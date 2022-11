Mission: Impossible 7, Scream 6 e Spider-Man: Across the Spider-Verse: ecco il 2023 di Eagle Pictures

Il 2023 di Eagle Pictures è pronto a regalare ai suoi spettatori tantissime proposte diverse, da diversi horror, come Scream 6 e The Pope's Exorcist, a grandi blockbuster attesi come Mission: Impossible Dead Reckoning Parte 1, passando per l'ultimo titolo di George Miller e l'animazione con Spider-Man: Across the Spider-Verse. Volete saperne di più riguardo alla programmazione cinematografica dei prossimi mesi di Eagle Pictures? Ecco i film previsti per il 2023.

La selezione horror di Eagle

Locandina di Scream

Tra i tanti titoli messi a disposizione da Eagle Pictures troviamo uno dei titoli più attesi della prossima stagione cinematografica. Scream 6 arriverà nelle sale italiane a partire da Marzo 2023, diretto Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, con Jenna Ortega, Hayden Panettiere, Courtneney Cox e Samara Weaving. Confermata la rumorosa assenza di Neve Campbell, vera icona della saga, il sequel sarà ambientato a New York, dopo cinque capitoli ambientati nella mitica cittadina di Woodsboro: come riuscirà Ghostface a farla franca nella Grande Mela, tra telecamera di sicurezza, tecnologia e social media? A Febbraio 2023 arriva nelle sale con Eagle anche La maledizione della Queen Mary, la nuova fatica di Gary Shore, regista di Dracula Untold con Luke Evans. Il film, che dovrebbe essere il primo di una trilogia sull'omonima nave, vedrà tre storie connesse tra di loro che raccontano la distruzione di due famiglie sulla RMS Queen Mary nel 1938 e ai giorni nostri. Durante l'estate 2023, invece, arriva Pope's Exorcist, nuovo lungometraggio di Julius Avery (Overlord), che porterà sul grande schermo Russell Crowe nei panni di Padre Gabriele Amorth, un sacerdote che ha agito come capo esorcista del Vaticano e che ha eseguito più di 100.000 esorcismi nella sua vita. Amorth ha scritto due libri di memorie - Un esorcista racconta la sua storia e Un esorcista: altre storie - e ha descritto in dettaglio le sue esperienze combattendo contro Satana e i demoni che avevano attanagliato le persone nel loro male.

Scream, la recensione: Il "requel" del cult movie di Wes Craven è riuscito, e a tratti geniale

Emozioni dall'Italia agli USA

Babylon: Brad Pitt nel character poster

C'è anche un po' d'Italia nel nuovo listino Eagle Pictures, partendo da L'uomo sulla strada di Gianluca Mangiasciutti con Aurora Giovinazzo e Lorenzo Richelmy: la piccola Irene vede suo padre morire a causa di un incidente stradale ma non riesce a vedere il volto della persona che l'ha investito. Una volta cresciuta, la ragazza inizia a lavorare nella fabbrica di Michele, senza sapere che Michele ha molto da nascondere. Direttamente da oltreoceano arriva invece Tremila anni di attesa il nuovo dramma fantastico di George Miller, con Idris Elba e Tilda Swinton protagonisti: Alithea incontra un Djinn, un vero e proprio "genio della lampada", che le propone di esaudire tre suoi desideri, in cambio della libertà. La donna è scettica, ma il Genio inizia a convincerla, tanto che Alithea formulerà il più sorprendente dei desideri. Grandissima attesa a gennaio 2023 per uno dei titoli della awards season, ovvero Babylon di Damien Chazelle, pluripremiato per il suo La La Land: la pellicola racconta gli eccessi della Hollywood anni '20 con un cast stellare formato da Margot Robbie, Diego Calva, Brad Pitt, Tobey Maguire, Jean Smart, Li Jun Li e Jovan Adepo. Damien Chazelle ha indicato come fonte di ispirazione La dolce vita di Fellini, Nashville di Robert Altman e Il padrino di Coppola, "epopee classiche che gestiscono una grande quantità di personaggi peer mostrare i cambiamenti della società". Da segnalare, a febbraio 2023, anche Maybe I Do, commedia romantica con un cast per tutte le età: Richard Gere, Diane Keaton, Susan Sarandon e William H. Macy tornano sul grande schermo insieme sotto la regia di Michael Jacobs nei panni di due coppie di genitori in scontro per il matrimonio dei rispettivi figli.

Three Thousand Years of Longing, la recensione: il genio di Miller e quel desiderio inespresso

M:I, Transformers e Spider-Man, gli attesi sequel

Spider-Man: Across the Spiderverse: La Macchia in azione

Tra giugno e luglio 2023 grande spazio ai sequel più attesi di Eagle Pictures. Nel sesto mese dell'anno avremo sui grandi schermi Transformers: Il Risveglio, che sarà un vero e proprio primo capitolo di una nuova trilogia del fortunato franchise: la storia ci trascinerà fino agli anni '90, periodo inedito per la saga e dovrebbe introdurre i Maximal e i Terrorcon, altri due gruppi alieni cibernetici che si schiereranno nella battaglia terrestre tra Autobot e Decepticon. Nel cast, tra voci e volti, Michelle Yeoh, Ron Perlman, Anthony Ramos e Luna Lauren Velez. A luglio 2023 il grande ritorno di Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt in Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One: alla regia del nuovo film ispirato alla serie televisiva creata da Bruce Geller c'è ancora una volta Christopher McQuarrie, mentre Cruise è coinvolto nella realizzazione del film anche come produttore. Il cast dell'attesissimo progetto, che ha portato le avventure degli agenti segreti anche in Italia, è poi composto, tra gli altri, da Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Hayley Atwell, Shea Whigham, Indira Varma e Mark Gatiss. Sempre in estate 2023 arriva l'atteso Spider-Man: Across the Spider-Verse, sequel animato del vincitore dell'Oscar Spider-Man: Into the Spider-Verse. A dirigere, stavolta, troveremo ben tre registi, ovvero Joaquim Dos Santos (Justice League Unlimited), Kemp Powers (co-regista di Soul) e Justin K. Thompson (animatore di Star Wars: Clone Wars), e nel cast tra le voci avremo l'ingresso di Daniel Kaluuya e Issa Rae, oltre al ritorno di Hailee Steinfield e Oscar Isaac.

Ecco il listino 2023 di Eagle Pictures: