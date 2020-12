DVD, Blu-ray e 4K: 15 regali da fare a Natale

Alla fine di questo 2020 molto particolare, nel quale per ovvi motivi lo streaming l'ha fatta da padrone e per mesi le sale cinematografiche sono rimaste chiuse, la fisicità del supporto su dischetto, DVD, Blu-ray o 4K che sia, assume forse ancora più importanza. Soprattutto se si deve pensare a un regalo di Natale per appassionati di cinema o serie tv, che conservi però il fascino della tangibilità.

Insomma i prodotti fisici restano ancora di moda e soprattutto verso le festività ritornano prepotentemente in auge, visto che si possono acquistare nei negozi oppure comodamente online. Soprattutto se si tratta di confezioni particolari, cofanetti, versioni speciali o solo ultimi arrivi. In attesa delle grandi uscite del 2021, Tenet a gennaio e le trilogie del Signore degli anelli e di Hobbit in 4K UHD, ecco dunque 15 DVD, Blu-ray o 4K UHD da regalare a Natale.

1. Il Trono di Spade - Deluxe Steelbook Limited Edition

Il trono di spade è la serie tv più venduta in home entertainment di tutti i tempi, oltre che un vero e proprio fenomeno culturale. Insomma, se si vogliono fare le cose in grande, come regalo si va sul sicuro, soprattutto con la super mega edizione appena uscita: si tratta infatti di una spettacolare ed esclusiva versione in edizione limitata targata Warner Bros. denominata Il trono di spade - Deluxe Steelbook Limited Edition, con tutti i 73 episodi e le 8 stagioni in 4K UHD e oltre 15 ore di contenuti extra. Il tutto in 33 dischi. Le otto stagioni sono proposte anche in singoli steelbook contenuti in uno straordinario cofanetto di metallo.

Prezzo: 224 €

Dove trovarli: Il Trono di Spade - Limited Deluxe Steelbook Edition

2. Ritorno al futuro - The Ultimate Trilogy

Chi non è un fan della saga con Marty McFlay e Doc a zonzo nel tempo? Per festeggiare i 35 anni dal primo film, quale miglior modo che regalare Ritorno al futuro: The Ultimate Trilogy, la collezione in digipack rilasciata da Universal Pictures Home Entertainment Italia, che offre contenuti inediti e l'intera trilogia per la prima volta in 4K (edizione a 7 dischi che contiene anche la versione blu-ray), ma che è anche disponibile nella sola versione Blu-ray (4 dischi rimasterizzati per l'occasione), sempre con i succosi extra tutti nuovi su un apposito bonus disc con oltre un'ora di contenuti speciali inediti e rari video. E per chi vuole ancora qualcosa in più, ci sono in aggiunta altre due edizioni da collezione con gadget e steelbook.

Prezzo: 57,99 € in 4K UHD - 26,39 € in blu-ray

Dove trovarli: Ritorno Al Futuro: The Ultimate Trilogy in 4K UHD - Ritorno Al Futuro: The Ultimate Trilogy in Blu-ray

Ritorno al futuro - The Ultimate Trilogy: vi raccontiamo i segreti del cofanetto e le 10 ore di extra

3. Joker - Collector's Edition

Joker è un film che rimane indelebile nella memoria, va recuperato anche a distanza di mesi, e perché no, è il regalo adatto a un fan del film, del personaggio o anche solo di Joaquin Phoenix. Soprattutto se il film è appena uscito in un esclusivo cofanetto in edizione limitata denominato Joker Collector's Edition. Cos'ha di speciale? È presto detto: il cofanetto, oltre al film nei formati 4K Ultra HD e Blu-ray, contiene anche un poster, tre Art card che riproducono le grafiche illustrate dagli artisti della creative community mondiale Talenthouse, e la replica plastificata del biglietto "Forgive my Laughter: I have a Condition". Un'edizione pregiata anche nel packaging, con un boxset di grandi dimensioni con finiture effetto lucido.

Prezzo: 58,21 €

Dove trovarlo: Joker Collector's Edition

4. Onward - Oltre la magia: il nuovo Pixar sotto l'albero

Per i più piccoli, ma non solo, impossibile trascurare come eventuale regalo l'ultimo film della Pixar, che stavolta avrà fatto meno scalpore per la mancanza delle sale cinematografiche, ma che è uscito puntualmente in homevideo prima di Natale proprio per una bella sorpresa da mettere sotto l'albero. Stiamo parlando di Onward - Oltre la magia, il lungometraggio d'animazione Disney e Pixar diretto da Dan Scanlon, che è disponibile sia in DVD che in blu-ray, con tanti contenuti speciali. Nella versione italiana di Onward - Oltre la magia le voci di Sabrina Ferilli, Fabio Volo, Favij, Raul Cremona e David Parenzo.

