15 migliori film per Nerd da vedere

Di pari passo con il cambiamento di connotazione della parola "nerd" - che dal secchione brufoloso con poca vita sociale ora indica l'esperto di televisione, cinema, fumetti e videogiochi, capace di tirare fuori citazioni su qualsiasi prodotto pop esistente e dimostrando così una cultura sconfinata su tutti questi temi - anche il numero di pellicole pensate per farsi amare da questa specifica fetta di pubblico, gli spettatori nerd appunto, è aumentato esponenzialmente.

In occasione del Lucca Comics and Games (ribattezzato quest'anno come Lucca Changes)

Film di fantascienza il cui immaginario proviene direttamente dal mondo del fumetto e dei videogames, pellicole ricchissime di citazioni che ci parlano di tecnologia, ma anche di magia e di tutto ciò che riguarda il fantasy: questi sono i prodotti che questi spettatori insaziabili amano di più, e noi abbiamo deciso di dedicare un articolo proprio ai migliori film per nerd mai realizzati, in cui vi indicheremo anche quelli disponibili su Infinity. Siamo sicuri che così soddisferete finalmente la vostra fame cultura nerd.

1. Scott Pilgrim vs. the World (2010)

Michael Cera e Mary Elizabeth Winstead in un'immagine tenera del film Scott Pilgrim vs. the World

Cominciamo la nostra lista dei più bei film per nerd con un titolo che negli ultimi anni è diventato un vero e proprio cult: Scott Pilgrim vs. the World, trasposizione del fumetto di Brian Lee O'Malley diretta da Edgar Wright. Scott Pilgrim (Michael Cera) è un giovane adulto un po' immaturo che suona in una band, è appassionato di videogame ed esce con una diciassettenne. Con l'arrivo da New York della bellissima e ribelle Ramona (Mary Elizabeth Winstead) sarà travolto dall'amore e la sua vita cambierà all'improvviso: c'è un piccolo problema però, per poter uscire con lei dovrà combattere e sconfiggere - proprio come in un videogame - i suoi sette terribili ex fidanzati.

2. Labyrinth - Dove tutto è possibile (1986)

Labyrinth - Dove tutto è possibile: David Bowie in una scena del film

Cambiamo completamente genere per parlare di un vero classico della storia del cinema, più nello specifico di quello fantasy: Labyrinth - Dove tutto è possibile, diretto da Jim Henson (il creatore dei Muppets!) e con Terry Jones dei Monty Python alla sceneggiatura (che è poi stata trasformata in un romanzo).

Nel cast, poi, troviamo un incredibile David Bowie nel ruolo di Jareth il re dei Goblin e una giovanissima Jennifer Connelly in quello della protagonista. La storia è quella della quindicenne Sarah, il cui fratellino Toby viene rapito dal re dei Goblin e trasportato nel loro castello: la ragazza, facendosi nel frattempo anche dei nuovi amici, dovrà superare innumerevoli ostacoli e prove per salvarlo e riportarlo a casa.

3. Akira (1988)

Una scena d'azione del film Akira

Non potevamo inserire in questa lista dei migliori film per nerd almeno una pellicola d'animazione e abbiamo scelto il capolavoro diretto da Katsuhiro Otomo: Akira (basato sul manga omonimo del medesimo autore). Tokio è stata distrutta dalla Terza Guerra Mondiale, al suo posto sorge Neo Tokio, una città in rovina in preda al caos e alla violenza, in cui bande rivali di motociclisti si scontrano in sfide all'ultimo sangue. Al centro di questa storia troviamo la banda di Kaneda, un ragazzo gentile ed altruista, di cui fa parte anche Tetsuo, che scopriremo possedere potentissimi poteri psichici. Presto la situazione si farà estremamente complicata e la città arriverà sull'orlo di una violenta rivoluzione.

