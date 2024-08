Da Elizabeth a Succession, 5 titoli da recuperare se siete fan di House of the Dragon

Siete rimasti orfani di draghi e carenti di intrighi politici dopo la visione di House of the Dragon? Vi facciamo recuperare noi spade e selle con cui partire per nuove, spettacoli avventure, con questa lista di film e serie tv da recuperare.

I sussurri tra alti stendardi di nobili casate, draghi sputafuoco, battaglie tra spade e lenzuola: se avete amato House of the Dragon, probabilmente siete inclini al fascino di storie dalle intricate trame politiche e dai personaggi complessi. E ora ne vorreste di più. Ci sono diverse serie TV e film che possono soddisfare la vostra voglia di drammi storici e fantasy. Ogni titolo in questa lista vi offrirà storie profonde e avventurose che esplorano potere, tradimento e lealtà.

1. Game of Thrones

Il Trono di Spade, Emilia Clarke in una scena

Vien da sé che Game of Thrones sia il punto di partenza naturale per chi ha amato House of the Dragon, essendo il prequel diretto della serie. Basato sui romanzi di George R.R. Martin, la serie ha definito un nuovo standard per il genere fantasy in televisione. Lotte di potere tra le grandi casate di Westeros per il Trono di Spade, si intrecciano a storie di tradimento, lealtà, amore e vendetta. Ogni personaggio è complesso e sfaccettato, rendendo impossibile non appassionarsi alle loro vicende.

Lo show è noto per i suoi colpi di scena: gli spettatori sono trascinati in un mondo in cui nessuno è al sicuro e dove le alleanze cambiano in continuazione. Le ambientazioni spettacolari, i costumi dettagliati e la colonna sonora epica di Ramin Djawadi completano un quadro perfetto per una maratona di visione.

Dove vederlo: Sky Atlantic e NOW TV.

2. The Witcher

Se il vostro interesse si estende alla combinazione di fantasy e dramma, The Witcher è una scelta eccellente. Basato sui libri di Andrzej Sapkowski, la serie segue Geralt di Rivia, un cacciatore di mostri solitario, mentre affronta un mondo pieno di creature mitiche, intrighi politici e poteri magici. Interpretato (fino ad ora) da Henry Cavill, Geralt è un personaggio affascinante che, come molti protagonisti di House of the Dragon, si trova spesso a fare scelte difficili.

La forza di The Witcher risiede nella sua capacità di mescolare azione intensa con momenti di riflessione profonda. Geralt è un personaggio tormentato, e le sue interazioni con personaggi come Yennefer e Ciri aggiungono strati di complessità alla trama. Dove vederlo: Netflix.

3. Elizabeth

Elizabeth, datato 1998, esplora la vita della regina Elisabetta I d'Inghilterra. Cate Blanchett offre una performance eccezionale nel ruolo della giovane regina, che deve confrontarsi con intrighi politici, tradimenti e guerre religiose per consolidare il suo potere. Il film è una rappresentazione dettagliata e affascinante degli eventi che hanno plasmato l'Inghilterra nel XVI secolo, con una particolare attenzione alle dinamiche di potere e alle responsabilità regali.

Una scena di Elizabeth con Cate Blanchett

La narrazione di Elizabeth è impreziosita da una scrittura brillante e da una messa in scena magnifica. Il film non solo racconta eventi storici, ma esplora anche le emozioni e le motivazioni dei personaggi, rendendo ogni scena un affresco dettagliato di storia e umanità. Dove vederlo: Prime Video.

4. Vikings

Un'esperienza storica con un tocco di mitologia nordica: Vikings segue le avventure di Ragnar Lothbrok, un leggendario eroe norreno, mentre insieme alla sua famiglia cerca di espandere il suo territorio, affrontando le sfide interne ed esterne a casa sua. Come House of the Dragon, Vikings esplora temi di potere, tradimento e lealtà, con battaglie epiche e una rappresentazione cruda e realistica della vita in tempi tumultuosi.

Travis Fimmel in Vikings

La forza di Vikings risiede nella sua capacità di bilanciare scene di battaglia intense con momenti di introspezione personale. I personaggi sono complessi e ben sviluppati, e le loro storie si intrecciano in modi imprevedibili. La serie offre anche uno sguardo affascinante sulla cultura e la religione vichinga, aggiungendo profondità e autenticità alla narrazione.

Dove vederlo: Netflix.

5. Succession

Succession non è un fantasy storico, ma il suo intricato dramma familiare e le dinamiche di potere la rendono una visione essenziale per i fan di House of the Dragon. La serie segue le lotte di potere all'interno della famiglia Roy, proprietaria di un impero mediatico globale. I giochi di potere, i tradimenti e le alleanze mutevoli tra i membri della famiglia rendono Succession una serie profondamente avvincente, con dialoghi taglienti e performance attoriali di altissimo livello.

La serie esplora anche temi di ambizione, corruzione e le complesse relazioni familiari con una precisione chirurgica. Ogni episodio è una danza (anche se non di draghi) intricata di intrighi e manipolazioni, che tiene gli spettatori con il fiato sospeso. Le performance degli attori, in particolare Brian Cox nei panni del patriarca Logan Roy, rendono Succession un'esperienza televisiva da non perdere.

Dove vederlo: Sky Atlantic e NOW TV.