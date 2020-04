I 15 Jumpscare più terrificanti dei film horror

Una scena di The Ring di Gore Verbinski

Spesso ritenuti un becero escamotage per spaventare gli spettatori, i veri amanti del genere horror sanno che i jumpscare, se utilizzati al meglio, possono rendere un film dell'orrore molto più indimenticabile, riuscendo addirittura a migliorarne il ritmo. Molti jumpscare sono costruiti così bene e vengono inseriti all'interno della narrazione esattamente al momento giusto, che risultano essere un perfetto complemento per il film, la ciliegina sulla torta in storie già di per sé spaventose.

Psycho - la signora Bates fa il suo ingresso in scena...

La tensione cresce, l'accompagnamento musicale si interrompe, preparandoci ad un cambiamento improvviso, tanto visivo come uditivo. Il jumpscare meglio riusciti sono quelli che riescono prenderci completamente di sorpresa, sono quelli che ci fanno, letteralmente, "saltare dalla paura", come implica il loro stesso nome. Passando per classici del brivido come Psyco fino a film recenti come Insidious, ecco quelli che secondo noi sono i 15 jumpascare più terrificanti dei film horror.

15. Brutti incontri in cima alle scale (Psyco, 1960)

Psyco: una scena spaventosa

Cominciamo proprio con Psyco, il capolavoro di Alfred Hitchcock. Nel film, di cui vengono spesso citate sia l'indimenticabile scena della doccia che quella del colpo di scena finale, ossia la scoperta della vera identità della signora Bates, è anche presente un jump scarse piuttosto sorprendente. Milton Arbogast, investigatore privato assunto per indagare sulla scomparsa di Marion Crane (che prima di sparire aveva rubato dei soldi al suo capo), si reca al Bates Motel per sulle tracce della donna. Dopo aver parlato con Norman, l'uomo verrà poi aggredito e ucciso da una figura femminile di cui non vediamo le fattezze (e scopriremo poi essere lo stesso Norman travestito da sua madre). L'assassino balzerà fuori da una stanza nel momento in cui l'investigatore raggiunge la cima delle scale di casa Bates, pugnalandolo a morte e facendolo precipitare.

14. È solo un sogno? (Venerdi 13, 1980)

Una scena di Venerdì 13

Passiamo ora a uno di quei jump scares che hanno fatto la storia del cinema horror, quello che avviene nella scena finale di Venerdì 13. La lotta di Alice per la salvezza si è conclusa, la ragazza è riuscita ad uccidere - decapitandola con un machete - quella che si è scoperto essere la vera responsabile di tutti i terrificanti omicidi portati a termine durante il film, Pamala Voorhees, madre di Jason. Alice si è rifugiata su una canoa, che va alla deriva in mezzo al lago. La ragazza si risveglia la mattina dopo e, finalmente in salvo, vede arrivare una volante della polizia in lontananza. Proprio nel momento in cui siamo sicuri che il pericolo sia definitivamente passato, un cadaverico Jason riemerge dalle acque afferrandola da dietro e trascinandola via. Poco dopo la ragazza si risveglierà in ospedale, facendoci capire che quest'ultima scena altro non era stato che un terribile incubo. Il film però si conclude lasciandoci un dubbio: Jason sarà ancora in attesa di vendetta in fondo al lago?

13. Terrore in fondo al mare (Lo squalo, 1975)

Lo squalo, una scena spaventosa

Lo squalo, film del 1975 diretto da Steven Spielberg, è un vero cult del genere horror. La storia è quella di un enorme squalo bianco che terrorizza la stagione estiva dell'isola di Amity, amatissima destinazione balneare. Tra le scene più terrificanti del film ricordiamo quella in cui il biologo marino Matt Hooper, dopo essersi immerso in mare per analizzare i resti della barca di pescatore locale, viene preso di sorpresa da un'apparizione inquietante: il cadavere dell'uomo, senza dubbio ucciso dallo squalo, che galleggia nel buio del relitto sommerso.

12. Un incontro da voltastomaco (The Sixth Sense - Il sesto senso, 1999)

Il sesto senso: una scena spaventosa

Continuiamo questa lista dei migliori jumpscare con il film che ha reso famoso M. Night Shyamalan: The Sixth Sense - Il sesto senso. Il piccolo protagonista della storia, Cole, è un bambino in grado di vedere e di comunicare con gli spiriti dei defunti. Una notte, svegliatosi per andare in bagno, viene sorpreso dall'arrivo del fantasma di Kyra, una ragazzina uccisa dalla propria madre. La bambina lo raggiunge in camera sua, mentre lui si è nascosto nella tenda da campeggio che si è costruito. Le mollette con cui la tiene ferma saltano ad una ad una e noi vediamo comparire lo spirito della bambina, che gli vomita davanti (poi scopriremo che la madre l'aveva avvelenata).

