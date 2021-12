Da Top Gun: Maverick al nuovo atteso capitolo di Mission: Impossible: ecco il listino di Eagle Pictures

Il 2022 di Eagle Pictures è pronto a regalare ai suoi spettatori un anno ricchissimo di proposte, tra le quali spiccano alcuni dei titoli più attesi degli ultimi anni. Stiamo parlando, ad esempio, di film come Top Gun: Maverick e il settimo capitolo di Mission: Impossible, entrambi con protagonista Tom Cruise che torna a vestire i panni dei suoi personaggi più iconici. Ma il listino della nota società di distribuzione e produzione cinematografica promette di accontentare davvero i gusti di tutti gli spettatori, grazie alla sua selezione di film d'azione, commedie, musical e pellicole d'animazione. Volete saperne di più riguardo alla programmazione cinematografica dei prossimi mesi di Eagle Pictures? Ecco i film previsti per il 2022.

I titoli più attesi

Top Gun: Maverick, Tom Cruise in azione in una scena mozzafiato

Per il nuovo anno, Eagle Pictures regala al suo pubblico due dei film più attesi del 2022, entrambi con protagonista Tom Cruise. Stiamo ovviamente parlando di Top Gun: Maverick e Mission: Impossible 7. il primo è il sequel di Top Gun del 1986, in cui Cruise e Val Kilmer riprendono i loro ruoli precedenti. Ambientato 34 anni dopo i fatti del primo film, la pellicola vede Pete "Maverick" Mitchell, nel frattempo diventato nuovo istruttore di volo della scuola di piloti "Top Gun", fare da mentore e guida a Bradley (Miles Teller), figlio dello scomparso compagno di volo Goose. Il settimo capitolo della saga action Mission: Impossible vede, invece, Tom Cruise ancora una volta nei panni dell'intramontabile Ethan Hunt, specialista dello spionaggio ad altro rischio. Per questa nuova missione ritroveremo anche Rebecca Ferguson, Simon Pegg e Vanessa Kirby mentre Nicholas Hoult sarà il nuovo antagonista della pellicola.

Un 2022 per tutta la famiglia

Steve - Un mostro a tutto ritmo: una scena del film d'animazione

Il listino 2022 di Eagle Pictures è ricco di proposte adatte a tutta la famiglia. Nella programmazione cinematografica per il nuovo anno spicca, infatti, Sonic: Il film 2, sequel della pellicola del 2020 in cui Ben Schwartz riprende il suo ruolo come voce del celebre porcospino blu accanto a Jim Carrey come Dr. Robotnik e alla new entry Idris Elba che doppia il personaggio di Knuckles. Troviamo poi titoli d'animazione come Steve - Un mostro a tutto ritmo, film ambientato in un mondo popolato da enormi mostri, che vengono addomesticati per praticare sport come il monster wrestling, e Under the Boardwalk, che racconta il mondo dei granchi che vivono a Jersey Shore, precisamente i granchi di mare e quelli di terra, schierati gli uni contro gli altri. Infine, tra le pellicole adatte a tutta la famiglia nella nuova proposta Eagle Pictures si inserisce KING, film in cui una bambina taciturna recupera un cucciolo di leone fuggito da un traffico di animali con l'obiettivo di riportarlo a casa, in Africa.

Un listino adrenalinico

Sandra Bullock e Channing Tatum sul set di The Lost City

Quello in casa Eagle Pictures si preannuncia come un anno ad alto tasso di adrenalina; sono tanti, infatti, i film d'azione che troviamo in programma per il 2022. In The Lost City, Sandra Bullock veste i panni di un'autrice di romanzi rosa che, durante il tour promozionale del suo ultimo libro insieme al suo modello di copertina (Channing Tatum), viene rapita e catapultata in un'avventura spietata nella giungla. Thirteen Lives di Ron Howard è, invece, un film biografico con Viggo Mortensen, Colin Farrell e Joel Edgerton che racconta gli eventi del salvataggio di una squadra di calcio giovanile e il loro allenatore rimasti intrappolati nella grotta di Tham Luang del 2018. In The Unbearable Weight of Massive Talent, Nicolas Cage interpreta una versione romanzata di se stesso, costretto a vestire i panni di alcuni dei suoi personaggi più iconici e amati, mentre Secret Headquarters segue le vicissitudini di un bambino che inizia a sospettare che suo padre possa essere un supereroe dopo aver scoperto un quartier generale segreto nel suo seminterrato. Nel cast Owen Wilson, Michael Peña e Jesse Williams.

Un 2022 da brividi

Scream: un'immagine del film

Nel listino per il nuovo anno di Eagle Pictures non mancano certo i titoli di genere horror. L'inizio del 2022 vedrà l'uscita nelle sale di Scream, quinto capitolo della celeberrima serie cinematografica nonché il primo a non essere diretto da Wes Craven (scomparso nel 2015) ma da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. The Devil's Light di Daniel Stamm, narra le vicende di una scuola di esorcismo, riaperta in segreto dal Vaticano dopo l'aumento dei casi di possessione demoniaca, mentre The Bunkergame si svolge all'interno di un gioco di ruolo in cui i partecipanti interpretano i sopravvissuti di una guerra atomica che vivono sottoterra in un bunker sigillato.

Eagle Pictures regala emozioni

Peter Dinklage è Cyrano nell'omonimo film di Joe Wright

Il 2022 di Eagle Pictures promette di essere un anno cinematografico ricco di emozioni. Nel Cyrano diretto da Joe Wright, adattamento cinematografico dell'omonimo musical di Erica Schmidt, a sua volta tratto dalla celebre commedia, Peter Dinklage veste i panni del protagonista, segretamente innamorato della bella Roxanne (Haley Bennett). Sempre di genere musical è Backstage - Dietro le quinte, film diretto da Cosimo Alemà, racconta la storia di un gruppo di ragazzi tra i 16 e i 25 anni desiderosi di superare il casting di un nuovo spettacolo, che avrà la sua prima al Sistina di Roma. Paul Thomas Anderson ci porta, invece, nella Los Angeles degli anni '70 con il suo Licorice Pizza, pellicola interpretata da Alana Haim e Cooper Hoffman che racconta una storia d'amore a sfondo hollywoodiano. Infine, il terzo capitolo della trilogia con protagonista Ludovica Francesconi e dal titolo Sempre più bello, avrà il suo evento speciale in sala nei giorni 14, 15 e 16 febbraio del 2022.

Il listino di Eagle Pictures