4. Stargate (1994)

Una scena di Stargate

Continuiamo questa lista dei migliori film per nerd con un cult degli anni Novanta che ha segnato l'infanzia di molti di noi: Stargate, film diretto da Roland Emmerich con protagonisti Kurt Russell e James Spader (ed origine di un franchise di successo che comprende tre serie televisive, una serie animata e altri due film usciti direttamente in home video). L'egittologo Daniel Jackson riesce a decifrare un'antica iscrizione che porta all'apertura di un passaggio interdimensionale verso un pianeta lontano dalla Via Latea. Insieme a dei militari e alla dottoressa Langoford, l'uomo attraverserà il portale e si troverà catapultato in un pianeta desertico in cui vivono degli esseri umani primitivi, ma anche delle terrificanti creature dagli enormi poteri.

5. Shazam! (2019)

Shazam!:Jack Grazer e Zachary Levi in una scena del comic-movie

Passiamo ad un film molto più recente, che fa parte della Collection di Infinity di cui vi abbiamo parlato, diretto da David F. Sandberg e basato sul personaggio di DC Comics: Shazam!. Il protagonista di questa storia è Billy Batson (Asher Angel), un quindicenne rimasto orfano che viene mandato a vivere con la numerosa famiglia Vasquez. Un giorno, dopo aver difeso l'amico Freddy (Jack Grazer) da dei bulli, viene trasportato in un altra dimensione dove il mago Shazam gli fa dono dei suoi incredibili poteri con lo scopo di eliminare il terribile Dr. Thaddeus Sivana, a capo dei Sette Peccati Capitali. Da quel momento Billy, che può trasformarsi in un supereroe adulto solo pronunciando la parola Shazam!, vivrà incredibili avventure, imparando pian piano a controllare le sue straordinarie nuove capacità.

6. Ready Player One (2018)

Ready Player One: Tye Sheridan in una foto del film

Se parliamo di film nerd recenti scommettiamo che il primo titolo a venirvi in mente è senza dubbio Ready Player One, la pellicola diretta da Steven Spielberg che adatta il romanzo di Ernest Cline (che ha contribuito anche alla sceneggiatura) e racconta un futuro distopico immerso nella realtà virtuale. In un pianeta ormai in rovina, l'unica evasione per il genere umano è il mondo virtuale di OASIS: un universo ispirato alla cultura anni Ottanta creato dal milionario James Donovan Hallyday (Mark Rylance). Con la morte di Hallyday arriva però un'incredibile sfida: una caccia per accaparrarsi un incredibile tesoro. Il protagonista di questa storia, Wade (Tye Sheridan), espertissimo sulla vita del milionario, farà l'impossibile per vincere la sfida e per battere sul tempo la malvagia multinazionale IOI che vorrebbe impadronirsi di OASIS.

7. Napoleon Dynamite (2004)

Aaron Ruell, Jon Heder e Jon Gries in una scena di Napoleon Dynamite

Film girato con solo 400.000 dollari e che ne ha incassati ben 44,4 milioni, Napoleon Dynamite racconta di un adolescente senza una vita sociale. Napoleon (Jon Hader), che vive con la nonna e con il fratello poco più che trentenne, da essere perennemente la vittima del bullismo dei compagni di scuola riuscirà, nel corso del film, a costruirsi delle amicizie durature e a fare nuove, incredibili, esperienze.

8. Ritorno al futuro (1985)

Ritorno al futuro: Christopher Lloyd e Michael J. Fox in una scena del film

Proseguiamo questa lista dei migliori film per nerd con un vero e proprio cult del cinema degli anni Ottanta: Ritorno al futuro, prima pellicola dell'omonima trilogia. Diretto da Robert Zemeckis ed interpretato da Michael J. Fox e Christopher Lloyd, Ritorno al futuro ha come protagonista il giovane liceale Marty McFly, un ragazzo che sogna di diventare una rockstar e che guarda con tristezza la vita del resto dei suoi familiari, in particolare dei suoi genitori, imbruttiti dalla quotidianità.

