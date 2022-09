Elisabetta II: I volti della Regina sullo schermo

The Crown: Claire Foy e Matt Smith in una scena della seconda stagione

Nei giorni immediatamente successivi alla scomparsa di Elisabetta II, la Regina d'Inghilterra, in rete e sui social media circolava un'immagine. Era divisa in quattro parti, e al suo interno conteneva altrettante immagini della Regina, in quattro fasi della sua vita. Sono tutte di profilo, in bianco e nero, come le immagini che apparivano sui francobolli. E, pensando al cinema e alla tv, allora ci è venuto in mente che anche noi, da spettatori amanti delle serie e dei film, l'abbiamo vista rappresentata in varie fasi della sua vita, impersonata da tante attrici diverse. Il pensiero corre subito alla serie The Crown e al film The Queen, e a quattro attrici che ormai sono nel nostro immaginario, sono la regina Elisabetta delle nostre visioni seriali e filmiche. Claire Foy, Olivia Colman, Imelda Staunton (The Crown) e Helen Mirren (The Queen). Scorrere la storia di Elisabetta II guardandola nei loro volti è come guardare l'immagine divisa in quattro di cui vi parliamo, e osservare il passare del tempo sull'icona che è Elisabetta II. Oggi che si tengono le esequie della Regina d'Inghilterra, vogliamo ricordala attraverso i suoi volti sullo schermo.

1. Claire Foy

Claire Foy è l'indimenticabile regina Elisabetta II delle prime due stagioni della serie The Crown, l'attrice che ci ha fatto innamorare della Regina, e che ce l'ha fatta vedere sotto un'altra luce. Per tanti della generazione cresciuta negli anni Settanta, Ottanta, Novanta, la Regina era stata una signora ormai matura. Rivedere Elisabetta agli inizi della storia, ancora principessa e poi regina catapultata giovanissima in un mondo più grande di lei, ci ha suscitato immediatamente simpatia. Lo zio, il principe Edoardo, colui che abdicò dal regno per amore e lo lasciò a Re Giorgio, la chiamava, un po' beffardamente, Shirley Temple. Forse per i suoi riccioli, per le sue maniere un po' vezzose. Ma potremmo vederlo anche come un complimento. Della Regina Elisabetta di Claire Foy ci ha sempre colpito soprattutto una cosa: la luce nei suoi occhi. Due occhi piccoli e brillanti come gemme, curiosi, dolci e appassionati. La Elisabetta II di Claire Foy è ancora una donna che si è sposata da poco, e che, oltre che per il suo paese, lavora per tenere in piedi un matrimonio che, come tutti i matrimoni, non è facile, soprattutto con un marito come Filippo, orgoglioso e ardente. Il momento del discorso alla nazione a Natale, dopo il messaggio del marito arrivato da una nave, è uno dei momenti più emozionanti delle sue due stagioni.

2. Olivia Colman

Olivia Colman, nelle stagioni 3 e 4 di The Crown, è la Regina Elisabetta di cui parliamo sopra, quella che in tanti abbiamo conosciuto, la sovrana ormai matura e sicura di sé. Olivia Colman è perfetta per il ruolo, regale ma anche scontrosa e decisa: non a caso è diventata una delle icone che Netflix ci propone quando dobbiamo corredare il nostro profilo sulla piattaforma. La Elisabetta di Olivia Colman che abbiamo negli occhi è quella in uniforme militare, a cavallo, simbolo di una regina che negli anni è diventata più combattiva e che sa farsi rispettare. Tra le scene che ricordiamo ce n'è una che rientra proprio nel discorso che stiamo facendo: è il momento in cui vede la sua effigie stampata sul facsimile dei francobolli, e la confronta con quella di tanti anni prima. Che significa fare i conti con la sua immagine, con il tempo che passa, con se stessa da giovane. Tra i momenti migliori delle stagioni 3 e 4 ci sono i duetti con la premier inglese degli anni Ottanta, Margaret Thatcher, scambi tra due donne di potere che si intendevano molto. Una grande performance attoriale di Olivia Colman eGillian Anderson.

3. Imelda Staunton

Imelda Staunton è la terza e ultima regina Elisabetta di The Crown. È la regina che è ormai una signora anziana, con i capelli grigi, leggermente curva, con i cappellini e gli abiti dalle tinte pastello. È la Regina che abbiamo visto negli ultimi trent'anni, perché è da lì, dagli anni Novanta, che partirà la stagione n. 5 di The Crown. Che Elisabetta sarà Imelda Staunton lo scopriremo solo vivendo, cioè guardando la nuova stagione, in arrivo a novembre. È la Regina che avrà a che fare con il divorzio tra Carlo e Diana, e con la morte di quest'ultima. Sarà doloroso, e Imelda Staunton, attrice di razza, dovrà tirare fuori tutte le sue sfumature. Le foto che la raffigurano nei panni della Regina Elisabetta, le poche che abbiamo visto finora, la mostrano perfettamente nel ruolo. E questo vuol dire che è una grande attrice. Abbiamo sempre legato la Staunton a ruoli come quello di Vera Drake, di una donna del popolo. Ma in abiti regali dimostra di saperci stare alla perfezione.

4. Helen Mirren

Gli anni Novanta, Lady Diana e la sua morte, Tony Blair. Sì, in The Crown 5 la Regina Elisabetta II di Imelda Staunton andrà a giocare sullo stesso terreno di un'altra grande Regina, stavolta del grande schermo. Fino a The Crown, infatti, il volto per eccellenza della regina Elisabetta al cinema era stato quello di Helen Mirren, indimenticabile protagonista di The Queen, il film di Stephen Frears, scritto sempre da Peter Morgan, la mente dietro a The Crown. The Queen racconta i giorni che seguono la scomparsa di Lady Diana, e Helen Mirren dà vita a una Regina Elisabetta enigmatica, restia, titubante. La Elisabetta di Helen Mirren è elegante, raffinata. Ma anche altera, distaccata. Come sapete, dopo la morte di Diana la famiglia reale e la Regina sono rimasti in vacanza, ma soprattutto in silenzio. Sarebbero tornati a Buckingham Palace solo dopo una settimana. Helen Mirren tratteggia un ritratto di Elisabetta II che non la mette sotto una luce propriamente positiva. La sua interpretazione è straordinaria (e infatti le valse l'Oscar): è fatta di silenzi, di sguardi, di un non detto che è importante ancora più del detto. E se la Regina di Olivia Colman brillava nei duetti con Gillian Anderson, quella di Helen Mirren danza in unno straordinario passo a due con Michael Sheen, che è un perfetto Tony Blair.