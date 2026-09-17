Tutti i concorrenti del GF Vip 2026, dalla “gatta” Marina La Rosa all’eterno ritorno di Carmen Di Pietro

Risorto dalle sue ceneri dopo edizioni NIP, VIP, miste, il Grande Fratello Vip torna su Canale 5 con aspettative più alte che mai. D'altronde non soltanto alla guida ci sarà ancora Ilary Blasi, dopo l'ottimo lavoro fatto in primavera, ma con lei torneranno anche le due colonne portanti sempre assise, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, come opinioniste.

A catalizzare l'attenzione, però, dovranno essere soprattutto loro: i 18 concorrenti chiamati a convivere sotto lo stesso tetto. Un cast che mette insieme volti che non hanno certo bisogno di presentazioni, ritorni dal passato televisivo e qualche nome pronto a giocarsi proprio nella Casa una fetta importante della propria popolarità appena sbocciata.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 2026

Quattro inquilini - Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Piera Meloni e Alessandro Varsi - hanno iniziato l'avventura in anticipo, entrando nella Casa durante l'Open House del 15 settembre, gli altri 14 fanno il loro ingresso nella puntata inaugurale.

Ecco chi sono tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026, con le loro carriere, i precedenti televisivi e le eventuali esperienze (parecchie) già vissute nei reality.

Simone Annicchiarico

Conduttore televisivo, scrittore e musicista, è figlio d'arte, di papà Walter Chiari e mamma Alida Chelli. Nato a Roma nel 1970, ha esordito in televisione nel 1995 con Arriba!!! Arriba!!! al fianco di Heather Parisi, e negli anni successivi si è specializzato soprattutto nella conduzione di programmi dedicati al cinema.

Tra le sue esperienze più note c'è La valigia dei sogni, trasmissione di La7 dedicata alla storia del cinema. La grande popolarità è arrivata però con Italia's Got Talent, che ha condotto dal 2010 al 2013 prima con Geppi Cucciari e poi con Belén Rodriguez. Nel 2013 ha inoltre presentato il Summer Festival insieme ad Alessia Marcuzzi. Appassionato di musica rock, nel 2024 è tornato in televisione partecipando a Tale e Quale Show.

Il Grande Fratello Vip 2026 rappresenta la sua prima esperienza da concorrente nella Casa.

Alex Belli

Mentre studia al Conservatorio di Parma, comincia a lavorare come modello, costruendo una carriera internazionale che lo ha portato anche a sfilare a New York, Londra e Parigi. La notorietà televisiva arriva con CentoVetrine, dove ha interpretato Jacopo Castelli.

Negli anni alterna recitazione e televisione, partecipando a Ballando con le stelle nel 2012 e a L'Isola dei Famosi nel 2015, Temptation Island Vip e Tale e Quale Show. Il rapporto con il Grande Fratello Vip è particolarmente importante nella sua carriera. Alex Belli è stato infatti protagonista della sesta edizione, nel 2021, prima come concorrente e poi come ospite dopo la sua uscita dal gioco. La sua esperienza nella Casa lo ha reso uno dei personaggi più riconoscibili del programma.

Nel 2026 torna quindi al GF Vip per una seconda esperienza da concorrente. E questa volta senza Soleil e con un legame familiare più solido.

Giancarlo Danto

Ballerino e performer originario della provincia di Messina, ha studiato Scienze Motorie e ha trasformato la danza in una professione, lavorando in alcuni dei principali programmi televisivi italiani. Ha fatto parte dei corpi di ballo di Amici, Tu sì que vales e Ciao Darwin, costruendo contemporaneamente, come imprenditore, un'attività nel settore degli eventi e degli spettacoli dal vivo.

Prima del Grande Fratello Vip ha già avuto esperienze nel mondo dei reality, partecipando a Holiday Crush e The 50, dove ha avuto un flirt con Paola Caruso, concorrente della penultima edizione del GF.

Carmen Di Pietro

Ormai non ha bisogno di presentazioni: non solo perchè è nel mondo dello spettacolo da un po', ma anche perchè vanta così tante partecipazioni a reality, da essere ormai priva di segreti per il pubblico televisivo. O no: alla fine riesce sempre a tirar fuori qualche scheletro nuovo dal cilindro.

Nel 2004 è stata tra i concorrenti della prima edizione de L'Isola dei Famosi, mentre nel 2017 ha partecipato al Grande Fratello Vip. Nel 2022 è tornata all'Isola dei Famosi insieme al figlio Alessandro, arrivando al terzo posto. Negli ultimi anni ha continuato a essere presente in televisione, anche come personaggio fisso di Avanti un altro! e come concorrente di Tale e Quale Show.