Prezzo: 16,19 € in Blu-ray - 13,44 in DVD

Dove trovarlo: Onward in blu-ray - Onward in DVD

5. It - 2 Film Collection

Stephen King e la trasposizione sullo schermo che ha avuto più successo, ovvero It, sono sempre un dono gradito per i fan dell'horror e dello scrittore americano. Soprattutto se i due capitoli del film di Andy Muschietti sono proposti in una veste tutta nuova e stuzzicante. Ecco dunque che un'idea-regalo potrebbe essere It - 2 Film Collection, un cofanetto in metallo in edizione speciale con i due film It e It: Capitolo 2 in versione 4K UHD, in una fantastica confezione Steelbook. All'interno l'edizione contiene 5 dischi: i film in formato Blu-ray e 4K, poi un ulteriore Blu-ray di contenuti speciali, e poi ancora Original Fan Art e 2 Poster.

Prezzo: 54,99 €

Dove trovarlo: It - 2 Film Collection Steelbook

6. Smetto quando voglio - Saga

Ha rinnovato la commedia italiana inserendo un'importante componente action, tanto da diventare una saga con tre film. E adesso che per Eagle Pictures è uscito il cofanetto Smetto quando voglio - Saga, i film diretti da Sydney Sibilia sono diventati una bella sorpresa da mettere sotto l'albero. Anche perchè nel cofanetto non ci sono solamente i tre dischi con le riproduzioni di Smetto quando voglio, Smetto quando voglio - Masterclass e Smetto quando voglio - Ad honorem, ma anche un quarto disco interamente dedicato a contenuti extra inediti e una card da collezione.

Prezzo: 30,39 € in Blu-ray - 26,39 € in DVD

Dove trovarli: Smetto quando voglio - Saga in blu-ray - Smetto quando voglio - Saga in DVD

Smetto quando voglio, la consacrazione a saga arriva con un super cofanetto: ecco novità e segreti

7. Il Padrino Coda: La morte di Michael Corleone

Il finale di una grande trilogia cambia volto: come è possibile? Chiederlo a Francis Ford Coppola, che in occasione dei trent'anni del film, ha cambiato volto a Il padrino - Parte terza. Un nuovo montaggio, un nuovo inizio, un nuovo finale e perfino un nuovo titolo: Il Padrino Coda: La morte di Michael Corleone. Ecco perché l'uscita in formato Blu-ray targata Universal Pictures Home Entertainment Italia è una di quelle imperdibili e un regalo perfetto per chi non ha mai dimenticato la grande trilogia de Il Padrino e magari voleva un finale diverso.

Prezzo: 12,90 €

Dove trovarlo: Il Padrino Coda: La Morte di Michael Corleone

8. After Collection

Se c'è bisogno di un regalo particolarmente romantico, nulla di meglio di After - Collection, cofanetto da collezione contenente After e After 2 - Un cuore in mille pezzi, i due capitoli tratti dalla celebre saga best seller di Anna Todd. Ci sono le edizioni in formato DVD e Blu-ray, entrambi contenenti un gadget esclusivo personalizzato. I film sono diventati veri e propri cult del genere Young Adult e la tormentata storia d'amore tra Tessa e Hardin è stato un vero successo anche al botteghino.

Prezzo: 22,49 € in Blu-ray - 17,99 € in DVD

Dove trovarlo: After Collection in blu-ray - After Collection in DVD

9. Me Contro Te il Film - La Vendetta del Signor S + Cappello di Natale

A Natale si deve pensare soprattutto ai più piccoli. Ecco pronto da Warner un dono molto particolare, ovvero l'amatissimo Me Contro Te - Il Film: La Vendetta del Signor S, il film che ha incassato al box-office quasi 10 milioni di euro, proposto in DVD con un'esclusiva edizione natalizia. Il cofanetto speciale, infatti, oltre al DVD col film contiene anche il cappellino di Natale dei Me Contro Te, che diventerà un gadget imperdibile per i piccoli fan del film.

Prezzo: 13,44 €

Dove trovarlo: Me Contro Te il Film - La Vendetta del Signor S + Cappello di Natale

10. Diavoli - Stagione 1

Le serie tv italiane di qualità appassionano sempre di più gli spettatori, soprattutto in tempi in cui le lunghe visioni casalinghe sono all'ordine del giorno. Su queste spicca la serie thriller Sky Diavoli, ambientata nei misteri e negli intrighi dell'alta finanza, tratta dal bestseller di Guido Maria Brera e con un super cast comprendente Alessandro Borghi, Patrick Dempsey e Kasia Smutniak. La stagione 1 di Diavoli (è confermato che ci sarà una seconda stagione) è disponibile sia in DVD (4 dischi) che in Blu-ray (3 dischi) per Universal.

