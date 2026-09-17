Grande Fratello Vip, chi è Giacomo Gallani: dal calcio alla moda internazionale

Modello originario di Roma, Giacomo Gallani ha lavorato con importanti brand e costruito un percorso professionale tra moda, sport e televisione. Ora si prepara a vivere la sua prima esperienza nella Casa.

Giacomo Gallani è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip, la nuova edizione del reality prende il via stasera 17 settembre 2026 su Canale 5, con Ilary Blasi alla conduzione. Modello originario di Roma, ha intrapreso una carriera nel mondo della moda dopo un passato nel calcio, arrivando a lavorare anche all'estero. Ora per lui si apre una nuova esperienza televisiva nella Casa più spiata d'Italia.

Grande Fratello Vip, chi è Giacomo Gallani

Il concorrente del reality show è un modello che negli anni ha collaborato con importanti marchi e stilisti internazionali. Tra i nomi citati nella sua presentazione ufficiale figurano Dior, Armani, Moncler, Guess e Jeep. La sua attività nel fashion system lo ha portato anche a vivere e lavorare a Dubai.

Il profilo professionale di Giacomo Gallani è documentato anche da Models.com, che lo indica come modello con base a Roma e riporta collaborazioni nel settore pubblicitario e della moda, tra cui Moncler e David Naman. Il database professionale indica inoltre un'altezza di 184 centimetri.

Giacomo Gallani è un concorrente del Grande Fratello Vip

Dalla passione per il calcio alla moda

Prima di dedicarsi completamente alla moda, Gallani ha praticato calcio a livello agonistico. Secondo la biografia pubblicata da Mediaset, a 20 anni ha scelto di concentrarsi sul mondo dei fashion shooting, dando così una svolta al proprio percorso professionale.

Da quel momento è iniziata la sua esperienza internazionale nel settore della moda, con il trasferimento a Dubai e collaborazioni con diversi brand conosciuti.

Giacomo Gallani: studi, passioni e vita privata

Accanto alla carriera nel fashion system, Giacomo Gallani ha portato avanti anche gli studi. È infatti laureato in Economia e Gestione Aziendale, un percorso accademico che affianca alla sua attività nel mondo della moda.

Tra le sue passioni ci sono lo sport, la palestra e la cucina. Nella presentazione ufficiale del Grande Fratello Vip si definisce ironico e iperattivo, ma anche un po' pigro e indeciso. Tra i suoi progetti c'è inoltre il sogno di creare un proprio brand di abbigliamento.

Giacomo Gallani su Instagram

Per quanto riguarda la vita privata, nella presentazione ufficiale del reality Gallani viene indicato come single. Mediaset riferisce inoltre che in passato ha avuto una relazione durata cinque anni e che oggi è tornato a vivere a Roma con la famiglia, ha una sorella Ginevra, anche lei modella e influencer.

Dove abbiamo già visto Giacomo Gallani in TV

Prima dell'ingresso nella Casa, Gallani aveva già avuto un'esperienza televisiva: ha partecipato come ospite a Tu sì que vales, prendendo parte a uno sketch insieme a Sabrina Ferilli. La sua presenza nel programma, tuttavia, non lo aveva ancora reso un volto televisivo ricorrente. Il Grande Fratello Vip rappresenta quindi per lui una nuova dimensione professionale, molto diversa dalle campagne fotografiche e dal lavoro nel mondo della moda.

Per Giacomo Gallani l'ingresso nella Casa rappresenta una nuova sfida dopo anni trascorsi tra moda, sport e vita internazionale. Il modello è pronto a confrontarsi con gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip e a mostrarsi al pubblico anche al di fuori del mondo del fashion.