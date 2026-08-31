Chad Powers 2: Meno risate, più dramma? Glen Powell e Steve Zahn anticipano la nuova stagione

Glen Powell e Steve Zahn svelano le prime anticipazioni sulla stagione 2 di Chad Powers: più dramma, colpi di scena e la maschera di Russ Holliday.

Chad Powers era stata un po' una sorpresa, ma dopo il successo strabiliante della prima stagione, l'attesa per Chad Powers 2 è alle stelle. Per questo abbiamo guardato con curiosità la conferenza stampa tenuta dal cast per ascoltare le prime succose anticipazioni sui nuovi episodi.

Una scena di Chad Powers 2

Un appuntamento a cui tutti i nomi principali del cast hanno risposto presente all'appello, da Glen Powell e Steve Zahn a Quentin Plair, Perry Mattfeld, Frankie Rodriguez e Wynn Everett. Cosa ci hanno raccontato? Se vi aspettavate solo le solite risate e le folli imprese sul campo, preparatevi a cambiare prospettiva: dalle dichiarazioni degli attori, la seconda stagione promette di spingere l'acceleratore sul dramma e sull'introspezione psicologica dei suoi protagonisti.

L'evoluzione di Russ/Chad: Cosa impari da una bugia?

Il cuore pulsante di Chad Powers rimane ovviamente il doppio gioco del suo tormentato protagonista. Fino a quando Russ Holliday riuscirà a mantenere la sua farsa senza conseguenze? Secondo il protagonista e co-creatore Glen Powell, la nuova stagione esplorerà proprio questo limite, indagando cosa si possa imparare indossando una maschera e fingendo di essere un buon compagno di squadra. "Dover portare a termine qualcosa di così incredibile sotto gli occhi del mondo" ...ha spiegato Glen Powell, "è come una pentola a pressione che crea romanticismo e consolida le amicizie."

Glen Powell è il protagonista della serie Disney+

Il riferimento è al legame con personaggi come Ricky e Danny, che si trovano "dentro la bugia" insieme a lui e cercano di aiutarlo a farla franca. E più la menzogna "diventa intensa", più la tensione narrativa cresce, rendendo la serie, per usare le parole di Powell, "un pasto completo".

Steve Zahn e l'equilibrio tra commedia assurda e dramma reale

Se la premessa della serie è innegabilmente surreale, il segreto del suo successo risiede nella profonda umanità dei suoi personaggi. Lo sa bene Steve Zahn, interprete dell'imprevedibile Coach Jake, che ha ricordato una scena toccante ambientata in aeroporto: "Amo che questa scena sia in questo show assurdo, pazzo, a volte stupido", ha dichiarato Zahn, sottolineando come la forza della serie stia proprio nel suo realismo, ammettendo che per lui è "davvero facile" prepararsi in questo show perché i personaggi sono incredibilmente ben scritti e "radicati".

Steve Zahn in una scena

L'attore ha spiegato una regola fondamentale quando si lavora a una comedy: se il copione prevede che un personaggio abbia un attacco di cuore, "un infarto è un infarto" e va interpretato con la massima serietà, senza ammiccare al pubblico. Il cast punta alla semplicità e alla "crudezza" in ogni scena, ed è proprio questo approccio rigoroso a rendere l'umorismo dello show così brillante e unico.

"Bravate", Colpi di scena e... Nudità: Cosa aspettarsi

Questo però non vuol dire che Chad Powers 2 abbia annacquato la sua parte più divertente e la componente comedy della serie non svanirà nel nulla. Alla domanda finale su cosa i fan debbano aspettarsi dai nuovi episodi, il cast ha risposto con una raffica di promesse entusiasmanti. In base a quel che hanno raccontato, prepariamoci a parecchie "bravate" (o hijinks, come ripetuto in coro da Powell, Zahn e Rodriguez), ma anche a un dramma "davvero intenso" e a continui "colpi di scena".

Un momento di Chad Powers 2

Non mancherà anche spazio per una nuova storia d'amore e, scherzando, Wynn Everett ha persino promesso "molta nudità", confermata ridendo anche da Quentin Plair. Infine, Zahn ha lanciato un criptico accenno a un personaggio di nome Gerry in versione "davvero psicotica", suggerendo che i nuovi episodi ci regaleranno momenti a dir poco indimenticabili.