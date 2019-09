Friends: i protagonisti ieri e oggi

Friends: una scena corale al Central Perk

Il 22 settembre 1994 la NBC trasmise il primo episodio di Friends, la sitcom che nel corso di dieci anni conquistò gli spettatori del mondo intero grazie alle avventure dei sei amici - Rachel Green, Monica Geller, Phoebe Buffay, Joey Tribbiani, Chandler Bing e Ross Geller - e della moltitudine di volti famosi che vennero a visitare i loro appartamenti o il bar Central Perk. Dieci anni e 236 episodi, che ancora oggi continuano a far ridere il pubblico, tramite repliche, edizioni home video e piattaforme come Netflix. Per festeggiare i 25 anni dalla messa in onda della serie, vediamo un po' che fine hanno fatto i protagonisti di Friends e ripercorriamo un po' le loro carriere abbiamo deciso di ripercorrere le carriere, prima, durante e dopo il successo della sitcom.

Jennifer Aniston

Prima del provino per il ruolo di Rachel Green, Jennifer Aniston era reduce da alcune serie cancellate e una carriera cinematografica non proprio eccelsa, in particolare l'horror Leprechaun. Dovendo scegliere tra Friends e Saturday Night Live, la Aniston optò per il primo titolo, dando il via a dieci anni di successo con tanto di Emmy e Golden Globe per la sua performance e, per l'ultima stagione, l'allora record per lo stipendio (ciascuno dei sei protagonisti ottenne un milione di dollari a episodio). Negli anni successivi è apparsa come ospite in programmi come 30 Rock, ed è attualmente nel cast di The Morning Show, serie che debutterà su Apple TV a novembre. Al cinema si è fatta notare in varie commedie di successo, tra cui ... e alla fine arriva Polly e Come ammazzare il capo... e vivere felici!, e quest'anno ha recitato al fianco di Adam Sandler in Murder Mystery, disponibile su Netflix.

Jennifer Aniston, la fidanzata d'America che non ha il dovere di diventare madre

Courteney Cox

Friends: Courteney Cox e Matthew Perry nell'episodio La festa di Halloween

Prima di ottenere la parte di Monica Geller (offertale dopo un provino per Rachel), Courteney Cox si era fatta notare come comprimaria in Ace Ventura - l'acchiappanimali e come ospite in alcuni episodi di Casa Keaton e Seinfeld. Durante la messa in onda dello show fu scelta per l'altro personaggio-chiave della sua carriera, la giornalista Gale Weathers in Scream e i suoi tre seguiti (1996-2011). È tornata sul piccolo schermo, come attrice e produttrice, prima con Dirt (2007-2008) e poi con Cougar Town (2009-2015), oltre a prestarsi per ospitate in Scrubs, Private Practice e Shameless. Fu la prima scelta per il ruolo di Susan Mayer in Desperate Housewives - I segreti di Wisteria Lane, ma dovette rifiutare perché incinta di sua figlia.

Gli amici dei Friends: la classifica dei migliori guest

Lisa Kudrow

Friends: Lisa Kudrow/ Phoebe Buffay si esibisce al Central Perk

Dopo un'ospitata in Cin Cin, Lisa Kudrow ottenne il ruolo di Ursula in Innamorati pazzi, personaggio poi integrato nell'universo degli "amici" in quanto sorella gemella di Phoebe Buffay, la parte che le valse un Emmy nel 1998. Successivamente è stata protagonista e produttrice della web series Web Therapy, divenuta anche serie vera e propria su Showtime per quattro stagioni. Come ospite è stata vista e udita in Scandal, BoJack Horseman e Unbreakable Kimmy Schmidt, mentre al cinema ha fatto apparizioni memorabili in Easy Girl, Cattivi vicini e La rivincita delle sfigate.

Matt LeBlanc

Matt LeBlanc è Joey Tribbiani in Friends

Durante i dodici anni in cui è stato Joey Tribbiani (nella serie madre e nello spin-off Joey), Matt LeBlanc si è sporadicamente concesso al cinema con ruoli minori in Lost in Space - Perduti nello spazio e Charlie's Angels. Nel 2006 ha annunciato una pausa di un anno dalle serie TV, che in realtà è durata fino al 2011, anno in cui ha cominciato a interpretare una versione fittizia di se stesso in Episodes, in onda su Showtime fino al 2016. Dopo la chiusura di quel serial è tornato ai network tradizionali con Man With a Plan, in onda su CBS. Inoltre, dal 2016 al 2019 è stato uno dei conduttori del popolare programma automobilistico inglese Top Gear.

Friends: i 15 migliori episodi della serie

Matthew Perry

Durante il decennio in cui è stato Chandler Bing (o, come sta scritto sulla guida TV che consegnano a casa sua, Ms. Chanandler Bong), Matthew Perry è anche apparso al fianco di Bruce Willis in FBI: Protezione testimoni e il suo sequel, unico ruolo cinematografico veramente notevole della sua carriera a parte quello di Mike adulto in 17 Again - Ritorno al Liceo. Più fortunato il suo percorso catodico, con un ruolo minore in West Wing nel 2003 che ha poi portato all'essere scelto come protagonista di Studio 60 on the Sunset Strip. È stato l'interprete principale di altre due serie comiche, Go On e The Odd Couple, e dal 2012 è una presenza ricorrente in The Good Wife e il suo spin-off The Good Fight.

Matthew Perry è ricoverato in ospedale dopo aver subito un intervento

David Schwimmer

Friends: Rebecca Romijn e David Schwimmer nell'episodio Catering per funerali

Già durante gli anni in cui interpretava Ross Geller, David Schwimmer si era fatto notare in altre vesti grazie a progetti come la miniserie Band of Brothers, dove appare nei primi tre episodi. Sempre su HBO è apparso con fare autoironico in Curb Your Enthusiasm e Entourage, mentre negli ultimi mesi è stato un comprimario ricorrente nella decima stagione di Will & Grace, e nel 2016 è stato candidato all'Emmy per la sua performance nei panni di Robert Kardashian nel primo ciclo di American Crime Story. Al cinema è noto soprattutto come la voce originale della giraffa Melman in Madagascar, e a breve lo vedremo su Netflix nell'esilarante Panama Papers.

David Schwimmer: il sosia della star di Friends è un ladro ricercato dalla polizia