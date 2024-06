Full Metal Jacket: Prime Video ripristina la scritta 'Nato per uccidere' dopo le critiche per la censura

Un dettaglio chiave alla base di una delle opere più popolari di Stanley Kubrick verrà ripristinato su Prime Video dopo essere misteriosamente scomparso. Ha sollevato le polemiche la scelta di Prime Video di censurare il poster di Full Metal Jacket, cancellando dall'elmetto militare la scritta "Nato per uccidere". A guidare la polemica l'attore che nel film indossa il famigerato elmetto, Matthew Modine.

Fino a ieri, la grafica alterata del poster era ancora visibile sulla pagina del catalogo di Prime Video dedicata al cult bellico (nelle miniature del film viene utilizzato il poster originale). A seguito delle richieste di Deadline sia ad Amazon che al distributore di Full Metal Jacket, Warner Bros., il poster censurato è stato sostituito da un'immagine del film.

Secondo le fonti, Warner Bros. ha chiesto che la "pagina dei dettagli" di Full Metal Jacket venga aggiornata per riflettere la grafica originale.

La pagina di Prime Video dedicata a Full Metal Jacket col poster censurato (a sinistra) e dopo la sua rimozione (a destra)

La censura si abbatte ancora su Kubrick

Imponente opera critica sul conflitto in Vietnam, in tutto Full Metal Jacket il protagonista Soldato Joker, interpretato da Matthew Modine, indossa un elmo su cui è scarabocchiata la scritta "Nato per uccidere". L'elmetto è inoltre decorato con il segno della pace. Per un regista attento come Kubrick, mettere una frase sulla fronte del personaggio principale non è un incidente, è una dichiarazione. Lo stesso Matthew Modine si è scagliato dopo la censura di Prime Video dopo che la scritta era stata cancellata dal poster del film scrivendo:

"Chi ha deciso di rimuovere 'BORN TO KILL?'. Non solo hanno alterato un'opera d'arte iconica di Philip Castle, ma hanno completamente frainteso il motivo della sua presenza lì. Il Soldato Joker indossa l'elmo con la scritta "BORN TO KILL" e il Simbolo della pace come una dichiarazione sulla dualità dell'uomo."

Il concetto viene chiaramente esplicitato in una scena del film in cui un colonnello chiede al soldato di Modine: "Scrivi 'Nato per uccidere' sul tuo casco e indossi un simbolo della pace. Cosa dovrebbe essere, una specie di scherzo disgustoso?"

"No, signore", risponde Joker.

"Cosa dovrebbe significare allora?"

Joker risponde: "La dualità dell'uomo. Quella cosa junghiana, signore".