Sonic 2, Ben Schwartz: "Ho letto la sceneggiatura, è fantastica"

Sonic 2 verrà realizzato e Ben Schwartz, voce del simpatico personaggio tratto dal videogioco di SEGA, ha rivelato di aver letto la sceneggiatura ed essere rimasto conquistato dalla storia ideata per i protagonisti.

La prima avventura del simpatico porcospino blu è arrivato nei cinema all'inizio del 2020 e gli ottimi risultati ai box office hanno convinto Paramount a dare il via libera alla produzione del sequel.

Ben Schwartz, intervistato da ComicBook.com, ha dichiarato parlando di Sonic the Hedgehog 2: "So che ci sarà il sequel e che inizieranno presto a girarlo".

L'attore ha aggiundo: "Essendo solo la voce del personaggio, non so quali saranno le date precise o cose simili. Ma sono entusiasta: ho letto la sceneggiatura ed è fantastica".

Il doppiatore di Sonic nella versione originale ha inoltre spiegato in che modo si svolge il suo lavoro: "Alle volte, come accaduto con il primo film, inizialmente abbiamo partecipato a un tavolo di lettura. E poi ho registrato alcune delle mie battute in modo che potessero essere utilizzate. Ma sono io quello che vede le scene sullo schermo e posso interpretare il film usando il materiale che hanno girato. Quindi posso realmente sfruttare il lavoro compiuto".

Il film Sonic 2 arriverà nelle sale americane, almeno per ora, dall'8 aprile 2022 e nel cast dovrebbero tornare Jim Carrey, Tika Sumpter, e James Marsden.