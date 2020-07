I migliori film sul mare

In the Heart Of The Sea: una spettacolare immagine acquatica

Il mare chiama scrive Alessandro Baricco nel suo celebre romanzo dal titolo Oceano Mare. Mai frase fu più vera. Così come l'infinita distesa blu ha incantato, da sempre, artisti, poeti e cantanti, anche il cinema ne ha fatto una grande fonte di ispirazione, rendendola protagonista di tantissime pellicole.

Che siano storie d'amore o di pirati, racconti di naufragi o di epiche battaglie, il mare non manca mai di rivelare la sua duplice natura di forza benefica e forza distruttrice. Ma è proprio in questa dualità che risiede il suo infinito fascino. E allora quale modo migliore di trascorrere le vacanze estive dividendosi tra il mare reale e quello su pellicola? Da Titanic a Lo squalo, da La maledizione della prima luna a La tempesta perfetta, ecco i nostri suggerimenti sui migliori film sul mare da vedere, per una serata al profumo di salsedine.

1. Titanic (1997)

Leonardo DiCaprio e Kate Winslet in una scena drammatica di Titanic

Impossibile iniziare un elenco dei migliori film sul mare senza che il pensiero vada immediatamente a uno dei colossal più amati di sempre: Titanic. Capolavoro per la regia di James Cameron e interpretato da un giovanissimo Leonardo DiCaprio e da un'affascinante Kate Winslet, la pellicola segue la nascita della struggente storia d'amore tra la benestante Rose DeWitt Bukater e il pittore squattrinato Jack Dawson durante il viaggio inaugurale del transatlantico Titanic. Sullo sfondo, la rigida divisione tra le classi sociali e, ovviamente, il mare, all'inizio placido spettatore e, in seguito, responsabile del più tragico degli epiloghi.

Kate Winslet e Leonardo DiCaprio in una famosissima scena del film Titanic

2. Waterworld (1995)

Kevin Costen in una scena di Waterworld

Ambientato in un futuro apocalittico nel quale lo scioglimento dei ghiacciai ha causato l'inabissamento della maggior parte delle terre emerse, Waterworld segue le vicissitudini di Mariner (Kevin Costner), un mutante che vaga per i mari alla ricerca del tesoro più prezioso che esista: l'ultima regione di terra sopravvissuta alla catastrofe. Con lui, una giovane donna e la figlia che porta sulla schiena la mappa della terra promessa di Dryland.

3. Ponyo sulla scogliera (2008)

Un'immagine del film Ponyo sulla scogliera, diretto dal genio dell'animazione Hayao Miyazaki

Il mare non è semplice comprimario ma il vero protagonista di questo capolavoro d'animazione firmato dal maestro giapponese Hayao Miyazaki. Ponyo sulla scogliera racconta le avventure di Brunilde, pesciolina dalla faccia umana figlia dello stregone Fujimoto che, dopo essere fuggita dalla sua casa in fondo al mare, viene recuperata da un bambino di nome Sosuke che la ribattezza Ponyo. Diventata umana grazie alla magia rubata dal padre, Ponyo inavvertitamente sconvolgerà l'equilibrio tra il mondo marino e quello terrestre, generando un enorme tsunami abitato dalle creature più incredibili. Una vera meraviglia cromatica su pellicola che vi lascerà letteralmente a bocca aperta.

4. La tempesta perfetta (2000)

George Clooney è il capitano Billy Tyne nel film La tempesta perfetta

Un mare così furioso difficilmente potrete vederlo in un altro film che non sia La tempesta perfetta, pellicola del 2000 per la regia di Wolfgang Petersen. La trama, che trae ispirazione dal vero fenomeno meteorologico (l'uragano Grace) che colpì la costa est degli Stati Uniti nel 1991, segue le disavventure in mare aperto del peschereccio Andrea Gail, capitanato da Billy Tyne (George Clooney).

Un'impressionante immagina tratta da La tempesta perfetta

5. Cast Away (2000)

Cast Away: Tom Hanks in una scena del film

L'oceano invalicabile e un'isola deserta sono gli ingredienti di Cast Away, pellicola del 2000 che vede Tom Hanks nei panni (sempre più magri ed emaciati) di Chuck Noland, ingegnere informatico unico sopravvissuto di un incidente aereo nel Pacifico. Con forza, determinazione e il sostegno morale del buon Wilson, Noland dovrà fare di tutto per sopravvivere e riuscire a far ritorno dalla propria famiglia.