Grazie al suo amico Emmet "Doc" Brown, un inventore molto particolare, il ragazzo vivrà la prima di tante incredibili avventure: una sera l'uomo gli rivelerà infatti di aver costruito una macchina del tempo modificando una DeLorean, e lo spingerà a viaggiare nel passato, nel 1955, l'anno in cui i suoi genitori si sono innamorati.

9. Matrix (1999)

Trinity e Neo in una scena iconica del film

Disponibile su Infinity e capostipite di un'altra famosa trilogia (a cui si aggiungerà, tra poco, un quarto capitolo), Matrix è un altro di quei film che non poteva assolutamente mancare in questa nostra lista di pellicole per nerd. Diretto dalle sorelle Wachowski, il film racconta un futuro dispotico assolutamente terrificante: in un mondo post-apocalittico le macchine controllano tutto e tutti e si nutrono dell'energia degli esseri umani, che vivono imprigionati in una realtà simulata programmata da un'intelligenza artificiale chiamata Matrix. Thomas Andreson/Neo (Keanu Reeves) è un programmatore che di notte si trasforma in pericoloso hacker e che un giorno, grazie all'intervento Morpheus (Laurence Fishburne) e del suo gruppo di ribelli, verrà risvegliato dal sonno che lo tiene prigioniero. Neo dovrà avventurarsi in quello che è il mondo reale, cercando di scoprire la sua strada e anche la sua missione, in molti sono infatti convinti che lui sia l'"Eletto", colui che secondo una profezia sarà in grado di distruggere Matrix.

10 Pacific Rim (2013)

Charlie Hunnam e Rinko Kikuchi in una scena di Pacific Rim

Continuiamo con i film disponibili nella Collection creata da Infinity con Pacific Rim, pellicola diretta da Guillermo del Toro che si ispira ai Kaiju e ai Macha, mostri e robot giganteschi della tradizione cinematografica e animata giapponese (la storia infatti ricorda molto quella di un anime di culto come Evangelion). Un'apertura nella faglia dell'Oceano provoca la liberazione di un gruppo di enormi creature mostruose, per sconfiggerle le nazioni della terra si uniscono per creare i Jaegers, robot comandati contemporaneamente da due piloti e che possono resistere ai Kaiju. Railegh (Charlie Hunnam), che ha perso il fratello durante un attacco, dovrà entrare in sintonia con un nuovo pilota, Mako Mori (Rinko Kikuchi), per salvare Hong Kong dal catastrofico arrivo di un altro mostro.

11. Blade Runner (1982)

Una scena di BLADE RUNNER

Potevamo non includere il cult di Ridley Scott in questa lista? Blade Runner è un caposaldo indiscusso della storia del cinema, capace di creare un immaginario futurista e dispotico talmente indelebile da aver segnato diverse generazioni di spettatori. Deckard (Harrison Ford) è un cacciatore di replicanti nella Los Angeles del futuro che, prima di ritirarsi definitivamente, deve catturare quattro modelli nexus-6 fuggiti dalle colonie spaziali e arrivati sulla Terra. L'uomo incrocerà il suo cammino con Rachel, una replicante che non sa di esserlo e con cui l'uomo instaurerà una relazione molto particolare.

La sceneggiatura di Blade Runner - che vede nel cast anche Rutger Hauer, Sean Young, Edward James Olmos e Daryl Hannah - è liberamente ispirata al romanzo di Philip K. Dick Il cacciatore di Androidi.