Giacomo Gallani

Dopo aver praticato calcio a livello agonistico, a 20 anni ha scelto di dedicarsi alla moda, lavorando come modello per brand come Dior, Armani, Moncler, Guess e Jeep. La sua attività professionale lo ha portato anche a trasferirsi a Dubai per un periodo. Parallelamente alla carriera nella moda, Gallani ha completato gli studi universitari e si è laureato in Economia e Gestione Aziendale.

La televisione non è completamente nuova per lui: prima del Grande Fratello Vip ha partecipato come ospite a Tu sì que vales. Dopo una relazione durata cinque anni, oggi è single e vive nuovamente a Roma con la famiglia. Il GF Vip rappresenta il suo primo importante impegno televisivo continuativo.

Jonathan Kashanian

Nato a Ramat Gan, nel 1981, ha origini tunisine, israeliane e iraniane ma è cresciuto a Milano. Il pubblico televisivo lo ha conosciuto nel 2004, quando ha vinto la quinta edizione del Grande Fratello. Diplomato stilista e appassionato di moda, dopo il reality ha trasformato la popolarità ottenuta nella Casa in una lunga carriera televisiva.

Per dieci anni è stato una presenza di Verissimo, prima come inviato e poi come opinionista ed esperto di stile. Ha inoltre lavorato con Piero Chiambretti e condotto programmi come Modeland, oltre a partecipare a Detto Fatto. Nel 2018 ha partecipato a L'Isola dei Famosi, concludendo l'esperienza al quinto posto. Nel 2026 torna quindi nella Casa, ma questa volta nella versione Vip del programma che aveva segnato il suo debutto televisivo.

Marina La Rosa

Storica "gatta morta" del GF, è stata tra i concorrenti della prima edizione, quella del 2000. Nata a Messina nel 1977, dopo quell'esperienza televisiva ha scelto di proseguire la propria formazione nel campo della recitazione e ha lavorato in fiction come Carabinieri e Un posto al sole, oltre che in teatro. Ha poi alternato televisione, radio e attività da opinionista.

Il suo percorso nei reality è proseguito nel 2019 con L'Isola dei Famosi, dove ha conquistato il secondo posto. Nel 2024 è stata invece tra i concorrenti de La Talpa, arrivando fino alla finale.

Valeria Marini

Showgirl, attrice, conduttrice e imprenditrice "stellare", tra i volti più noti della televisione italiana. Classe 1967, ha iniziato come modella e ha raggiunto la popolarità negli anni Novanta grazie al Bagaglino, diventando una delle primedonne più riconoscibili del varietà televisivo.

Attiva tra televisione, cinema e teatro, ha recitato, tra gli altri, per Alberto Sordi, Bigas Luna, Pupi Avati, Carlos Saura e Sofia Coppola. Nel 1997 ha inoltre co-condotto il Festival di Sanremo insieme a Mike Bongiorno e Piero Chiambretti.

Negli anni ha costruito un lungo curriculum anche nei reality e talent. Ha partecipato più volte a L'Isola dei Famosi, a Tale e Quale Show e al Grande Fratello Vip, dove è già entrata in diverse occasioni.

Michelle Masullo

Modella e DJ (con lo pseudonimo di Mixelle), il pubblico televisivo ha iniziato a conoscerla attraverso Detto Fatto. È stata poi una delle professoresse de L'Eredità, esperienza che le ha dato una maggiore visibilità sul piccolo schermo, ma è famosa soprattutto per Pechino Express, al quale ha partecipato insieme a Jo Squillo, arrivando seconda.

Proprio il rapporto con Jo Squillo è uno degli elementi più importanti della sua esperienza televisiva: le due hanno sviluppato un legame molto stretto dopo il primo incontro a Detto Fatto, tanto da considerarsi madre e figlia "per scelta".

Piera Meloni

Content creator e conduttrice radiofonica sarda, sta costruendo una certa popolarità soprattutto attraverso i social, dove parla di moda, beauty, skincare, fitness e lifestyle. È uno dei volti più giovani del cast del Grande Fratello Vip e, prima dell'ingresso nella Casa, non aveva alle spalle una carriera nei reality televisivi.

Per lei il GF Vip rappresenta quindi soprattutto il passaggio dal mondo digitale a uno dei principali programmi televisivi italiani. È inoltre una dei quattro concorrenti che hanno iniziato l'esperienza "in anteprima", entrando nella Casa durante l'Open House del 15 settembre.

Federica Morello

Hostess, imprenditrice e content creator, si è fatta conoscere in TV grazie a Ciao Darwin, esperienza che le ha permesso di entrare nel mondo dell'intrattenimento. Al di fuori della televisione lavora nel settore degli eventi e coltiva una forte passione per la moda. La sua attività sui social è parte integrante del percorso professionale e contribuisce a definire il suo profilo pubblico, insieme alle esperienze maturate nel mondo dello spettacolo. Prima del Grande Fratello Vip non aveva partecipato a un reality come concorrente.