6. Lo squalo (1975)

Lo squalo: Richard Dreyfuss e Robert Shaw davanti alla terrificante creatura

Ovviamente anche il genere thriller ha i suoi degni rappresentanti tra i film sul mare e, tra questi, spicca sicuramente Lo squalo, cult assoluto datato 1975 e diretto da Steven Spielberg. Bastano due note per seminare il panico nella cittadina balneare di Amity, New England, dove un enorme squalo ha deciso di banchettare coi bagnanti. A dare la caccia al feroce pescecane saranno lo sceriffo (Roy Scheider), un biologo marino (Richard Dreyfuss) e un pescatore (Robert Shaw).

7. Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick (2015)

In the Heart Of The Sea: un primo piano di Chris Hemsworth

Poteva forse mancare nella nostra lista un film che traesse ispirazione dalla straordinaria storia di Moby Dick? Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick racconta di un giovane uomo, Herman Melville (Ben Whishaw) che, in cerca di ispirazione per il suo nuovo romanzo, si reca sull'isola di Nantucket dove vive l'anziano Thomas Nickerson. Quest'ultimo racconterà al ragazzo la vera storia della baleniera Essex, capitanata da George Pollard (Benjamin Walker) e dal suo primo ufficiale Owen Chase (Chris Hemsworth), e del fatidico incontro con l'enorme cetaceo.

8. Master & Commander - Sfida ai confini del mare (2003)

Russell Crowe è il capitano Jack Aubrey nel film Master & Commander

Siamo nel 1805, in piena età napoleonica, e l'Inghilterra può vantare la più potente flotta navale del mondo. Al largo della costa settentrionale del Brasile, il vascello della marina reale britannica Surprise, capitanato da Jack Aubrey (Russell Crowe), viene improvvisamente attaccato dalla nave corsara francese Acheron. Nonostante i gravi danni subiti, il coraggioso capitano Aubrey deciderà di non rientrare in porto ma di lanciarsi all'inseguimento del nemico. Master & Commander - Sfida ai confini del mare è un film del 2003 per la regia di Peter Weir.

9. Un mercoledì da leoni (1978)

Un mercoledì da leoni: in scena Gary Busey, William Katt e Jan-Michael Vincent

Le quattro mareggiate che colpirono la California tra gli anni Sessanta e Settanta scandiscono le vite di tre giovani ed aitanti surfisti, Jack (William Katt), Matt (Jan-Michael Vincent) e Leroy (Gary Busey). Dopo essersi messi in luce a cavallo delle loro tavole nell'estate del 1962, i tre amici prenderanno strade diverse, anche a causa dello scoppio della guerra del Vietnam che cambierà per sempre le loro vite. Un mercoledì da leoni è un film del 1978 per la regia di John Milius.

Una spettacolare scena tratta dal film Un mercoledì da leoni

10. Il vecchio e il mare (1958)

Spencer Tracy è Santiago Nella trasposizione cinematografica de Il vecchio e il mare

Tratto dall'omonimo romanzo di Ernest Hemingway, Il vecchio e il mare ha come protagonista Santiago (Spencer Tracy), un anziano pescatore di Cuba che non riesce a catturare nulla da oltre due mesi. Un giorno, sentendosi inspiegabilmente fortunato, prende il largo con la sua barca e, dopo tre giorni di lotta, riesce a catturare un enorme marlin. Le disavventure del vecchio, però, sono solo all'inizio.

11. Le Grand Bleu (1988)

I protagonisti del film Le Grand Bleu

Pellicola del 1988 per la regia di Luc Besson, Le Grand Blue racconta la storia di Enzo (Jean Reno) e Jaques (Jean-Marc Barr), due amici di vecchia data che, fin da piccoli, amavano sfidarsi in gare di apnea nel mare della Grecia. Dopo essersi persi di vista in seguito alla morte del padre di Jaques, anche lui subacqueo esperto, i due si incontrano nuovamente a Taormina, dove entrambi devono partecipare a una gara di immersioni.

12. Sapore di mare (1983)

Isabella Ferrari nel cult Sapore di Mare

Tra i film sul mare ambientati in Italia non poteva certo mancare Sapore di mare, pellicola di Carlo Vanzina incentrata su un affiatato gruppo di amici in vacanza a Forte dei Marmi durante l'estate del 1964. Sulle note delle più belle canzoni italiane anni Sessanta, Luca (Jerry Calà), Felicino (Christian De Sica), Gianni (Gianni Ansaldi), Paolo (Angelo Cannavacciolo) e Marina (Marina Suma), si dilettano tra flirt estivi, giochi sulla spiaggia e falò notturni in riva al mare. Se non lo avete visto, esiste anche un seguito: Sapore di mare 2 - un anno dopo.

