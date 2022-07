Downton Abbey: A New Era, scopri con noi i costumi e le locations del film

Il video del press tour per il lancio di Downton Abbey: A New Era in home video: siamo stati sulle locations del film, intervistato la costumista Anna Robbins e l'attore Jim Carter.

Downton Abbey II - Una nuova Era: Hugh Bonneville, Michelle Dockery in una scena del film

È tempo di tornare a Downton: Downton Abbey: A new Era, secondo film tratto dalla serie tv creata da Julian Fellowes, qui sceneggiatore, è disponibile dal 30 giugno in Digital Download e in blu-ray e DVD dal 14 luglio grazie a Universal Pictures Home Entertainment. In questo lungometraggio, diretto da Simon Curtis, ritroviamo la famiglia Crawley alle prese con diversi problemi: la contessa madre Lady Violet (Maggie Smith) annuncia di aver avuto in eredità da una sua vecchia fiamma una villa nel sud della Francia. Lady Mary (Michelle Dockery) deve invece convincere il padre ad affittare la casa di famiglia a una troupe cinematografica, in modo da risanare i debiti.

Downton Abbey II - Una nuova Era: una scena corale del film

È il 1928 e i nobili Crawley devono sempre più scontrarsi con la modernità che avanza. Per fortuna ci sono i domestici capitanati da Mr. Carson (Jim Carter) a mantenerli ben ancorati con i piedi per terra. Tra i lieti eventi di Downton Abbey 2 c'è un matrimonio, quello tra Tom Branson e Lucy Smith (interpretati da Allen Leech e Tuppence Middleton). In occasione del press tour per il lancio dell'home video di Downton Abbey: A new Era siamo stati proprio nei luoghi usati come locations per la cerimonia e la festa di nozze, ovvero Belchamp Hall, casa di campagna che si trova vicino a Braintree, nell'Essex, e comprende l'adiacente chiesa di St. Mary.

Abbiamo potuto anche vedere da vicino gli splendidi costumi disegnati da Anna Robbins, costumista di Downton Abbey fin dalle ultime stagioni della serie (stagione 2014-2015) e poi di entrambi i film, Downton Abbey (2019) e Downton Abbey: A New Era (2022). Sia lei che Maggie Smith sono delle perfezioniste e il risultato dei costumi di Lady Violet è infatti eccellente. Tra una location e l'altra (pensate che la villa nel sud della Francia che si vede nel film è in realtà un edificio che si trova nell'inglesissimo Wrest Park), abbiamo potuto fare un corso di decorazioni floreali, uno di etichetta con Philip Sykes, fondatore e preside della British School of Excellence, e partecipare a una festa a tema anni '20.

Downton Abbey: A New Era: il video del press tour sulle locations del film

Downton Abbey II: Una Nuova Era, la recensione: l'epoca del cambiamento arriva a Downton Abbey

Downton Abbey: A New Era: il matrimonio di Tom e Lucy a Belchamp Hall

La prima tappa del press tour sulle locations di Downton Abbey: A New Era ci ha portato a Belchamp Hall: si trova nel paese di Belchamp Walter, vicino a Braintree, nell'Essex. È una casa di campagna costruita nel 1720. La facciata in mattoni rossi appare nel film: è il luogo dove è ambientata la festa di nozze di Tom e Lucy. Universal Pictures per l'occasione ha ricreato il banchetto nel giardino della villa, con tanto di tenda, buffet e taglio della torta per mano del proprietario, Charlie Raymond.

Downton Abbey 2, Michelle Dockery: "Lady Mary ora è il capitano, ma tutti dovrebbero avere una Lady Violet"

Downton Abbey II - Una nuova Era: Tuppence Middleton, Allen Leech nella scena della cerimonia matrimoniale

Di fronte all'edificio in mattoni rossi c'è la chiesta di St. Mary, dove sono state girate delle scene della cerimonia nuziale. L'ingresso e l'interno della piccola chiesa erano decorati a festa, con ghirlande e mazzi di fiori, proprio come nel film. Messi in mostra nella navata centrale dell'edificio i costumi indossati dagli attori: gli abiti degli sposi e degli altri personaggi, compresa Lady Mary. A spiegarci meglio come ha disegnato quelle opere d'arte è stata la costumista Anna Robbins in persona. Una perfezionista, esattamente come Maggie Smith: "Vestire Maggie Smith, quella Maggie Smith, è un privilegio, il culmine di una carriera. È una leggenda e per dei buoni motivi. Maggie sa cosa vuole e sa quando le cose funzionano.Ma anche io voglio che sia tutto perfetto: ci incontriamo a metà strada".

Wrest Park: The Orangery diventa il sud della Francia

Quando si dice la magia del cinema: a causa della pandemia la troupe di Downton Abbey: A New Era non è potuta andare a girare le scene in Francia direttamente in loco. Si è pensato quindi di trasformare un edificio locale nella villa in Costa Azzurra che si vede nella pellicola. La scelta è ricaduta su The Orangery, uno degli edifici contenuti nello splendido giardino di Wrest Park, che si trova a Silsoe, nel Bedfordshire.

Michelle Dockery è di nuovo Lady Mary: "Downton Abbey è sempre stato all'avanguardia"

Downton Abbey II - Una nuova Era: una scena del film

Il palazzo originale è stato ricostruito tra il 1834 e il 1840, seguendo i disegni di Thomas de Grey, 2nd Earl de Grey, architetto e primo presidente del Royal Institute of British Architects. Il progetto è ispirato proprio all'architettura di Parigi. Nel 2007 l'associazione English Heritage ha stanziato dei fondi per restaurare il parco e oggi è pieno di volontari pieni di entusiasmo pronti a spiegare ogni segreto di Wrest Park ai visitatori. Come successo per il metrimonio di Tom e Lucy, Universal Pictures ha ricostruito la festa che si vede nel film, riempiendo di fiori e musica dal vivo The Orangery.

Jim Carter torna a Downton Abbey, stavolta con la moglie Imelda Staunton: "Ci sosteniamo da 35 anni"

Tra un accordo e un antipasto abbiamo potuto anche intervistare gli attori Jim Carter e Raquel Cassidy, interpreti di Mr. Carson e Phyllis Baxter. Downton Abbey è anche la storia di due famiglie, quella del piano di sopra, i nobili Crawley, e quella del piano di sotto, formata dai domestici. Stranger Things con il suo Sottosopra non si è inventata nulla. "La famiglia dovrebbe essere un luogo sicuro, in cui sei a tuo agio con le persone che ami di più. Ami incondizionatamente la tua famiglia. Ami incondizionatamente la tua famiglia" ci ha detto Carter, proseguendo: "In Downton ci sono due famiglie: quella del piano di sopra e di sotto e coesistono in modo felice: è un ottimo mix". D'accordo Cassidy: "Come famiglia si affronta tutto insieme. In Downton si vede sia nella famiglia del piano di sopra che in quella del piano di sotto. Si affronta tutto insieme: non è sempre facile o piacevole, ma ne esci più forte e forse ti vuoi ancora più bene, perché ci si conosce meglio".

Downton Abbey: A New Era, i contenuti speciali dell'edizione home video

Downton Abbey II - Una nuova Era: Penelope Wilton, Maggie Smith in un'immagine

L'edizione home video di Downton Abbey: A New Era è ricca di contenuti speciali. Ecco quali: