Fjord e il valore del dubbio secondo Mungiu: “Dovremmo cambiare noi per migliorare la società”

La polarizzazione. Altroché percezione. È la polarizzazione sociale, politica e umana a rendere il nostro presente, letteralmente, complicato e, all'apparenza, irrisolvibile. E poi, in mezzo, la radicalizzazione del pensiero. L'uno contro l'altro. Da questo spunto, il sempre attento Christian Mungiu, scrive e dirige Fjord. Palma d'Oro a Cannes, il film racconta di una devota coppia rumeno-norvegese, i Gheorghiu, che, trasferitasi in un villaggio situato in un remoto fiordo, stringe amicizia con i vicini, gli Halberg. Sono diversi, ma vanno d'accordo. Quando l'adolescente figlio dei Gheorghiu si presenta a scuola con alcuni lividi, la comunità si chiede se l'educazione, per così dire tradizionale ricevuta, possa entrarci qualcosa. Nel cast, tra gli altri, due grandi nomi: Sebastian Stan e Renate Reinsve.

I protagonisti di Fjord

Fjord, ha spiegato il regista, "è un progetto basato su una documentazione di lungo periodo di diversi casi riguardanti le differenze di visione sulla vita, l'educazione e i valori tra gruppi con un cosiddetto orientamento progressista e gruppi con visioni cosiddette 'tradizionali'". In fondo, il film di Mungiu, rivede - senza azzardare risposte - il concetto di dubbio, calcando al meglio i contorni di un cinema che non azzarda risposte, semmai pone, con intelligenza le giuste domande.

Fjord: intervista al regista Christian Mungiu

Se oggi non è più consentito dubitare, l'uomo è forse vicino all'estinzione, ovvero all'involuzione?

"Beh, cerco di non generalizzare troppo, ma le persone non sono mai state inclini ad avere molti dubbi. È più bello avere una buona opinione di sé stessi. E il solo fatto di essere dubbiosi significa che si ha la capacità di autocritica. E questo non accade molto spesso. Non si può ammettere di non essere quella persona adorabile e moralmente perfetta. Fa parte dell'educazione. Dobbiamo trasmettere questo ai bambini, cercare di incoraggiarli a mettere in discussione i propri valori e anche a capire, di tanto in tanto, che è bene riconoscere i propri difetti e lottare per migliorare se stessi se si vuole diventare una persona più tollerante".

Una scena del film

Il cinema migliore è quello che non ha una risposta?

"Penso che il compito del narratore, se così si vuole, sia quello di portare davanti al pubblico storie vere ispirate alla realtà in cui viviamo, facendo capire che si tratta di una situazione sulla quale dovete avere un'opinione. Sì, potrei realizzare un film in cui vi dico qual è la mia soluzione, qual è la mia opinione, ma questo non vi aiuterebbe. È più importante che io vi aiuti a comprendere il punto di vista degli altri, pur rispettando la vostra libertà di trarre le vostre conclusioni da quella storia in base ai vostri valori".

Dipende dal nostro sguardo?

"Crediamo sempre che le persone guardino lo stesso film, ma ovviamente non è così. Entrano in sala con la loro visione della vita e con la loro idea della storia che stanno per vedere. E il risultato migliore che abbiamo ottenuto con questo film è stato che, dopo averlo visto, le persone hanno iniziato a dubitare del fatto che tutto fosse così chiaro e che loro si trovassero dalla parte giusta della storia. Nella realtà le cose sono sempre più complicate, e ogni singola situazione va giudicata di per sé. Nel momento in cui inizi a dare un'etichetta alle persone capisci che hai più cose in comune con loro di quanto avessi immaginato".

Preservare l'identità

I governi impongono delle cose senza dare nulla in cambio. Per quanto tempo potremo continuare con questo gioco sbilanciato?

"Penso che la situazione sia in qualche modo diversa da paese a paese. Da qui arriva il conflitto che si vede in Fjord. In Scandinavia e nei paesi nordici il governo ti dà effettivamente qualcosa. Ed è per questo che tutte le istituzioni si sentono in diritto di pretendere di più da te come famiglia rispetto a, non so, in Romania o in Italia. Queste società sono molto generose nel reinvestire tutto ciò che raccolgono in un'istruzione di ottima qualità, nel condividere molte risorse a beneficio dell'intera società, e, in fin dei conti, è per questo che si sentono inclini a dire che questi bambini che stai mettendo al mondo non appartengono solo a te, ma anche a questa società che abbiamo creato, ed è per questo è così importante preservare i valori che sono riusciti a raggiungere negli ultimi 100 anni, per esempio".

Come si preservano?

"Può sembrare ingiusto che qualcuno possa avere opinioni sui tuoi figli, ma questo dipende anche dal fatto che provieni da una parte del mondo più conservatrice, dove la società non ha fatto molto per te, e quindi ritieni che i tuoi figli ti appartengano, e che le cose resteranno così per sempre. Ma non ti rendi conto che, quando oggi cambi il posto in cui vivi, cambia tutto. Quindi devi adattarti in qualche modo, e anche queste società devono adattarsi. Devono capire che non condividi i loro stessi valori perché non hai beneficiato delle stesse condizioni di evoluzione. Vieni da un posto in cui hai dovuto lottare per i tuoi figli, per la sopravvivenza. È così che sei cresciuto, ed è per questo che oggi è così difficile affrontare tutte le conseguenze di questa globalizzazione. Ora le persone sono state catapultate in una sorta di bolla, e ci sono individui con background molto diversi che devono convivere l'una accanto all'altra, senza che ci siano soluzioni per questo".

La bravura di Sebastian Stan

Parliamo di Sebastian Stan, un attore che non ha paura di correre rischi e di dire ciò che pensa. Perché molti altri, compresi alcuni registi, hanno timore di esprimere determinati pensieri che riguardano la società e la politica?

"Penso che ogni volta che si ha questa determinazione e si corre il rischio di essere onesti, ci saranno delle conseguenze perché si finisce per entrare in conflitto con gli altri. Se sei onesto, dirai alle persone cose che non amano sentire. E questo vale in qualsiasi interazione sociale. Ecco perché le persone sono educate con gli altri. Non è quello che credono davvero. E fin da bambini imparano a distinguere tra ciò in cui credono e ciò che dicono. E a volte questa differenza diventa troppo grande nella società. E ci sono cose che diventano tabù. Sono questioni che dobbiamo affrontare come artisti. E sono molto felice che Sebastian sia riuscito a uscire dalla sua zona di comfort, quella di essere amato da tutti interpretando l'eroe delle fiabe. L'ha fatto per diventare famoso. E ha iniziato a usare il suo talento per incarnare personaggi reali, parlando di situazioni vere".

Sebastian Stan in Fjord

È come se le persone rifiutassero la realtà

"C'è bisogno di tempo per assimilare il fatto che forse non siamo i supereroi che ci piace credere di essere, e che forse dobbiamo trovare delle soluzioni; e tutto inizia dall'essere più responsabili dal punto di vista etico, dall'usare il proprio spirito critico e dal cambiare qualcosa. Sì, la cosa più facile è non cambiare nulla. Dire: "Sto già bene così come sono, non voglio cambiare". Beh, lo capisco, nessuno vuole cambiare. Ma viviamo in una società in cui tutti dovremmo cambiare per migliorare. Ed è molto egoista aspettarsi sempre che siano gli altri a cambiare. Non funziona così. Dovete capire che se tutti si aspettano questo dagli altri, la società non cambierà mai. Cercate di cambiare qualcosa in voi stessi".