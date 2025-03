Full Metal Jacket: ecco tutti i segreti della nuova steelbook in 4K UHD

Warner ha rilasciato una nuova bellissima edizione steelbook per il celebre film di Stanley Kubrick. Eccellente il video 4K UHD, discreto l'audio mentre negli extra c'è il solito documentario, ma da non perdere.

Per Full Metal Jacket la versione in 4K UHD non è certo una novità e la prima uscita in questo formato risale ormai a qualche anno fa. E non lo è neanche l'edizione steelbook. Ma quello che c'è di nuovo è che Warner Bros. Entertainment ha appena sfornato una bellissima steelbook a due dischi tutta rinnovata, che sul piano tecnico ripropone ovviamente tutta l'eccellente qualità visiva del miglior formato in circolazione.

Lo spietato sergente Hartman

Per gli appassionati del film e per i fans di Stanley Kubrick, un modo per riscoprire il capolavoro sulla guerra del Vietnam e sul processo disumanizzante che trasforma uomini qualunque in rodati assassini. Ma anche per chi ha già Full Metal Jacket in homevideo, un nuovo oggetto da collezione che non dovrebbe mancare nello spazio che ogni cinefilo che si rispetti ha riservato al celebre regista.

La steelbook e l'iconico casco di Joker

La cover della steelbook di Full Metal Jacket

La nuova steelbook di Full Metal Jacket è davvero bella, perché ripropone semplicemente sulla cover quella che è stata la locandina originale del film, con il contraddittorio casco di Joker (interpretato da Matthew Modine) con il simbolo della pace accanto alla scritta "Born to kill". E mentre sul retro troviamo un'immagine con i soldati impegnati in guerra, quella che si apre all'interno della confezione metallica è una scena con il terribile sergente Hartman impegnato a impartire severi ordini ai suoi soldati. nella confezione come detto troviamo due dischi, uno con la versione del film in 4K UHD e un blu-ray HD.

La steelbook di Full Metal jacket, con l'esterno e l'interno della confezione metallica

Il video 4K dà nuova profondità alle immagini: ottimi dettaglio e croma

Matthew Modine in una scena del film

Sul piano tecnico il video 4K UHD ci permette di vedere Full Metal Jacket come mai era stato possibile con le edizioni blu-ray. Le immagini acquisiscono compattezza e profondità fin dalle scene girate all'interno della caserma, mentre dove il dettaglio fa un deciso passo avanti è in tutti gli esterni e soprattutto in quelli della seconda parte del film, dove le scene di battaglia in Vietnam rivelano particolari fin qui quasi nascosti. In questi frangenti il boost dato dall'HDR regala intensità ai colori e una maggior ricchezza di sfumature conferendo brillantezza all'intera tavolozza. Dal blu scuro della notte alla vivace città di Da Nang fino all'infuocato paesaggio infernale della scena finale, tutto risplende di nuovo vigore, senza per questo togliere grinta alle immagini, garantita dalla giusta presenza della grana. Anche la compressione è gestita in modo magistrale e non compaiono filtri, artefatti da compressione e neppure cenni di banding nelle sequenza più ostiche.

Audio discreto, i limiti restano

L'inquietante ghigno di Vincent D'Onofrio

Meno entusiasmante la sezione audio: innanzitutto l'ascolto italiano si deve come sempre accontentare del Dolby Digital 5.1, che assicura un soddisfacente coinvolgimento ma resta nettamente indietro al DTS HD 5.1 inglese, il quale a sua volta non può certo essere paragonato alla spettacolarità delle tracce dei film moderni, essendo un remix della traccia originale. In ogni caso la resa è discreta e nelle sequenze di guerra l'impatto è buono o comunque accettabile per potenza, precisione dei diffusori e utilizzo del sub, anche se i limiti dettati dal tempo restano e come detto nell'ascolto italiano il tutto resta decisamente più soft.

Gli extra: il solito doumentario, ma da non perdere

Una scena di battaglia di Full Metal Jacket

Nulla di nuovo sul fronte degli extra. Sul disco 4K troviamo il commento audio di Adam Baldwin, Vincent D'Onfrio, R. Lee Ermey e il cosceneggiatore Jay Cocks. A questo sul disco blu-ray si aggiungono il trailer e il solito documentario di 31 minuti Full Metal Jacket: tra il bene e il male, che offre una panoramica generale sul film e sul lavoro di Stanley Kubrick. Si parla dell'ispirazione per il progetto, dell'influenza di altri film sul Vietnam usciti mentre il regista stava decidendo di realizzare il film, e poi ancora del casting di Matthew Modine, Vincent D'onofrio e Lee Ermey. Vengono trattate anche le riprese nell'East London e la sfida di far sembrare Londra come il Vietnam, oltre a un finale alternativo che è stato discusso ma mai filmato.