12.Serenity (2005)

Una scena di Serenity

Passiamo ora ad un film creato dalla mente dietro ad una delle serie più amate dai nerd di tutto il mondo, Buffy l'ammazzavampiri. Pur non avendo nulla a che fare con il mondo della giovane cacciatrice di vampiri, Serenty di Joss Whedon, e la serie di una sola stagione di cui costituisce la conclusione, Firefly, sono capaci di dare vita ad un immaginario unico, che avrebbe meritato di essere sviluppato molto più a lungo. Cinquecento anni avanti nel futuro, la giovane River Tam (Summer Gau) - generata dagli scienziati dell'Alleanza - scappa con il fratello Simon (Sean Maher) a bordo della Serenity, la nave capitanata da Malcolm "Mal" Reynolds, un veterano di guerra disilluso. L'arrivo di River, che è dotata di incredibili poteri, scombinerà però gli equilibri tra i membri dell'equipaggio della nave, legati da un affetto profondissimo. Avere sempre alle calcagna l'Alleanza ed i Reavers, alla ricerca della ragazza, non renderà poi la vita facile a nessuno di loro.

13. Pokemon Detective Pikachu (2019)

Detective Pikachu: Justice Smith e Kathryn Newton in una scena del film

Per coloro che sono cresciuti in compagnia dei Pokemon, protagonisti indiscussi di infiniti pomeriggi passati insieme della serie animata o al famosissimo videogioco Nintendo, questo film non poteva assolutamente mancare in questa lista dei migliori film per nerd. Pokemon Detective Pikachu, tra i titoli disponibili su Infinity, segue la storia del giovane Tim (Justice Smith) che cerca di scoprire che cosa sia accaduto a suo padre, un geniale detective che un giorno scompare improvvisamente. Nel mondo di Ryme City, dove esseri umani e Pokemon convivono, a venire in suo aiuto è l'ex compagno Pokemon di suoi padre, Detective Pikachu (doppiato in originale da Ryan Reynolds). La soluzione del mistero, però, potrebbe portare alla luce uno sconvolgente segreto che metterebbe in pericolo la pacifica coesistenza tra Pokemon e persone.

14. Transformers (2007)

Shia LaBeouf e Megan Fox in una scena del film Transformers

Continuiamo con un titolo particolarmente amato dai nerd di tutto il mondo: Transformers, riuscito capostipite del franchise ispirato alla linea di giocattoli degli anni Ottanta (che fu anche alla base di una famosa serie animata). Migliaia di anni nel passato il pianeta Cybertron è stato consumato da una guerra intestina tra gli Autobot, dalla parte della giustizia e guidati da Optimus Prime, e i Decepticon, guidati da Megatron. Al centro del loro contendere l'Allspark, un manufatto in grado di creare la vita che viene però disperso nello spazio. Finito sulla terra, un'eccentrico scienziato vi incapperà durante una spedizione e registrerà (accidentalmente) le sue coordinate su un paio di occhiali. Nel presente, gli occhiali finiscono in mano ad un suo pronipote, Sam Witwicky (Shia LaBeouf), che è il vero protagonista di questa storia. Comprata la sua prima auto, una Chevrolet arrugginita, Sam scoprirà che si tratta di una forma di vita aliena, un Autobot di nome Bumblebee che lo porterà, insieme a Mikaela Banes (Megan Fox), ad incontrare Optimus Prime e gli altri. Ma i Decepticon sono in agguato e Sam si renderà presto conto che la terra è in gravissimo pericolo. Transformers è tra i film disponibili su Infinity.

15. V per Vendetta (2005)

Hugo Weaving e John Hurt in V for Vendetta

Concludiamo questa lista con un film tratto dalla grafic novel cult di Alan Moore e David Lloyd, V per Vendetta. La storia è ambientata anche in questo caso in un futuro distopico, in un'Inghilterra soggiogata da un governo totalitarista che si è stabilito al potere dopo un terribile attentato. Ad opporsi alla crudeltà di chi è al comando un misterioso individuo, che si fa chiamare V e che tiene il volto sempre coperto da una maschera dello storico rivoluzionario Guy Fawkes. Nel ricchissimo cast del film, che è tra quelli che vi segnaliamo ad essere disponibili su Infinity, anche una straordinaria Natalie Portman.