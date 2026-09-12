Il nuovo Affari Tuoi di De Martino, tra l'insostenibile leggerezza di Herbert Ballerina e ascolti che soffrono

Nuova città, nuovo studio e poche sorprese per Stefano De Martino, se non fosse per il demenziale contropacco di Herbert Ballerina, copia pirata di Nino Frassica. E l'Auditel sentenzia.

Cinquanta giorni di pausa estiva per ripartire in un'altra città, con un nuovo studio, aspettative sempre più alte e una rinnovata sfida con la concorrenza diretta. Affari Tuoi, edizione 19, ha preso vita domenica 6 settembre, e non più dal celebre Teatro delle Vittorie di Roma bensì dallo Studio M2 del CPTV Rai di via Mecenate, a Milano, per consentire a Stefano De Martino di stare più vicino alla propria famiglia.

Affari Tuoi, da Roma a Milano, cosa è cambiato?

Stefano De Martino alla conduzione di Affari tuoi

Era già accaduto nel 2023, quando Amadeus fu chiamato a rianimare un format che era stato spedito in soffitta nel 2017. Anche all'epoca, dal 16 aprile al 6 giugno, Affari Tuoi andò in onda dal CPTV Rai di via Mecenate, a Milano, per poi tornare a Roma tre mesi dopo.

Salutato per sempre il Teatro delle Vittorie, mamma Rai ha fatto pacchi e bagagli verso Nord con un 'nuovo' Affari Tuoi rinnovato dal punto di vista scenografico, più tecnologico e in perfetto stile Mediaset.

C'è tanto, probabilmente troppo, di Chi vuol essere milionario?, con giganteschi ledwall chiamati a trasformare l'intera cornice in una discoteca da villaggio vacanze, il solito tavolo tondo di plexiglass, i pacchi chiusi con la ceralacca, l'immancabile telefono e una luce rosso fuoco ad avvolgere gli spettatori presenti.

Ancora una volta protagonisti, ovviamente, i 20 rappresentanti delle regioni italiane, impegnati a destreggiarsi tra l'apertura dei pacchi, le "offerte" e i "cambi" proposti dal Dottore.

Il contropacco quotidiano di Herbert Ballerina

Herbert Ballerina

Tra le pochissime novità di stagione la facilitata possibilità di vincere un'automobile. Con 3 pacchi rossi nelle prime 4 chiamate il concorrente di turno avrà il 50% di probabilità di tornare a casa a bordo di una Opel.

Salutata la mascotte Gennarino, cagnolino rimasto a Roma, Stefano De Martino ha dato il benvenuto a Tommasino, nipote del precedente quadrupede, ma è Herbert Ballerina ad aver acquisito maggiore spazio. Troppo spazio. Entrato in corsa la scorsa stagione, quando Gerry Scotti batteva costantemente Affari tuoi, Ballerina è diventato una vera e propria spalla comica del conduttore, presenza demenziale ad uso e consumo di un pubblico di under 10, tra battute non-sense, parrucche e un momento tutto suo chiamato 'contropacco'.

In ogni puntata c'è un pacco che automaticamente catapulta Ballerina in scena, con sketch dalla spicciola comicità che strizzano l'occhio all'inarrivabile genio di Nino Frassica.

In questa prima settimana Herbert ha chiamato in scena l'uomo invisibile più alto del mondo, Renato Zero e Sal Da Vinci, per poi dare spazio a un personaggio i cui veri nome erano Renato O e Vincenzo, saldatore di professione. In altre due puntate Ballerina ha raccontato una barzelletta e messo in scena un telegiornale, con finte notizie alla Gianni Ippoliti.

A sbellicarsi dalle risate De Martino, e probabilmente pochi altri, per uno spazio quotidiano da replicare sette giorni su sette. Un'impresa evidentemente fuori portata per Herbert Ballerina, che tra pochi mesi potremmo ritrovare persino all'Ariston per il primo Festival di Sanremo diretto e condotto dal suo grande amico Stefano.

Confermata in studio anche Martina Miliddi, con il puntuale stacchetto musicale di metà puntata, per un Affari Tuoi che guarda sempre più all'intrattenimento a 360°, andando oltre la tensione dei pacchi e le storie personali dei concorrenti, sempre più ai margini per lasciare spazio a coreografie di gruppo e basico umorismo. Ma siamo proprio sicuri che sia la strada giusta?

Riparte la sfida dell'access prime time

Thanat Pagliani e Pierluigi Lupo

A far rumore sono stati gli addii di Pierluigi Lupo e Thanat Pagliani, a lungo presenze fisse tra il pubblico del game show di Rai 1. Salutata Roma per Milano i 'consiglieri' dei concorrenti non sono stati riconfermati, anche per più che probabili esigenze di costo, lasciando così strada libera ad Herbert Ballerina e ai suoi sketch di rara arguzia.

Scomparso, per il momento, anche il notaio, in passato più volte interpellato durante la puntata. Una serie di novità per Stefano De Martino e Affari Tuoi con cui far ripartire l'access prime time di Rai 1, uscito malconcio dall'esperimento estivo di Marco Liorni con L'Eredità. Se La ruota della fortuna su Canale5 non ha mai smesso di andare in onda, i pacchi di Rai 1 sono stati in vacanza per quasi due mesi, con il pubblico generalista chiamato a riprendere contatto con De Martino e il temibile dottore. E i dati Auditel, in tal senso, non hanno ancora portato buone notizie.

Il nuovo Affari Tuoi sconfitto dalla Ruota della Fortuna

Samira Lui e Gerry Scotti

La prima settimana di messa in onda della 19esima edizione di Affari Tuoi ha infatti visto Rai 1 soccombere al cospetto di Canale 5.

Sei vittorie su sei per Gerry Scotti, con De Martino partito domenica con il 22.4% di share, sceso prima al 20.5%, poi al 18.9%, risalito al 20.7%, stabilizzarsi al 20.6% e al 20.9%.

Un po' come avvenuto la scorsa stagione, quando La Ruota della Fortuna stravinse contro Affari Tuoi fino a dicembre. Poi a gennaio il cambio di rotta, con De Martino davanti a Gerry Scotti da febbraio a giugno. Complessivamente, 115 vittorie in sovrapposizione per Affari Tuoi e 159 per La Ruota Della Fortuna, con una nuova sfida quotidiana che ha appena ripreso forma.