11. A cacca di alieni (Alien, 1979)

Una scena di Alien

Passiamo a un altro classico dell'horror ma anche della fantascienza: Alien. Il film, che rispetto al suo sequel di qualche anno dopo, Aliens - Scontro finale, è pervaso da un'atmosfera angosciante e claustrofobica. Il jumpscare più ricordato della pellicola è quello che ha come protagonista il comandante Dallas, sceso nei condotti di areazione della nave per dare la caccia allo xenomorfo. L'uomo, in contatto radio con tutti i suoi compagni che cercano di guidarlo, viene sorpreso dal mostro alieno, e non fa a tempo a dargli fuoco con il suo lanciafiamme.

10. Una festa di compleanno con sorpresa (Signs, 2002)

Signs: una scena spaventosa

Signs è un altro dei film più apprezzati di M. Night Shyamalan. La storia è quella di un pastore che ha smarrito la fede in Dio dopo la tragica morte della moglie e che dovrà salvarsi, insieme ai figli e al fratello Merrill da dei diabolici invasori alieni. La scena che si guadagna un posto nella nostra lista è quella che ha per protagonista Merrill, impegnato a guardare un filmato amatoriale mandato in onda durante un telegiornale. I partecipanti a una festa di compleanno in Brasile assistono all'apparizione di un alieno, che passa velocemente davanti alla telecamera uscendo da dietro ad un cespuglio. La scena, seppur estremamente semplice, è assolutamente terrificante nel suo estremo realismo.

9. Uno spaventoso ritrovamento (The Ring, 2002)

Una scena di The RIng

Remake del cult giapponese, The Ring è un horror basato su una premessa assolutamente terrificante: dopo la visione di una vhs maledetta, che nessuno sa come sia stata messa in circolazione, verrai perseguitato da spaventose apparizioni e dopo sette giorni morirai. Il jumpscare che abbiamo scelto per questa classifica avviene quasi all'inizio del film: una ragazza, Katie, è stata uccisa mentre si trovava a casa da sola con un'amica, sette giorni dopo aver visto il contenuto di una strana cassetta. La madre, dopo il funerale, racconterà poi alla sorella Rachel di quando ha trovato il corpo. Il viso deturpato dall'orrore della ragazza - che ci viene mostrato all'improvviso mentre le due sorelle parlano - è qualcosa che difficilmente non vi resterà impresso.

8. Incontrerai un uomo alto e tenebroso (It Follows, 2014)

It Follows: una scena spaventosa

Continuiamo la nostra classifica dei migliori jumpscare con un horror piuttosto recente, estremamente amato dalla critica. It Follows racconta la storia di un'adolescente, Jay, che dopo un rapporto sessuale con un suo coetaneo inizia ad essere perseguitata da una misteriosa figura, un essere che può prendere la forma di chiunque e, se la raggiungerà, per lei sarà la fine. Una delle scene più spaventose del film è quella in cui Jay si è rifugiata in casa sua con dei coetanei, ad un certo punto, inaspettatamente, un uomo alto e mai visto prima si introduce nella camera in cui si trova. Questo momento del film, pur essendo estremamente semplice, è talmente inaspettato da risultare estremamente terrificante.

7. Un infarto molto pericoloso... (La cosa, 1982)

Una scena de La cosa

In questa classifica, che è così ricca di classici dell'orrore, non potevamo non inserire una delle scene più significative (e impressionanti) del capolavoro di Carpenter: La cosa. Uno degli studiosi della base americana in Antartide invasa dall'alieno mutaforma, il geologo Norris, sembra essere vittima di un'infarto. Mentre però il medico Cooper cerca di rianimarlo, il petto di Norris si apre mostrando due fila di affilatissimi denti. La bocca mostruosa si chiude e trancia di netto le braccia al povero dottore, ormai spacciato.

6. Una cucina completamente in disordine (Paranormal activity 2, 2010)

Una scena di Paranormal Activity 2

La serie di Paranormal Activity non è forse tra le più amate tra gli estimatori del cinema da brivido: se il primo della saga ha stupito il pubblico di tutto il mondo per la sua originalità, i numerosi sequel non hanno riscosso il medesimo successo. Per la nostra classifica dei jump scares più terrificanti abbiamo però scelto una scena davvero indimenticabile di Paranormal Activity 2, una che proprio non riusciamo a dimenticare per quanto sia spaventosa e ben realizzata. Una delle protagoniste, Kristi (che è la sorella di Katie, la vittima del primo film), si trova nella cucina di casa sua, in pieno giorno, a leggere una rivista. Nel silenzio più assoluto la donna comincia a guardarsi intorno, come se qualcosa avesse attirato la sua attenzione. Tutto d'un tratto, in maniera completamente inaspettata, tutti i cassetti e le ante dei mobili della cucina si spalancano di colpo, lasciando la povera Kristi nel terrore più totale. Questa scena, così imprevista, vi rimarrà molto più impressa molte altre sequenze del film.

