Grande Fratello Vip, chi è Piera Meloni: social, moda e radio

Originaria della Sardegna e classe 2003, Piera Meloni vive a Milano e lavora nel mondo della comunicazione digitale. È anche conduttrice radiofonica e ora entra nella Casa del reality.

Piera Meloni è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip. Content creator originaria della Sardegna, ha costruito il suo percorso sui social tra moda, beauty e lifestyle, affiancando all'attività online anche il lavoro in radio. Ora per lei arriva una nuova esperienza davanti alle telecamere.

Chi è Piera Meloni

Nata a La Maddalena il 28 marzo 2003, Piera Meloni vive oggi a Milano, dove ha sviluppato il suo percorso professionale nel mondo digitale. Mediaset la presenta come una content creator attiva soprattutto nei settori della moda, del beauty, della skincare, del lifestyle e del fitness. I suoi contenuti raccontano anche momenti della quotidianità e dei suoi viaggi.

La sua popolarità è cresciuta principalmente attraverso i social, dove ha costruito una community interessata ai contenuti dedicati alla bellezza e allo stile di vita. Secondo La Nuova Sardegna, i suoi primi video risalgono al periodo della pandemia, quando ha iniziato a pubblicare contenuti online per poi trasformare progressivamente questa attività in un vero percorso professionale.

Piera Meloni su Instagram

Alla sua attività sui social Piera Meloni ha affiancato anche un percorso nel mondo radiofonico. È infatti tra i talent di RDS Next e conduce un programma musicale insieme ad Andrea Cioffi, conosciuto con il nome d'arte Numero Verde.

L'esperienza radiofonica rappresenta un ulteriore passaggio nel suo percorso nel mondo della comunicazione. Nella presentazione ufficiale del Grande Fratello Vip, Meloni racconta inoltre di avere come obiettivo quello di arrivare in televisione: l'ingresso nella Casa rappresenta quindi una nuova tappa della sua carriera.

Gli studi e le passioni della content creator

Prima di dedicarsi completamente alla comunicazione digitale, Piera Meloni ha seguito un percorso di studi legato all'interior design. Successivamente si è trasferita a Milano, dove ha continuato la propria formazione. Tra le sue passioni ci sono il fitness, la moda, la cura della persona e i viaggi, preferibilmente in solitaria. Mediaset la descrive come una persona sensibile e determinata.

è una concorrente del Grande Fratello Vip

Piera Meloni è fidanzata?

Per Piera Meloni l'avventura nel reality è iniziata in anticipo. Il 15 settembre 2026 è infatti entrata nella Casa insieme a Jonathan Kashanian, Carmen Di Pietro e Alessandro Varsi attraverso l'Open House, trascorrendo i primi giorni nel Backstage del Localino.

Per quanto riguarda la vita privata, Piera Meloni è entrata al Grande Fratello Vip da fidanzata. La presentazione ufficiale di Mediaset riferisce che la relazione dura da circa un anno. Il nome del ragazzo è Gian Marco Ciaccia.

Dopo il suo ingresso nell'Open House del reality, la stessa Piera ha raccontato ai compagni di aver conosciuto il fidanzato grazie al lavoro e a un amico in comune. La creator ha parlato della relazione durante una conversazione con gli altri concorrenti, definendolo una persona molto importante nella sua vita.

La nona edizione del Grande Fratello Vip inizia ufficialmente stasera, giovedì 17 settembre su Canale 5, con Ilary Blasi alla conduzione. Per la giovane creator sarda si tratta di un passaggio importante dal mondo dei social e della radio alla televisione generalista, con la possibilità di mostrarsi al pubblico anche al di fuori dei contenuti che l'hanno resa famosa online.