Prezzo: 32,99 € in Blu-ray - 28,99 € in DVD

Dove trovarli: Diavoli in Blu-ray - Diavoli in DVD

11. 007: James Bond - Sean Connery Collection

Questo 2020 si è portato via anche Sean Connery, un grande del cinema. Per omaggiarlo Warner ha sfornato la 007 James Bond - Sean Connery Collection, ovvero un cofanetto, disponibile sia in DVD che in Blu-ray, con i sei film nei quali l'attore scozzese ha vestito i panni del leggendario James Bond. Sei dischi per rivivere l'epoca d'oro dell'agente 007. I film sono Agente 007, licenza di uccidere (1962), Agente 007, dalla Russia con amore (1963), Agente 007, missione Goldfinger (1964), Agente 007, operazione tuono (1965), Agente 007, si vive solo due volte (1967) e Agente 007, una cascata di diamanti (1971).

Prezzo: 39,90 € in Blu-ray - 29,90 € in DVD

Dove trovarli: 007: James Bond - Sean Connery Collection in Blu-ray - 007: James Bond - Sean Connery Collection in DVD

12. Stephen King Film Collection

Anche sotto l'albero l'horror trova posto, soprattutto se inerente al mago del brivido: ecco quindi cofanetto in edizione limitata che contiene tre lungometraggi tratti dalle opere letterarie del grande maestro del terrore. La Stephen King Film Collection, che sarà disponibile in DVD e in esclusiva su Blu-ray solo su Amazon. Il cofanetto contiene i tre film Brivido (1986), Unico indizio la luna piena (1985) e L'occhio del gatto (1985), per la prima volta in alta definizione e ricchi di tantissimi extra che faranno felici gli appassionati del maestro.

Prezzo: 49,99 € in Blu-ray - 37,90 € in DVD

Dove trovarli: Stephen King Film Collection in Blu-ray - Stephen King Film Collection in DVD

13. Mulan: il Disney live-action

Un Disney per Natale va sempre bene. Soprattutto se è un remake live action di un classico d'animazione del 1998: è il caso di Mulan, spettacolare riproposizione delle avventure della leggendaria guerriera cinese che dà il titolo al film, figlia maggiore di un rispettato guerriero che sceglie di prendere il posto del padre malato, e arruolarsi fingendosi uomo. Mulan è disponibile in ben tre versioni, DVD, Blu-ray e nello smagliante 4K UHD, che offre una visione davvero stupenda.

Prezzo: 19,99 € in 4K UHD - 14,39 € in Blu-ray - 11,99 € in DVD

Dove trovarli: Mulan in 4K UHD - Mulan in Blu-ray - Mulan in DVD

Mulan in 4K UHD, la recensione: video stupefacente, fin là dove nessun streaming potrà mai arrivare

14. DC 8 Film Collection

Conoscete chi ama i supereroi DC? Bene, ecco il regalone adatto, ovvero il super cofanetto DC 8 Film Collection Box Set, in edizione limitata e numerata, che contiene 8 film in edizione Blu-Ray: Batman v Superman: Dawn of Justice, Wonder Woman, Aquaman, Shazam!!, Suicide Squad, Justice League , L'uomo d'acciaio e Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn). Ad impreziosire questa edizione limitata, anche 9 Art Card che celebrano i personaggi DC nelle più belle città italiane, realizzate in collaborazione con Panini Comics dai più grandi comic authors italiani (tra cui spiccano Wonder Woman a Verona, firmata da Milo Manara e Harley Quinn a Venezia di Giorgio Cavazzano).

Prezzo: 85,16 €

Dove trovarlo: DC 8 Film Collection

15. Arrow: la serie completa

Una bella serie tv finalmente al completo, con tutte le otto stagioni insieme: ecco il regalo perfetto per gli appassionati di Arrow, con le avventure del giustiziere mascherato Oliver Queen, ricche di intrighi, pericoli e azione. Arrow - La serie completa è un super cofanetto disponibile sia in DVD (con 38 dischi all'interno) che in blu-ray (30 dischi), per fare un'autentica scorpacciata di episodi (e sono ben 170), magari nel corso delle festività natalizie trascorse a casa.

Prezzo: 128,80 € in Blu-ray - 101,22 € in DVD

Dove trovarli: Arrow la serie completa in Blu-ray - Arrow - La serie completa in DVD