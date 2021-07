Da The French Dispatch a Thor: Love and Thunder, fino ad Avatar 2: ecco il nuovo listino Disney!

Disney presenta il listino dei nuovi film in uscita nel 2021-2022: in arrivo The French Dispatch, Thor: Love and Thunder e gli altri Marvel, fino ad arrivare all'attesissimo Avatar 2.

The French Dispatch: una foto del cast

Si prospetta una stagione cinematografica ricca di novità quella che sta per iniziare in casa Disney: dopo i numerosi rinvii forzati dell'ultimo anno, infatti, sono tantissimi i titoli attesi da tempo che si preparano a fare il proprio debutto sul grande schermo. Si passa dal nuovo film di Wes Anderson, a pellicole Marvel come Thor: Love and Thunder ed Eternals, dall'animazione di Ron - Un amico fuori programma e Turning Red a lungometraggi di azione e avventura con protagonisti del calibro di Emily Blunt, Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Adam Driver, Matt Damon e Ralph Fiennes, solo per citarne alcuni. Senza contare che potremo finalmente vedere uno dei titoli più attesi degli ultimi 10 anni: stiamo, ovviamente, parlando di Avatar 2, agognato sequel del film di fantascienza del 2009, diretto e prodotto da James Cameron. Siete curiosi di scoprire quali altri sorprese ha in serbo la Disney per questa nuova ed entusiasmante stagione cinematografica? Ecco i film in uscita nel 2021 e nel 2022.

Gli attesi titoli Marvel

Simu Liu è Shang-Chi in Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli

Settembre inizia col botto in casa Disney che, dal primo del mese, debutterà sugli schermi cinematografici con il primo titolo Marvel in programma: Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli. La pellicola, per la regia di Destin Daniel Cretton, ha come protagonista l'omonimo personaggio dei Marvel Comics nonché esperto di arti marziali Shang-Chi, qui interpretato dall'attore cino-canadese Simu Liu. Bisognerà, invece, aspettare il 3 novembre per dare il benvenuto alla nuova ed entusiasmante squadra di supereroi del MCU protagonista di Eternals, il racconto epico di un gruppo di eroi immortali costretti a uscire dall'ombra per combattere il nemico più antico dell'umanità, i Devianti. La regia è di Chloe Zhao e il cast comprende nomi come Gemma Chan, Richard Madden e Kumail Nanjiani. Tra gli altri attesissimi titoli Marvel in programma troviamo Doctor Strange in The Multiverse of Madness, film diretto da Sam Raimi e con Benedict Cumberbatch nuovamente nei panni del Dottor Strange, che promette di essere la produzione più horror del Marvel Cinematic Universe, e Thor: Love and Thunder, quarto film della saga di Thor con una versione del Dio del Tuono al femminile, interpretata da Natalie Portman.

Disney punta sulla regia d'alto livello

The French Dispatch: un'immagine del film di Wes Anderson

Questa nuova stagione cinematografica targata Disney può vantare dei nomi davvero d'eccellenza tra le file dei suoi registi. Si inizia con Ridley Scott che, dal 14 ottobre, sarà al cinema con il suo The Last Duel, un film ambientato nel XIV secolo che racconta la vera storia dell'ultimo duello giudiziario (o duello di Dio) di Francia, autorizzato dal re Carlo VI. Nel cast troviamo Ben Affleck, Matt Damon e Adam Driver nei panni di tre signori del Medioevo. L'11 novembre sarà la volta di Wes Anderson e del suo The French Dispatch, decima pellicola del regista americano presentata in anteprima mondiale a Cannes 2021. Un ritorno molto atteso a causa dei continui rinvii dell'ultimo anno, che vede tra i suoi protagonisti attori del calibro di Bill Murray, Tilda Swinton, Timothée Chalamet, Benicio Del Toro, Owen Wilson, Adrien Brody, Léa Seydoux, Frances McDormand, Willem Dafoe, Christoph Waltz ed Edward Norton. Il 16 dicembre, in odor di vacanze natalizie, potremo assistere all'adattamento cinematografico di West Side Story diretto da Steven Spielberg, mentre, alla fine del 2022, approderà finalmente sul grande schermo il tanto agognato sequel di Avatar, diretto e co-prodotto da James Cameron.

I film d'animazione per il 2021/2022

Una scena di Ron - Un amico fuoriprogramma

Impossibile parlare di Disney senza far riferimento ai suoi film d'animazione; quest'anno, infatti, saranno quattro le pellicole animate che potremo vedere al cinema. Il 12 ottobre debutterà sul grande schermo Ron - Un amico fuori programma, il xtenero racconto di un'amicizia speciale, quella tra un ragazzino di undici anni e un piccolo robot dagli esilaranti malfunzionamenti. Con Encanto, in uscita il 25 novembre, ci trasferiamo, invece, tra le montagne della Colombia, dove la protagonista Mirabel è l'unica della famiglia Madrigal a non aver alcun tipo di potere magico. Attesi anche per questa stagione cinematografica Turning Red, la storia di una tredicenne insicura che, quando si agita troppo, si trasforma in un enorme panda rosso, e Lightyear, film d'animazione che esplora le origini del vero Buzz Lightyear, mitico ranger spaziale che ha ispirato il giocattolo di Toy Story.

Una stagione cinematografica adrenalinica

Emily Blunt e Dwayne Johnson in una scena del film Jungle Cruise

Ma la nuova stagione cinematografica Disney sarà anche caratterizzata da un alto tasso di adrenalina: sono tante, infatti, le pellicole d'azione e avventura in programma, senza tralasciare, ovviamente, il genere horror. Con Jungle Cruise (nelle sale dal 28 luglio e su Disney+ dal 30), partiremo per la foresta amazzonica alla ricerca dell'Albero della Vita in compagnia di Emily Blunt e Dwayne Johnson. L'11 agosto, invece, intraprenderemo un incredibile viaggio nel mondo dei videogiochi con Free Guy - Eroe per gioco e il suo protagonista virtuale interpretato da Ryan Reynolds. L'autunno si tinge di horror con The Night House - La casa oscura (16 settembre), la tenebrosa indagine di una donna (Rebecca Hall) sul misterioso suicidio del marito, e Antlers (in uscita il 28 ottobre), film diretto da Scott Cooper e prodotto da Guillermo del Toro che vede Keri Russell nei panni di un'insegnante alle prese con un ragazzino dai terribili segreti. Il 2021 si conclude poi con The King's Man - Le Origini, prequel del film Kingsman: Secret Service che racconta la nascita dell'agenzia di intelligence indipendente conosciuta con il nome di Kingsman. L'uscita del film con Ralph Fiennes è prevista per il 29 dicembre. Infine, nel 2022 arriverà sul grande schermo anche Assassinio sul Nilo, pellicola sequel del film Assassinio sull'Orient Express per la regia di Kenneth Branagh.

