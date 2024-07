Cobra Kai, Ralph Macchio: "Ecco le regole per far durare il mio matrimonio quando sono via a girare"

Nel corso di un'intervista esclusiva concessa a PEOPLE, in occasione della première della sesta stagione di Cobra Kai, Ralph Macchio ha spiegato come lui e sua moglie Phyllis Fierro gestiscono la lontananza l'uno dall'altra mentre lui è impegnato a girare lo show Netflix.

"Beh, ora con FaceTime e Zoom è più facile. Prima c'erano sono le telefonate", ha raccontato Macchio, che in Cobra Kai è tornato a interpretare il protagonista di Karate Kid Daniel LaRusso. "Ora ci si può davvero guardare in faccia e, a volte, fare una cena insieme la domenica sera".

L'attore ha anche imparato l'importanza di partecipare attivamente alla relazione una volta tornato a casa, cosa che ha imparato alla fine della terza stagione di Cobra Kai, dopo essere tornato da 5 mesi di assenza.

"Mi ero come abituato alla vita da single", ha scherzato, per poi aggiungere: "Ho dovuto fare un passo indietro e dire: 'Ok, non sono il re di ogni stanza di questo castello'. Devo tornare alla condivisione'". Su queste pagine trovate già la nostra recensione di Cobra Kai 6, ovviamente relativa alla prima parte della stagione, che è stata suddivisa in tre tranche.

Cobra Kai: l'amicizia di Ralph Macchio e William Zabka dai tempi di Karate Kid

Macchio è sposato con Fierro dal 1987, dopo averla conosciuta quando aveva solo 15 anni. La coppia ha due figli: Julia, 31 anni, che interpreta Vanessa, cugina di Daniel LaRusso, in Cobra Kai, e Daniel, di 28 anni.

Tutti erano insieme a Macchio sul red carpet dell'anteprima mondiale di Cobra Kai 6, e lui ne è stato entusiasta. "La mia famiglia è qui stasera ed è meraviglioso averla con me", ha dichiarato.