Megan Ria al Grande Fratello Vip: l'indiscrezione che preoccupa Elodie e Franceska

Il conto alla rovescia per la nuova edizione del Grande Fratello Vip è ormai iniziato. La prima puntata del reality show andrà in onda il 17 settembre e, tra i nomi accostati al cast, ci sarebbe anche quello della ballerina Megan Ria, ex concorrente di Amici 22.

A far discutere, nelle ultime ore, è soprattutto un'indiscrezione legata alla possibile partecipazione della ballerina. A parlarne è stata Selvaggia Lucarelli, confermata insieme a Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista, nella sua newsletter Vale tutto.

Megan Ria al Grande Fratello Vip: l'indiscrezione di Selvaggia Lucarelli

Secondo quanto riportato da Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter, Elodie e la sua attuale fidanzata, la ballerina Franceska Nuredini, non sono particolarmente entusiaste della possibile presenza di Megan Ria nella Casa più spiata d'Italia.

Il motivo sarebbe legato proprio al passato rapporto tra Megan e Franceska. La ballerina, infatti, avrebbe avuto in passato un legame particolarmente forte con l'attuale compagna di Elodie. "C'è il timore che la giovanissima ballerina (che in passato ha avuto un forte legame con Franceska) possa raccontare o solo dire qualcosa che metta in imbarazzo le due fidanzate".

La stessa Selvaggia Lucarelli, tuttavia, sembrerebbe ridimensionare la questione. Secondo quanto riportato nella newsletter, Megan Ria non avrebbe intenzione di sfruttare il Grande Fratello Vip per alimentare il gossip. L'obiettivo della ballerina sarebbe piuttosto quello di farsi conoscere dal pubblico per ciò che è realmente, dopo la sua esperienza ad Amici 22, senza necessariamente riportare alla luce vicende legate al suo passato.

Grande Fratello Vip, il cast della nuova edizione

Nel frattempo, attraverso un promo, Mediaset ha ufficializzato la data della prima puntata del Grande Fratello Vip: il reality prenderà il via il 17 settembre. Tra i concorrenti già presentati figurano Kashanian, Alex Belli, Guendalina Tavassi, Alessandro Roncaccia e Federica Morello.

A questi nomi si aggiungono, tra quelli accostati alla nuova edizione, Alessandro Varsi, Andreas Muller, Carmen Di Pietro, Giacomo Gallani, Giancarlo Danto, Giulia Provvedi, Marina La Rosa, Michelle Masullo, Moreno Morello, Piera Meloni, Simone Annichiarico, Valeria Marini e Megan Ria, la cui presenza è stata indirettamente confermata da Selvaggia Lucarelli.