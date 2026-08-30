Coyote vs. Acme: Lana Condor e Will Forte raccontano come i fan hanno salvato il film

Abbiamo intervistato Lana Condor e Will Forte per farci raccontare come la fantastica ostinazione dei fan ha salvato Coyote vs. Acme dal cassetto della Warner Bros.

Un fan solitario in cosplay sotto la pioggia, una pellicola che sembrava destinata a rimanere chiusa in un cassetto per sempre e una protesta globale che riesce a capovolgere il finale. Sono solo alcuni dei retroscena che Lana Condor e Will Forte ci hanno raccontato in occasione dell'uscita di Coyote vs. Acme, la pellicola "fantasma" di Hollywood che arriverà finalmente nelle nostre sale dal 2 settembre dopo una lunghissima attesa.

Will Forte e Willy il coyote in una scena

Finita nello storno fiscale della Warner Bros. - operazione strategica che ha mietuto non poche vittime illustri (qualcuno ricorda Batgirl?) - l'opera racconta l'epopea legale di Willy il Coyote contro la Acme, la gigantesca corporation produttrice di quei gadget difettosi che finivano puntualmente per esplodere durante l'eterna caccia al velocissimo Beep Beep. Ad affiancare la celebre icona animata ci sono l'avvocato Kevin Avery e la sua assistente Paige, in quella che diventa ben presto un'indagine tesa, divertente e appassionante.

Il potere della commedia: quando l'arte imita la vita

Un elemento vincente del film è il bilanciamento tra serietà e intrattenimento, meccanismo ideale per veicolare con leggerezza ma incisività tematiche di grande attualità. Lana Condor si dice assolutamente d'accordo: "Quando ci si scontra con cose spaventose e intimidatorie, come una grande multinazionale se sei Willy il Coyote, la posta in gioco è molto alta. Penso che il pubblico accetti temi e motivazioni serie meglio se presentati attraverso un pizzico di complicità e un occhiolino. La commedia può decisamente essere usata per raccontare storie molto più profonde, ma in un modo che gli spettatori possano assimilare facilmente."

Will Forte ha poi riflettuto sull'evidente parallelismo tra la trama del film e la reale Odissea vissuta dalla produzione di Coyote vs. Acme: "Il tema del piccolo individuo contro le multinazionali non potrebbe essere più presente nella nostra vita quotidiana. Abbiamo avuto la nostra lotta personale con quello che è successo con la Warner Bros. e il fatto che non volessero far uscire il film, fino alle persone che hanno dovuto battersi affinché venisse visto. È molto ironico che sia proprio questo il punto centrale della storia: una situazione in cui l'arte imita la vita. All'inizio non potevamo immaginare che le cose sarebbero andate così."

La protesta dei fan: una lezione di resilienza targata Willy il Coyote

L'affetto del pubblico si è fatto sentire fin dal primo momento e l'annuncio della cancellazione ha causato un'ondata immediata di indignazione generale. "C'era un ragazzo vestito da Willy il Coyote" racconta Condor, "stava in piedi davanti alla Warner Bros. da solo, con la pioggia o con il sole, per giorni, con un cartello che diceva 'riportatelo indietro'. Quel livello di dedizione e resilienza riflette alla perfezione il personaggio di Willy. I fan non si sono mai arresi, sono stati tenaci, hanno continuato a provarci e si sono fatti sentire: è esattamente ciò che fa Willy per l'intero film."

Un'immagine di Coyote Vs.Acme

Will Forte ha ammesso di aver persino perso le speranze a un certo punto della vicenda, ricevendo poi un'importante lezione di vita: "È stata l'esperienza più frustrante di tutti i tempi. Avevamo sentito che il film stava andando benissimo nei test screening, e poi abbiamo saputo cosa voleva fare la produzione: volevano solo metterlo in un cassetto. Sembrava che tutto stesse svanendo, quindi avevo perso la fiducia. Non pensavo davvero che la protesta avrebbe fatto la differenza, e invece l'hanno fatta. Ed è stata una vera lezione per me a non arrendermi mai, allo stesso modo in cui fa sempre Willy. I fan hanno lottato per il film senza nemmeno averlo visto, penso che saranno davvero felici del risultato per cui si sono battuti."