Moreno Morello

Volti storico di Striscia la Notizia. Nato a Padova, ha studiato Giurisprudenza e prima della televisione ha avuto un percorso legato allo sport: ha praticato atletica e ha svolto anche l'attività di arbitro di calcio.

Nel 2003 è entrato nella squadra dello storico TG satirico di Antonio Ricci, diventando nel tempo uno dei principali protagonisti dei servizi dedicati a truffe, raggiri e falsi professionisti. Famosi per i nostalgici di Striscia sono ancora i suoi inseguimenti agli autori delle truffe.

Morello ha inoltre condotto programmi come Striscia la domenica e Paperissima Sprint. Il Grande Fratello Vip rappresenta però un'esperienza completamente diversa rispetto al suo percorso televisivo precedente: per la prima volta affronta un reality.

Andreas Müller

Ballerino e coreografo, ha iniziato a dedicarsi alla danza da giovanissimo. Nel 2015 ha partecipato a Italia's Got Talent con la N.Ough Company, arrivando secondo.

La svolta è arrivata con Amici di Maria De Filippi: dopo un primo stop legato a un infortunio, Müller è tornato nel talent e ha vinto la sedicesima edizione. Da allora ha lavorato come ballerino professionista e assistente nello stesso programma, oltre a partecipare a spettacoli e produzioni musicali, tra cui il Festival di Sanremo e i tour di Claudio Baglioni.

Ha inoltre preso parte a Non sono una signora, l'ex programma RAI condotto da Alba Parietti, dove è arrivato secondo nei panni della drag queen She Funk, e a La Talpa, in coppia con la coreografa Veronica Peparini, sua compagna nella vita privata. Andreas e Veronica sono genitori di due bambine, le gemelle Penelope e Ginevra.

Giulia Provvedi

Cantante e personaggio televisivo, è conosciuta soprattutto come componente de Le Donatella, il duo nato nel 2012 a X Factor, insieme alla sorella gemella Silvia. La carriera televisiva è proseguita con L'Isola dei Famosi, reality che Le Donatella hanno vinto nel 2015. Nel 2018 Giulia e Silvia sono entrate insieme nella Casa del Grande Fratello Vip, vivendo l'esperienza come un unico concorrente. Un anno fa hanno partecipato a Tale e Quale Show. Nel 2026 Giulia torna al Grande Fratello Vip, ma questa volta senza la sorella.

Megan Ria

Ballerina e modella classe 2005, ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo ancora bambina, partecipando nel 2009 a Chi ha incastrato Peter Pan?. Negli anni successivi ha preso parte a diversi corpi di ballo in TV e a videoclip musicali di artisti come J-Ax ed Elodie.

La notorietà presso il grande pubblico è arrivata nel 2022 con Amici di Maria De Filippi. L'esperienza nella scuola di Canale 5 ha rappresentato il passaggio più importante della sua carriera televisiva. Successivamente ha continuato a lavorare nella danza, prendendo parte anche a programmi come Il Cantante Mascherato, Battiti Live e un passaggio a Pechino Express.

Nel 2026 entra nella Casa del Grande Fratello Vip come una delle concorrenti più giovani del cast.

Alessandro Roncaccia

Modello e imprenditore romano, ha studiato Economia Aziendale e si è fatto conoscere dal pubblico televisivo, soprattutto il più giovane, attraverso il reality Italia Shore. Prima dell'ingresso nel Grande Fratello Vip ha costruito la propria immagine anche attraverso i social e il mondo della moda, affiancando l'attività televisiva a quella imprenditoriale.

Guendalina Tavassi

Ecco un'altra "creatura" del Grande Fratello. Nata a Roma nel 1986, ha partecipato all'undicesima edizione del reality nel 2010, entrando rapidamente tra i personaggi più riconoscibili di quella stagione. Dopo l'esperienza nella Casa ha costruito la sua carriera televisiva come opinionista, partecipando a programmi come Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Ha inoltre lavorato come attrice, prima di tornare più volte al mondo dei reality.

Nel 2012 ha partecipato a L'Isola dei Famosi, mentre nel 2018 è stata concorrente di Tale e Quale Show. Nel 2022 è tornata all'Isola dei Famosi, questa volta insieme al fratello, Edoardo Tavassi.

Alessandro Varsi

Origini napoletane e colombiane, lavora nel settore della ristorazione insieme al fratello e prima del Grande Fratello Vip si è fatto conoscere soprattutto attraverso Too Hot To Handle Italia. Il reality di Netflix ha rappresentato il suo primo ingresso nel mondo televisivo, portandolo all'attenzione del pubblico come uno poco incline a trattenere gli impulsi.

Fuori dal mondo dello spettacolo, "Mister Popo", dall'intercalare che era solito usare nel reality, è appassionato di sport e in particolare di boxe, oltre a essere molto attivo sui social. .