13. Captain Phillips - Attacco in mare aperto (2013)

Captain Phillips - Attacco in mare aperto: Tom Hanks in una scena del film è il Capitano Richard Phillips

Captain Phillips - Attacco in mare aperto è un film del 2013 che vede l'attore Tom Hanks nei panni del capitano Richard Phillips. Dopo aver lasciato la propria famiglia nel 2009 per mettersi al comando della Maersk Alabama, la nave viene attaccata da un manipolo di pirati somali a largo di Mogadiscio. Phillips decide, così, di offrirsi come ostaggio in cambio della libertà del suo equipaggio.

14. La sirenetta (1989)

Una scena del film d'animazione La sirenetta

Sicuramente uno tra i Classici Disney più amati di tutti i tempi nonché prima pellicola del cosiddetto Rinascimento Disney, La Sirenetta si basa sull'omonima fiaba scritta da Hans Christian Andersen. La trama racconta le avventure di Ariel, una giovane sirena affascinata dalla vita sulla terraferma e innamorata del bel principe Eric.

Ariel è la protagonista del cartone animato Disney La Sirenetta

15. Il mistero di Donald C. (2017)

Il mistero di Donald C.: Colin Firth in una scena del film

Il mistero di Donald C. racconta la vera storia di un imprenditore e velista dilettante interpretato da Colin Firth. Nel 1962, con la sua azienda ormai sull'orlo della bancarotta, Donald Crowhurst decide di prendere parte a una regata in solitaria intorno al mondo organizzata dal Sunday Times.

16. The Beach (2000)

Leonardo DiCaprio in The Beach

Film del 2000 diretto da Danny Boyle e con protagonista Leonardo DiCaprio, The Beach segue le vicissitudini di un giovane turista americano di nome Richard in cerca di avventure a Bangkok. Quando scopre l'esistenza di una misteriosa isola dall'incantevole spiaggia, Richard convince una giovane coppia francese ad andare con lui. Sull'isola i tre scopriranno l'esistenza di una comunità locale dedita alla ricerca del Nirvana e capeggiata da Sal (Tilda Swinton).

17. Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare di agosto (1974)

Mariangela Melato e Giancarlo Giannini in 'Travolti da un insolito destino' della Wertmuller

Raffaella (Mariangela Melato) è la capricciosa moglie di un ricco industriale di Milano in vacanza su uno yacht in Sardegna. Gennarino (Giancarlo Giannini) è il nocchiere dell'imbarcazione, un rozzo marinaio siciliano dall'indole insofferente. Quando una mattina Raffaella chiede a Gennarino di accompagnarla sulla terraferma per raggiungere i suoi amici, i due naufragano su un'isola deserta; qui, inaspettatamente, verranno travolti da un'irrefrenabile passione. Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare di agosto è una pellicola del 1974 per la regia di Lina Wertmüller.

18. Vita di Pi (2012)

Vita di Pi: una scena del film di Ang Lee

Se siete alla ricerca di un film ambientato sul mare con un fortissimo impatto visivo, Vita di Pi è sicuramente ciò che fa al caso vostro. Adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Yann Martel, il film racconta la peregrinazione via mare del giovane Pi Patel (Suraj Sharma) e della sua insolita compagna di navigazione: una tigre feroce. L'avventura che il ragazzo si ritroverà a vivere costituirà l'espediente per compiere un incredibile viaggio dentro se stesso.

19. Alla ricerca di Nemo (2003)

Alla ricerca di Nemo in 3D: Dory e il piccolo Nemo in mezzo alle tartarughe in una scena del film

L'oceano costituisce l'enorme palcoscenico di questo film di animazione dal titolo Alla ricerca di Nemo. La trama segue le peripezie di Marlin, pesce pagliaccio della barriera corallina che parte alla ricerca del figlio catturato da un subacqueo. Ad accompagnarlo in questa avventura ci sarà la strampalata Dory, un pesce chirurgo che soffre di perdita della memoria a breve termine.

20. La maledizione della prima luna (2003)

Js

Concludiamo la nostra lista dei migliori film sul mare con un racconto piratesco: La maledizione della prima luna, prima pellicola della saga dei Pirati dei Caraibi. Quando Elizabeth Swann (Keira Knightley), figlia del governatore di Port Royal, viene rapita dall'equipaggio dello spietato capitano Hector Barbossa (Geoffrey Rush), il giovane Will Turner (Orlando Bloom) unirà le sue forze con quelle dell'affascinante e furfantesco Capitan Jack Sparrow (Johnny Depp) per salvare la fanciulla. Sarà, così, anche l'occasione per Sparrow di recuperare ciò che Barbossa gli ha sottratto: la sua amatissima nave Perla Nera.