5. Qualcuno ha perso la testa (It, 2017)

It: una scena spaventosa

Potevamo non inserire in questa lista l'horror con l'incasso più alto di sempre? It è ricco di scene da cardiopalma, ma uno dei terrificanti jumpscare di cui è costellato ci ha particolarmente colpito. La sequenza, che ha per protagonista l'adorabile Ben, si svolge nella biblioteca della cittadina di Derry. Il bambino, che sta portando avanti alcune indagini sulla storia della città, si ritrova a leggere un libro che parla dell'esplosione di una vecchia fabbrica durante i primi anni del '900. Ben vede nelle pagine davanti a se foto di molti bambini, che proprio prima dell'incidente stavano partecipando ad una caccia alle uova pasquale proprio nella fabbrica. Molti di loro divennero vittime dell'esplosione, uno, in particolare (come Ben con orrore vedrà in alcune foto) perse addirittura la testa. Sarà proprio il fantasma del bambino senza testa ad attirare Ben negli archivi della biblioteca e ad inseguirlo poi con velocità sovrumana (prima di tramutarsi nel famigerato Pennywise).

4. Nell'oscurità della grotta (The Descent - Discesa nelle tenebre, 2005)

The Descent: una scena spaventosa

The Descent - Discesa nelle tenebre è un horror che racconta la terribile (e mortale) avventura vissuta da un gruppo di amiche mentre esplorano una grotta. Le ragazze, perse tra cunicoli sconosciute, entrano in contatto con delle creature assetate di sangue che vivono nell'oscurità. In uno dei jumpscare più spaventosi le ragazze, che cercano di orientarsi nel buio con le camere a visione notturna, vengono sorprese da un essere mostruoso che si appostava dietro di loro.

3. Vuoi giocare a battimani? (The Conjuring - L'evocazione, 2013)

Una scena di The Conjuring

Continuiamo la nostra classifica con uno dei jumpscare più spaventosi e, a nostro parere, meglio costruiti di sempre: la scena del battimani in The Conjuring - L'evocazione. Carolyn Perron, tra le vittime di numerosi eventi paranormali nella sua nuova casa, è protagonista di alcuni momenti terrificanti nello scantinato di casa. Dopo essere stata attirata lì da dei rumori, una notte, la donna viene spinta giù dalle scale dalla porta che sbatte, ritrovandosi così dolorante sul polveroso pavimento della cantina. All'improvviso una palla rimbalza da un angolo buio, seguita da inquietanti risate di bambini, e Carolyn , giustamente terrorizzata, prova fuggire: dopo un'estenuante attesa in cima alle scale senza riuscire a riaprire la porta, una voce spettrale le chiede "Giochiamo a battimani?" e due mani che battono compaiono da dietro le sue spalle, simulando lo stesso gioco che lei faceva con le figlie.

2. Una suora inaspettata (L'esorcista 3, 1990)

Una scena de L'esorcista 3

Molti di voi si chiederanno perché abbiamo deciso di inserire, in una posizione così alta della nostra classifica, una scena proveniente da un film così poco amato, L'esorcista 3. La sequenza in questione, però, nel suo essere così inaspettata è assolutamente da brividi. Ci troviamo in un ospedale, la telecamera riprende tutto da lontano, un'infermiera sta controllando le stanze con i pazienti ricoverati. Dopo aver spento la luce e chiuso la porta di una di queste, la donna si allontana, ma presto vediamo apparire dietro di lei una figura femminile vestita da suora, armata di quelle che sembrano due enormi forbici o cesoie. L'inquadratura si sposta su una statua della madonna senza testa, e capiamo quale è stata la sorte della povera infermiera.

1. C'è qualcuno dietro di te (Insidious, 2010)

Una scena di Insidious

Arriviamo finalmente in cima alla nostra classifica: qual è il jumpscare più spaventoso di tutti? Quello del demone di Insidious, ovviamente. Nella scena incriminata, Lorrain - madre di Josh, e nonna di Dalton, il bambino il cui spirito si è allontanato dal suo corpo ed è perseguitato da una creatura demoniaca - racconta al figlio di un sogno che ha fatto, e che aveva per protagonista proprio il terribile demone. La donna, e noi insieme a lei, veniamo presi assolutamente di sorpresa quando, fa la sua comparsa propria la famigerata creatura dell'inferno, che ringhia alle spalle di un ignaro Josh.