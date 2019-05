Good Omens e l’Escape Room di Londra

Good Omens: la visita alla libreria di Aziraphale a Londra

La fine è vicina. Vicinissima. Good Omens è in uscita il 31 maggio su Prime Video e noi vi proporremo tanti contenuti al riguardo, ma intanto lasciateci stuzzicare il vostro appetito raccontandovi della trasferta londinese in cui abbiamo potuto provare l'escape room messa in piedi da Amazon Prime per accompagnare l'arrivo in catalogo dell'attesa serie di Neil Gaiman, tratta dal romanzo scritto il compianto amico Terry Pratchett e interpretato da Michael Sheen e David Tennant nei panni dell'angelo Aziraphale e il demone Crowley, da Jon Hamm e Miranda Richardson.

Fuga dalla libreria

Si tratta di una ricostruzione della libreria A.Z. Fell and Co. dell'angelo Aziraphale, il personaggio di Sheen nella serie, un'esperienza immersiva in cui i visitatori potranno muoversi e agire. Il bookshop che si trova al 19 di Greek Street di Londra e sarà aperto al pubblico l'1 e 2 giugno è infatti una escape room in cui il pubblico è chiamato a risolvere enigmi per procedere e risolvere il gioco ricostruita in un edificio vittoriano di Soho. Gli ambienti principali dell'esperienza interattiva sono tre, ispirati ai set della serie Prime Video: l'ingresso in cui si è accolti dal libraio che farà proseguire una volta interrogato riguardo libri sulle profezie; la sala d'attesa infernale che si trova al piano inferiore con un demone ad accoglierci; la libreria vera e propria di Aziraphale che è invece al piano superiore.

Good Omens: un dettaglio della Bentley di Crowley alla libreria di Aziraphale a Londra

In ogni ambiente c'è un figurante perfettamente in parte con cui conversare, che non sarà avaro di suggerimenti se sarete impediti come noi nel capire tutto ciò che sarà necessario fare per procedere nell'esperienza e sbloccare la saletta finale in cui sarà lo stesso Neil Gaiman, in un messaggio registrato, ad accogliervi per complimentarsi con voi. In questo step finale dell'esperienza sarà possibile anche scattare un selfie indossando corna demoniache o aureole angeliche e inviarselo al proprio indirizzo e-mail o via sms. Il meccanismo complessivo non è molto diverso da quelle delle classiche escape room, seppur semplificato per alcuni aspetti, ma il punto di forza è la coerenza e l'integrazione con stile, temi e approccio della serie di Prime Video, con una difficoltà ben bilanciata tra sfida e divertimento, che assicura una mezz'ora di piacevole intrattenimento.

L'omaggio alla serie

C'è però un extra: gli ultimi due piani dell'edificio londinese in cui l'experience è stata ricostruita sono dedicati a una sorta di museo dell'opera di Neil Gaiman e la serie Good Omens, tra props e costumi di scena, bozzetti e immagini dell'artista Lorna May Wadsworth, che ci accompagnano anche lungo le scale per passare da un piano all'altro con divertenti citazioni e didascalie a corredo: l'ultimo piano della visita è ricco di tantissimi oggetti di scena di cui è possibile apprezzare la qualità dei dettagli, la stessa apprezzabile guardando gli episodi della serie, così come i costumi di tutti i personaggi principali, da Crowley ad Aziraphale, passando per i comprimari ai quali è dedicata la stessa cura e attenzione. Va infine segnalata l'accoglienza esterna, affidata alla Bentley di Crowley parcheggiata di fronte alla libreria e al gruppo della Demonic Nuns (The Chattering Order of St. Beryl, messo insieme per promuovere la serie) che non manca di esibirsi nella loro Brand New Baby Smell a cappella allietando i passanti.

Good Omens: una sala della libreria di Aziraphale a Londra

L'ingresso è gratuito, ma c'è un unico difetto: l'apertura è limitata al solo week-end dell'1 e 2 giugno, quindi vi invitiamo ad affrettarvi se siete a Londra o pensate di passarci in questo periodo, altrimenti potete accontentarvi di dare un'occhiata al video che abbiamo messo insieme nel corso della nostra visita, iniziata con un fantastico viaggio su una fiammante Bentley bianca dall'hotel alla via della libreria di Aziraphale, ovviamente con i Queen in sottofondo. Un'attenzione e una cura che dimostra quanto Amazon creda alla serie tratta dal romanzo di Gaiman e Pratchett... e fa bene!