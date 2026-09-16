GF Vip, Alessandro Varsi parla di Carlotta Cocina e lei interviene: “In 4 ore già 2 volte”

Nelle prime ore dell'Open House Alessandro Varsi è tornato a parlare di Carlotta Cocina, che ha reagito sui social ricordando quante volte il suo nome sarebbe già comparso nelle conversazioni del concorrente.

Il Grande Fratello Vip è partito con l'Open House e sono bastate poche ore di convivenza per far emergere le prime dinamiche che coinvolgono anche persone esterne alla Casa, legate in passato sentimentalmente ai concorrenti. Tra le vicende che hanno subito attirato l'attenzione c'è quella tra Alessandro Varsi e Carlotta Cocina, entrambi protagonisti di Too Hot to Handle Italia.

Nella Casa hanno fatto il loro ingresso anticipato Alessandro Varsi, Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian e Piera Meloni, dando così il via alla convivenza in vista del debutto ufficiale del reality previsto per domani, 17 settembre, in prima serata su Canale 5.

A poche ore dall'ingresso nella Casa, secondo quanto raccontato dalla stessa Carlotta, Alessandro Varsi sarebbe tornato più volte a parlare di lei. Una circostanza che non è passata inosservata alla diretta interessata, che ha deciso di commentare quanto stava accadendo attraverso i social.

Alessandro Varsi parla di Carlotta Cocina nella Casa

Alessandro Varsi e Carlotta Cocina hanno iniziato una relazione durante Too Hot to Handle Italia, ma, una volta terminato il reality show, i due si sono lasciati. A quanto pare, il rapporto tra loro non sarebbe dei migliori e Carlotta ha reagito con una battuta piuttosto pungente, sottolineando la rapidità con cui il suo nome sarebbe già tornato nelle conversazioni di Alessandro: "in 4 ore che è entrato nella casa del GF già ha parlato di me 2 volte... e meno male che ha detto che non era innamorato".

Carlotta Cocina ex di Alessandro Varsi

Carlotta ha poi rincarato la dose: "Pensa se lo fosse stato... avrebbe fatto un monologo su di me. Ma siamo solo al primo giorno". Le parole dell'ex protagonista di Too Hot to Handle Italia arrivano quindi dopo appena poche ore dall'ingresso di Alessandro nella Casa e mostrano anche come Carlotta Cocina stia seguendo da vicino le vicende del suo ex. La sua reazione riporta così al centro il rapporto tra i due, proprio mentre il Grande Fratello Vip deve ancora iniziare ufficialmente.

Il commento di Piera Meloni

Nel suo intervento social, Carlotta Cocina ha tirato in ballo anche Piera Meloni, una delle quattro concorrenti entrate nella Casa durante l'Open House. Secondo quanto riferito da Carlotta, Piera avrebbe ascoltato Alessandro parlare della vicenda e avrebbe intuito qualcosa nel suo atteggiamento. La frase che, stando al racconto di Carlotta, avrebbe rivolto a Varsi è stata riportata così: "Pure Piera che non ti conosce l'ha capito subito e te l'ha detto: 'Sei proprio un grande attore'"".

Quando inizia il Grande Fratello Vip

Dopo l'Open House, il Grande Fratello Vip entrerà ufficialmente nel vivo domani, 17 settembre su Canale 5. Al timone ci sarà Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

La nuova edizione vede nella Casa un cast composto da Alessandro Roncaccia, Alessandro Varsi, Alex Belli, Andreas Muller, Carmen Di Pietro, Giancarlo Danto, Giacomo Gallani, Giulia Provvedi, Guendalina Tavassi, Jonathan Kashanian, Marina La Rosa, Megan Ria, Michelle Masullo, Moreno Morello, Piera Meloni, Simone Annicchiarico e Valeria Marini.