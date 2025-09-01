Glen Powell è un atleta sotto copertura nel primo trailer della nuova commedia sportiva Chad Powers

Hulu ha rilasciato il primo trailer ufficiale di Chad Powers, nuova serie comedy a sfondo sportivo con protagonista Glen Powell, già apprezzato in Top Gun: Maverick e atteso anche in Twisters. Lo show debutterà sulla piattaforma il 30 settembre e rappresenta un passo importante nella carriera televisiva dell'attore, che qui veste i panni del personaggio principale e ne firma anche la creazione.

La trama ruota attorno a Russ Holliday, un quarterback promettente la cui carriera universitaria viene compromessa da un episodio controverso. Determinato a non rinunciare al football, Russ si reinventa con una nuova identità: diventa l'affabile Chad Powers e si unisce a una squadra in difficoltà del sud degli Stati Uniti. Da qui parte una catena di equivoci, travestimenti e momenti esilaranti che mettono alla prova non solo il suo talento, ma anche la sua capacità di mantenere il segreto.

Nel filmato, Glen Powell appare in versione quarterback goffo e determinato, costretto a rimettersi in gioco dopo un disastroso errore in campo. Il tono del trailer alterna scene ironiche a momenti di tensione sportiva, sottolineando il doppio registro della serie: da un lato la commedia, dall'altro la sfida personale del protagonista. L'ingresso in squadra del nuovo "Chad" crea subito dinamiche spassose, ma allo stesso tempo introduce il rischio costante che la sua vera identità venga scoperta.

Il team creativo e gli attori che completano il cast

Chad Powers nasce da un'idea di Powell e dello sceneggiatore Michael Waldron, autore anche del pilot. La serie prende ispirazione da uno sketch ideato dall'ex quarterback Eli Manning, trasmesso in passato su ESPN+ all'interno del programma Eli's Places. Alla produzione partecipano NFL Films e Omaha Productions, con il supporto di 20th Television. Accanto a Powell troviamo Perry Mattfeld nel ruolo di Ricky, Quentin Plair come Coach Byrd, Wynn Everett nei panni di Tricia, Frankie A. Rodriguez in quello di Danny e Steve Zahn che interpreta Jake Hudson.

Per l'attore texano si tratta del primo ruolo da protagonista assoluto in una serie televisiva, dopo la breve esperienza in Scream Queens del 2015. Oltre a recitare, Powell partecipa come produttore esecutivo tramite la sua Barnstorm Productions, affiancato da Jamie Horowitz e Ben Brown. Tra i produttori figurano anche i fratelli Manning, Eli e Peyton, entrambi leggende del football americano.

Con questo progetto Hulu punta a unire commedia, sport e intrattenimento pop, contando sulla popolarità di Powell e sul fascino di una storia che intreccia identità segrete, sfide atletiche e comicità a ritmo serrato.