Coyote vs. Acme ha già vinto il "premio" più grande prima ancora dell'uscita al cinema

Gli eredi di Chuck Jones, storico creatore di personaggi come Willy il Coyote e Beep Beep, hanno dato la loro entusiasta approvazione al lungometraggio Coyote Vs. Acme, salvato dalla cancellazione dopo le proteste di lavoratori e fan.

Sembrava destinato a rimanere chiuso in un cassetto per sempre dopo lo stop distributivo di Warner Bros., ma Coyote vs. Acme è pronto a fare il suo debutto sul grande schermo il 2 settembre (il 28 agosto negli Stati Uniti). Acquisito da Ketchup Entertainment per 50 milioni di dollari, il film ha appena ottenuto il riconoscimento più importante: l'entusiasta approvazione della famiglia di Chuck Jones, il leggendario animatore che ha dato vita a Willy il Coyote e al suo velocissimo antagonista Beep Beep.

Le reazioni della famiglia Jones

Nel corso di una proiezione privata organizzata da Ketchup Entertainment, la figlia di Jones, Linda Jones Clough, e il nipote Craig Kausen hanno potuto visionare l'opera. Le loro reazioni sono state entusiaste. "Chuck ha creato un mondo in cui questi personaggi vivevano e giocavano. Questo film è il ponte perfetto tra ciò che lui aveva immaginato e la realtà. I personaggi sono integrati nella storia in modo impeccabile", ha dichiarato Kausen.

Willy il coyote nel film

Linda Jones Clough ha poi ricordato uno dei timori storici del padre: "Mio padre sosteneva che Wile E. Coyote e Beep Beep non potessero reggere un intero lungometraggio. Penso che questo film gli dia torto. Speravamo solo che ci piacesse, ma alla fine lo abbiamo semplicemente amato".

Dal rischio cancellazione alle sale italiane: trama e cast

Dopo mesi di incertezza in cui la pellicola rischiava di essere cancellata (insieme a un altro titolo celebre e atteso, Batgirl) per meri motivi fiscali da parte di Warner Bros., il passaggio a Ketchup Entertainment garantisce ora la distribuzione nelle sale. Un traguardo raggiunto anche grazie alla mobilitazione di fan e maestranze che, dopo le prime proiezioni di prova, hanno creduto fin da subito nel valore del lungometraggio.

Willy il Coyote durante una sua disavventura

In Italia il film sarà portato in sala da Lucky Red e racconterà le bizzarre peripezie legali di Willy il Coyote, intento a fare causa alla Acme dopo essersi reso conto che una buona fetta dei suoi fallimenti (e delle relative dolorose conseguenze) è dovuta al malfunzionamento dei loro gadget. Ad assisterlo ci sarà l'avvocato Kevin Avery (Will Forte), che dovrà vedersela con lo squalo dello studio legale della Acme, Buddy Crane (John Cena).

L'eredità di Chuck Jones e il valore dell'approvazione

Chuck Jones è stato il padre di capolavori immortali dei Looney Tunes come What's Opera, Doc? e Duck Amuck, oltre che del classico natalizio Il Grinch e la favola di Natale!. Scomparso nel 2002, il suo nome è una colonna portante nella storia dell'animazione: vedere la sua famiglia promuovere a pieni voti questo progetto rappresenta un enorme marchio di garanzia per i fan di tutte le età.