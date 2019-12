Cate Blanchett, Mark Ruffalo e gli horror: ecco il 2020 di Eagle

Eagle Pictures presenta il listino dei nuovi film in uscita al cinema nel 2020: in arrivo Cate Blanchett con Richard Linklater, Mark Ruffalo con Todd Haynes e molti altri!

The Lodge: una scena del film

Dopo un 2019 boom grazie a Green Book, la Eagle Pictures ha presentato il listino dei nuovi film in uscita nel 2020, ricco di pellicole per tutti i gusti: si passa dal ritorno di Richard Linklater con Cate Blanchett, quello di Todd Haynes con Mark Ruffalo, ad una strepitosa Rosamund Pike nel ruolo di Marie Curie e anche a diversi horror: scopriamoli insieme!

I brividi Eagle: The Lodge e Antebellum

I primi brividi dell'anno per Eagle arriveranno il 16 gennaio 2020 grazie a Veronika Franz e Severin Fiala, registi dell'acclamatissimo Goodnight Mommy, l'horror austriaco datato 2014. Nel loro nuovo lavoro, intitolato The Lodge, ci ritroviamo nuovamente in un clima casalingo claustrofobico: Richard, dopo il suicidio della moglie, decide di trascorrere le vacanze di Natale nel suo chalet di montagna con i due bambini e la nuova giovanissima compagna. Un impegno improvviso lo riporta in città per una notte, dando così occasione alla ragazza di familiarizzare con i figli. Una volta soli però, un'oscura presenza si manifesta facendo riemergere nella ragazza i traumi di un doloroso passato.

Un'immagine di Antebellum

Il 18 giugno invece è il momento di Antebellum, il primo film da registi per Gerard Bush e Christopher Renz. Prodotta dai nomi dietro a Scappa - Get Out e Noi, la pellicola ha come protagonista la nota cantante americana Janelle Monae ed è ancora avvolta dal mistero: tutto ciò che si sa è che la protagonista si chiamerà Veronica e sarà un'autrice di successo. Improvvisamente la donna si ritrova intrappolata in una difficile realtà e l'unico modo per evitare il peggio sarà riuscire a svelare un oscuro mistero...

Il ritorno degli autori... con i divi!

Che fine ha fatto Bernadette?: Cate Blanchett in un momento del film

Il 12 dicembre ritorna uno dei nomi forti degli Oscar 2015, il Richard Linklater di Boyhood e della trilogia di Prima dell'alba: in Che fine ha fatto Bernadette? il regista porterà sul grande schermo la splendida Cate Blanchett. L'attrice interpreta una donna che in passato ha lavorato come architetto ottenendo una grande fama e ora vive da reclusa. La sua improvvisa scomparsa obbligherà suo marito e la loro figlia quindicenne Bee a intraprendere una disperata ricerca.

Una scena di Radioactive

Il 27 febbraio è tempo per un altro regista amato dalla critica, Todd Haynes. L'autore di Lontano dal paradiso e Velvet Goldmine lancia nelle sale italiane Cattive Acque, ispirato a fatti realmente accaduti: il film racconta la storia di un tenace avvocato che scopre un segreto oscuro che lega tra di loro un numero crescente di morti inspiegabili e rischia tutto - il suo futuro, la sua famiglia e la propria vita - per far emergere la verità. Nel cast ci sono Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins e Bill Pullman. Il lungometraggio si basa sull'articolo del New York Times Magazine intitolato The Lawyer Who Became DuPont's Worst Nightmare e in cui si racconta la storia dell'avvocato Robert Billot, alle prese con una battaglia legale che ha fatto emergere molti anni di danni ambientali compiuti dalle industrie DuPont.

Eagle riporterà nelle sale anche Marjane Satrapi, l'autrice dell'acclamato Persepolis. Il nuovo progetto si intitola Radioactive ed è basato sulla graphic novel di Lauren Redniss dal nome Radioactive: Marie & Pierre Curie: A Tale of Love and Fallout. Rosamund Pike sarà la protagonista con il ruolo della vincitrice del premio Nobel e sullo schermo si assisterà all'incontro di Marie Curie, avvenuto nel 1893, con il collega Pierre Curie. I due si sono poi sposati, hanno avuto due figlie e hanno cambiato per sempre la scienza. Dopo la morte del marito, la donna ha continuato le sue ricerche e ha avuto una relazione con il famoso scienziato Paul Langevin (Barnard).

