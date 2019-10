Michelle Dockery è di nuovo Lady Mary: “Downton Abbey è sempre stato all’avanguardia”

Intervista video a Michelle Dockery, Lady Mary in Downton Abbey, che, per la gioia dei fan, torna al cinema con un film praticamente perfetto.

Downton Abbey: Michelle Dockery in una scena del film

Per sei stagioni ci siamo beati della sua perfidia, ci siamo innamorati di lei, abbiamo sofferto con lei, abbiamo sognato vedendola indossare cappellini e gioielli di fattura finissima: Lady Mary ci ha conquistato fin dal primo momento, quasi quanto sua nonna, Lady Violet (Maggie Smith). A quattro anni dalla fine della serie creata da Julian Fellowes, Michelle Dockery torna a interpretare il personaggio che l'ha resa celebre nel film Downton Abbey, nelle sale italiane dal 24 ottobre.

Presentato alla 14esima Festa del Cinema di Roma, Downton Abbey, diretto da Michael Engler, è una vera delizia, nonché il film perfetto per gli amanti della serie: come al solito c'è tutto, la vita, la morte, l'amore, l'alto e il basso, l'umorismo e le lacrime.

Downton Abbey: sul set del film era vietato toccarsi!

Downton Abbey: Maggie Smith in una scena del film

Anche se è ambientato alla fine degli anni '20, il film - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Downton Abbey - parla di temi attuali, come la lotta di classe, il ruolo delle donne nella società e l'omosessualità: Michelle Dockery, che abbiamo incontrato proprio a Roma per questa intervista, pensa che i film e le serie come Downton Abbey possano aiutare la società ad evolvere? "Certo: è incredibile oggi guardare indietro all'epoca in cui è ambientato Dowton. Se ci pensi le cose sono cambiate moltissimo in così poco tempo" ci ha detto, proseguendo: "In 100 anni le cose si sono sviluppate rapidamente. Credo però che, anche se siamo arrivati così lontano, le persone siano davvero incuriosite dalla nostalgia di Downton Abbey. Le battute del film risuonano in noi, perché ci siamo evoluti: chi avrebbe potuto immaginare tutto questo. Quando senti quei personaggi dire queste cose il pubblico si rispecchia davvero in loro."

La video intervista a Michelle Dockery

Downton Abbey: una serie all'avanguardia, nonostante l'epoca in cui è ambientata

Nel film Lady Mary si interroga sul futuro di Downton Abbey e sullo scopo della sua vita: come si fa a capire che cosa è davvero importante per noi? Secondo l'attrice: "Mary si chiede quale sia il suo scopo: molte persone se lo chiedono, sia riguardo al proprio lavoro che alla vita personale. Ci chiediamo perché siamo qui, quale sia il nostro scopo: è quello che fa Mary. È interessante che in Downton le donne si facciano sempre queste domande: Julian è stato sempre all'avanguardia, le cose per le donne stavano cominciando a cambiare all'epoca, acquistavano indipendenza, tutto stava mutando. Mary si chiede cosa stia facendo della sua vita: è un momento che arriva nella vita di tutti."