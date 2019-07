Da La Famiglia Addams a Brian De Palma, ecco il nuovo listino Eagle!

Eagle Pictures presenta il listino dei nuovi film in uscita al cinema nel 2019-2020: in arrivo La Famiglia Addams, l'horror Midsommar e il nuovo Roland Emmerich!

Dopo un 2019 boom grazie a Green Book e Vice, la Eagle Pictures ha presentato il listino della nuova stagione cinematografica, dove troviamo pellicole per tutti i gusti: si passa dal ritorno di Brian De Palma al nuovo film d'animazione sulla famiglia Addams, fino ad arrivare a diverse pellicole ad alta tensione. Ecco i film in uscita nel 2019 e 2020 per Eagle Pictures.

2019 a tutto horror per Eagle

Midsommar è uno degli horror in uscita nel 2019 più attesi dopo il boom di Hereditary da parte del regista Ari Aster. Al centro della trama, quello che accade a una giovane coppia in vacanza in un villaggio svedese che si ritrova coinvolta nelle celebrazioni festive locali, tra strani rituali che presto si trasformeranno in un incubo. Inizialmente, le serate estive scorrono spensierate e piene di luce (anche fino a tarda sera), poi le cose iniziano a farsi inquietanti, fin troppo strane, e la ragazza vorrebbe andare via. Tra provocazioni, gelosie, girotondi vorticosi e rituali ipnotici, accade qualcosa di inspiegabile... e terrificante. Protagonista l'attrice Florence Pugh, attualmente impegnata sul set di Black Widow, film sull'eroina Marvel interpretata da Scarlett Johansson, qui nei panni della giovane Dani. Completano il cast Will Poulter, William Jackson Harper e Julia Ragnarsson. L'uscita di Midsommar nei cinema italiani è fissata per il 25 luglio 2019.

Midsommar - Il villaggio dei dannati , una scena corale

Altri brividi in arrivo il 21 novembre grazie a Veronika Franz e Severin Fiala, registi dell'acclamatissimo Goodnight Mommy, l'horror austriaco datato 2014. Nel loro nuovo lavoro, intitolato The Lodge, ci ritroviamo nuovamente in un clima casalingo claustrofobico: Richard, dopo il suicidio della moglie, decide di trascorrere le vacanze di Natale nel suo chalet di montagna con i due bambini e la nuova giovanissima compagna. Un impegno improvviso lo riporta in città per una notte, creando così l'occasione per la ragazza di familiarizzare con i figli. Una volta soli un'oscura presenza si manifesta facendo riemergere nella ragazza i traumi di un doloroso passato.

Il 17 ottobre i brividi ce li farà venire, invece, Alexander Skarsgård grazie alla sua cattivissima interpretazione in The Kill Team di Dan Krauss: Adam Winfeld (Nat Wolf) è un giovane militare di stanza a Kabul. Il plotone a cui è assegnato ha il compito di presidiare la zona e individuare possibili cellule terroristiche. Al suo arrivo viene accolto dal Sergente Deeks(Skarsgård), che ha plasmato il suo plotone in un branco di assassini, il cui unico scopo è uccidere e abusare delle popolazioni locali solo per divertimento. Indeciso se denunciare la cosa rischiando la vita oppure lasciarsi attrarre da questa personalità tanto mefistofelica quanto affascinante, Adam si trova davanti a un bivio...

Le scommesse di Eagle: Brian De Palma, La Famiglia Addams e Booksmart

L'11 luglio arriva Domino, il nuovo film diretto da Brian De Palma: al centro della storia un poliziotto, Christian, che si ritrova impegnato in un caso complicato e alle prese con un agente della CIA dal comportamento sospetto. Christian, in collaborazione con una collega americana, andrà alla ricerca del colpevole che non è stato arrestato, senza però sapere che collabora proprio con la CIA ed è sulle tracce di una cellula dell'ISIS responsabile degli attentati. Nel cast del lungometraggio ci sono Nikolaj Coster-Waldau e Carice van Houten già colleghi nella serie Il Trono di Spade, Guy Pearce, Nicolas Bro, Thomas W. Gabrielsson e Jon Lange. La sceneggiatura è stata scritta da Petter Skavlan e le musiche originali sono state composte da Pino Donaggio. Le riprese si sono svolte principalmente a Malaga e Almeria, dove il cast e la troupe sono stati impegnati all'aeroporto e in altre location scelte per dare spazio ad alcune spettacolari sequenze d'azione.

Locandina di La Famiglia Addams

La scommessa di Halloween per Eagle è La famiglia Addams: il progetto d'animazione, ispirato ai fumetti di Charles Addams, sarà diretto da Conrad Vernon e Greg Tiernan e racconterà le avventure della più famosa tra le famiglie spaventose, alle prese con un conduttore televisivo che vuole sfruttarli per realizzare un reality show, entrando in scena durante i preparativi di un'importante festa. Il cast di doppiatori italiani è alquanto nutrito: Virginia Raffaele sarà Morticia, Loredana Bertè sarà la nonna, Raoul Bova, nei "panni" dello zio Fester, Pino Insegno in quelli di Gomez, Eleonora Gaggero e Luciano Spinelli saranno i figli Mercoledì e Pugsley.

Il 21 agosto arriva l'acclamato Booksmart, l'esordio alla regia di Olivia Wilde tradotto da noi con La rivincita delle sfigate. La storia ha come protagoniste due amiche e ottime studentesse (Beanie Feldstein e Kaitlyn Dever) che, prima di diplomarsi al liceo, si rendono conto di non aver vissuto le esperienze tipiche della loro età e decidono di intraprendere una missione: condensare quattro anni di divertimenti in una sola notte. La commedia ha totalizzato uno stupefacente 97% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, portando un nuovo punto di vista sul passaggio da adolescenza a età adulta.

Ecco il listino Eagle Pictures: