John Wick 2: Keanu Reeves in una foto del film

Finisce l'estate e si avvicina ancora una volta quel periodo dell'anno in cui più di ogni altra cosa si apprezzano le serate passate davanti alla TV, insieme ai propri cari. Che cosa c'è di meglio, poi, che salutare il calore dell'estate con i brividi e l'adrenalina di un action movie? Infinity lo sa e ci regala una Collection dedicata proprio ai film d'azione dal titolo "Vacanze: Ultimi fuochi", in cui possiamo trovare i titoli giusti per provare emozioni forti e tanto, tantissimo, divertimento. Dal recente Hard Kill al secondo capitolo della saga di John Wick ecco 5 film d'azione per ripartire carichi dopo le vacanze.

1. Hard Kill (2020)

Una scena di Hard Kill

Interpretato da uno degli attori simbolo del cinema action, Bruce Willis, Hard Kill di Matt Eskandari mette in scena una pericolosa missione di salvataggio che vi terrà incollati alla poltrona per tutta la sua durata. Donovan Chalmers (Willis) è un miliardario che assume una squadra di mercenari per proteggere una tecnologia rivoluzionaria (ma pericolosissima) che è stata messa a punto nella sua azienda. Le cose precipitano quando un gruppo di terroristi decide che il modo migliore per entrare in possesso di quella che loro vedono come un'arma è rapire la figlia di Chalmers e ricattarlo: l'uomo e la squadra che ha assoldato, capitanata da Derek Miller (Jesse Metcalfe), non restano con le mani in mano e partono subito al salvataggio, in una corsa contro il tempo che si rivelerà ricca di imprevisti.

Bruce Willis: i dieci migliori film

2. Peppermint - L'angelo della vendetta (2018)

Peppermint - L'Angelo della Vendetta: una scena d'azione con Jennifer Garner nel ruolo di Riley North

Diretto da Pierre Morel, Peppermint - L'angelo della vendetta racconta la storia di Riley North, interpretata da Jennifer Garner, una donna che ha come unico scopo nella vita quello di vendicare la morte di suo marito Chris (Jeff Hephner) e sua figlia Carly, uccisi a sangue freddo dagli uomini del gangster Diego Garcia (Juan Pablo Raba). Nessuno sembra volerla aiutare, nemmeno i rappresentati della legge, per questo la donna decide di prendere la situazione in mano e farsi giustizia da sola.

Film d'azione al femminile: I 10 Migliori

3. Rampage - Furia animale (2018)

Rampage: Dwayne Johnson e Naomie Harris in una foto del film

Dagli action dai toni più drammatici passiamo a quelli senza dubbio più leggeri e divertenti: Rampage - Furia animale, diretto da Brad Peyton e interpretato da Dwayne "The Rock" Johnson e da Naomie Harris. Davis Okoye (Johnson) è un primatologo legato da un fortissimo legame al gorilla silverback George. A causa di un esperimento genetico andato fuori controllo, la scimmia, e con lui tanti altri animali, si trasforma in una belva omicida assetata di sangue. Toccherà ad Okoye e ad un ingegnere genetico in cerca di un antidoto trovare una soluzione, proteggere il pianeta dall'imminente catastrofe e al tempo stesso salvare George e riportarlo alla sua natura gentile.

Dwayne "The Rock" Johnson: i 5 ruoli memorabili (+ 1) dell'ex wrestler

4. John Wick - Capitolo 2 (2017)

John Wick 2: un'immagine dell'attore Keanu Reeves

Secondo film dell'adrenalinica saga con protagonista Keanu Reeves, John Wick - Capitolo 2 vede ancora una volta il nostro sicario preferito alle prese con più nemici che mai, tutti disposti a tutto pur di ucciderlo. John Wick dovrà vedersela con la mafia italiana, in particolare con Santino D'Antonio (interpretato dal nostro Riccardo Scamarcio), con cui deve saldare un vecchio debito. Riluttante, ma impossibilitato a negarsi, il nostro (anti)eroe dovrà viaggiare fino a Roma per assassinare la sorella del Boss, Gianna (Claudia Gerini), le cose si faranno però estremamente complicate visto che qualcuno ha messo una taglia sulla sua testa... Nel ricchissimo cast del film diretto da Chad Stahelski, oltre a Reeves e alla coppia di interpreti italiani, anche Ian McShane, Common, Ruby Rose, John Leguizamo, Laurence Fishburne e Peter Stormare.

Non fate incazzare John Wick: 5 motivi per cui è diventato un instant cult

5. Attacco al potere 2 (2016)

Attacco al potere 2: Gerard Butler e Aaron Eckhart in un momento del film

Concludiamo questa nostra lista degli action da recuperare su Infinity con un altro secondo capitolo, Attacco al Potere 2, interpretato da un altro degli attori simbolo del cinema action statunitense: Gerard Butler. Sequel di Attacco al potere - Olympus Has Fallen, in questo film l'agente Mike Banning (Butler), reintegrato nella scorta personale del presidente degli Stati Uniti, dovrà recarsi a Londra per il G8 e scontrarsi con un gruppo di terroristi yemeniti che vorrebbe sfruttare l'evento per eliminare gli importanti capi di stato che vi partecipano. Ancora una volta Banning è costretto ad una corsa contro il tempo per impedire la tragedia, intanto, a casa, sta per nascere suo figlio...