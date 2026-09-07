Grande Fratello Vip, annunciati Alessandro Roncaccia e Federica Morello: ecco chi sono

Alessandro Roncaccia e Federica Morello sono i due nuovi concorrenti annunciati per il Grande Fratello Vip. Ecco chi sono, da dove arrivano e perché sono già conosciuti dal pubblico.

Il cast del Grande Fratello Vip continua a prendere forma. I concorrenti ufficialmente presentati dal programma sono ormai cinque. Dopo la conferma della presenza nella Casa più spiata d'Italia di Jonathan Kashanian, Alex Belli e Guendalina Tavassi, oggi, sui canali social del reality show, sono stati annunciati ufficialmente Alessandro Roncaccia e Federica Morello, che si preparano a varcare per la prima volta la porta rossa della Casa.

Grande Fratello Vip, chi sono Alessandro Roncaccia e Federica Morello

Per Jonathan Kashanian, Alex Belli e Guendalina Tavassi si tratta di un ritorno nel programma, mentre Alessandro Roncaccia e Federica Morello rappresentano due volti nuovi per il reality, anche se entrambi sono già conosciuti dal pubblico della televisione e dei social.

Alessandro Roncaccia, da Italia Shore al Grande Fratello

Alessandro Roncaccia è noto soprattutto al pubblico che segue Italia Shore, versione italiana del franchise televisivo americano Jersey Shore. Roncaccia ha partecipato alla seconda e alla terza edizione del programma, conquistando una discreta popolarità anche sui social. Su Instagram conta infatti poco più di 78mila follower.

Nella clip di presentazione, il 25enne ha raccontato alcuni aspetti della sua personalità e dei suoi interessi. Tra le cose che ama fare ci sono ballare e uscire con gli amici, pratica la boxe a livello amatoriale mentre si è descritto come una persona che si sente "vecchio dentro".

Federica Morello, da Ciao Darwin al reality

Federica Morello, 31 anni, ha lavorato come maestra d'asilo prima di entrare nel mondo dello spettacolo. Nel corso della sua carriera ha preso parte anche a programmi televisivi come Ciao Darwin. La sua popolarità sui social è cresciuta nel tempo e su Instagram è seguita da circa 200mila persone, nel video assicura che i suoi risotti sono i migliori.

Nel mondo del gossip, il suo nome è stato inoltre accostato a quello dell'imprenditore Giulio Fratini, ex compagno di Antonella Fiordelisi a sua volta amica, o forse ex amica della nuova gieffina. Un presunto legame che, secondo quanto riportato all'epoca, aveva alimentato diverse indiscrezioni sui social, senza però arrivare a una conferma ufficiale.

Grande Fratello, tutti i possibili concorrenti del cast

Nei giorni precedenti erano stati ufficializzati anche altri nomi che hanno già avuto esperienza nel mondo del Grande Fratello e che conoscono quindi bene le dinamiche del reality.

Accanto ai nomi già annunciati di Jonathan Kashanian, Guendalina Tavassi e Alex Belli, e ai nuovi ingressi di Alessandro Roncaccia e Federica Morello, secondo le indiscrezioni il cast dovrebbe comprendere anche:

Alessandro Varsi

Andreas Muller

Carmen Di Pietro

Giacomo Gallani

Giancarlo Danto

Giulia Provvedi

Marina La Rosa

Megan Ria

Michelle Masullo

Moreno Morello

Piera Meloni

Simone Annichiarico

Valeria Marini

Quando inizia il reality show di Canale 5? La possibile data della prima puntata

Secondo le ultime indiscrezioni, il Grande Fratello dovrebbe partire giovedì 17 settembre su Canale 5. La seconda puntata sarebbe invece prevista due giorni dopo, sabato 19 settembre. Al timone, per il secondo anno consecutivo, dovrebbe esserci Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, anche loro confermate.

La nuova edizione si prepara quindi a partire con un cast particolarmente variegato, tra concorrenti già conosciuti dal pubblico del reality e volti alla loro prima esperienza nella Casa.