Temptation Island E poi E poi, pagelle finali: il ribaltone di Cristian (2) "salva" lo speciale soporifero (1)

La stagione 2026 di Temptation Island si è conclusa con il secondo dei due speciali 'E poi... E poi' di cui non s'è ancora capito il senso, se non quello di smascherare Cristian, insospettabile traditore

Sarà che Temptation Island, con quel nome, quella grafica e quella sigla, è un fenomeno prettamente estivo, ma certo non si può negare che i due speciali E poi... E poi siano stati le note più stonate dell'edizione. E non è la prima volta.

A testimonianza c'è anche l'indice di gradimento del pubblico, che ieri sera non si è certo affollato come al solito al cospetto di Filippo Bisciglia: 2.945.000 spettatori, il 20,2% di share, abbastanza per vincere la serata, certo, ma quasi la metà rispetto ai fasti di luglio. E non che il "merito" possa andare al palinsesto della concorrenza, con l'ennesima replica de Il giovane Montalbano impegnata a trattenere 2.416.000 spettatori altrimenti in fuga verso qualche catalogo in streaming.

Gli speciali di Temptation sono solo per veri guardoni - voto: 1

Gabriele mentre legge la lettera

Fermiamoci un attimo a pensare: ma a noi in fondo, una volta conosciuto l'esito dei falò, cosa importa dei vari Cristian, Soraya, Sabrina... Perfetti sconosciuti che hanno deciso di partecipare al reality dei sentimenti, hanno vissuto qualche settimana sotto i riflettori e che ora potrebbero beatamente tornare alle loro vite.

Eppure Temptation insiste che no, il loro percorso (e il nostro da spettatori) non si è ancora concluso, perchè chi non vorrebbe sapere quanti modi Andrea ha trovato per far perdere la pazienza a Iris, quanto sono saliti gli incassi del carretto di Giovanni dopo il passaggio sull'ammiraglia Mediaset e quante corna si sono affollate sulla bionda testolina di Soraya (quello vorrebbe realmente saperlo pure lei)?

Le puntate estive sono costruite, pur con tutti i limiti del caso, su una narrazione, che si conclude nel momento in cui le coppie prendono una decisione sedute su un tronco sulla spiaggia. Tutto quello che viene dopo, e dunque gli speciali, assecondano solo il pettegolezzo e un certo voyerismo malcelato.

Non a caso, spogliati dei single, dalla vita nei due villaggi e dalle interazioni a distanza tra fidanzati e fidanzate, gli speciali diventano una sequela di chat "segrete" lette ad alta voce, pensieri solitari espressi in un italiano stentato, revisionismo in forma di corna. A qualcuno piacerà, ma non si può certo dire che sia intrattenimento leggero nella sua miglior forma.

Cristian, non sei più il nostro supereroe - voto: villain

Cristian Mascolino

Tra un albero di Natale plastificato vero al 100% e la dentatura abbagliante di Danilo, l'ex fidanzato di Soraya ci aveva intrattenuti con il suo cinismo quasi consolatorio in quel mare magnum di stupidità, egoismo e vanità che è stata l'ultima edizione di Temptation Island.

Salvo poi scoprire che lui, proprio lui con aspetto e promesse da "bravo ragazzo", è stato forse il peggiore di tutti, una specie di cornificatore seriale non meno di Rosario o Andrea, pronto a correre dietro a ogni impulso lasciando a casa anche una certa forma di rispetto basilare verso colei che, all'epoca, era pur sempre la sua compagna.

Questo ci permette dunque di rivalutare Soraya rispetto a quanto avevamo scritto di lei in precedenza? Nemmeno per sogno. Anche perchè, pur trovandosi improvvisamente dalla parte della "ragione", non ha saputo nemmeno in questo caso giocare lei stessa a suo favore, riuscendo comunque a far fare a Cristian, ancora una volta, la parte di quello più furbo.

Alessandra senza ragioni plausibili - voto: 2

Alessandra Ciociola e Rosario Monetti

E ora qualcuno non se ne esca con quella massima pascaliana "Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce" e altre trovate fuori contesto da filosofia spicciola. Dopo tutto quello che l'ha spinta a trascinare Rosario a Temptation, dopo i giorni calabresi che sempre lui ha passato tra le braccia della tentatrice (e non una qualunque, ricordate tutta la storia di Giada?), dopo aver costretto, per sfiducia e insicurezza, la produzione a concederle il primo falò a tre...

Alessandra è tornata nello speciale E poi... E poi insieme al fidanzato fedifrago, sospinta dalla forza delle sue lacrime, che, immaginiamo a questo punto, servano solo a cancellarle la memoria e a lavare la reputazione del "suo" Rosario.

A cui è bastato un "mazzolin di fiori" per tornare, perdonato e contento, alla vita di sempre.

Contenta lei...

Iris s'è ridesta - voto: 6

Iris De Lorenzis

Almeno una storia finita bene c'è: è quella di Iris, che ci informa, senza singhiozzi, senza sospiri e soprattutto senza rimpianti, di aver lasciato Andrea, l'ex fidanzato che faceva a botte con la fedeltà, con le ragazze ragionanti (era stato lui a dire che preferiva quelle un po' leggerine) e con l'italiano parlato.

Dopo l'attacco d'amore vissuto a Temptation prima e durante il falò, la vita era tornata in breve tempo quella di sempre, sotto tutti i punti di vista. Tanto da far sospettare a Iris che avrebbe potuto trovare qualcosa di compromettente se solo avesse avuto la pazienza di cercare in fondo alla cronologia di quel cellulare. Cosa che è avvenuta, e le ha mostrato che, con la prevedibilità di un sistema automatizzato, Andrea era ricaduto in certi errori passati.

E questo è finalmente bastato per farle capire che merita per forza qualcosa di meglio.

Allora perchè il voto per lei è appena sufficiente? Perchè non si comprende per cosa, come e perchè avesse deciso a luglio di dare ad Andrea ancora una possibilità.