Celebrity Hunted 4, Gué ed Ernia come Jason Statham e Tom Hardy

Tra i concorrenti di Celebrity Hunted 4 i più tosti sono senza dubbio Guè ed Ernia: i due rapper sono una coppia competitiva, che si è messa in gioco contro Raul Bova e Rocío Muñoz Morales, Belen e Cecilia Rodriguez, Brenda Lodigiani e Herbert Ballerina. Il finale di Celebrity Hunted 4, che ha rivelato i vincitori, è arrivato in streaming su Prime Video il 13 maggio.

I concorrenti di Celebrity Hunted 4

Nella nostra intervista dimostrano di avere una buona chimica, come dimostrano anche negli episodi. Sono sicuramente cinefili: nel reality citano infatti diversi personaggi dei film, da John Wick a Batman. Quando abbiamo chiesto se si sono ispirati a qualcuno di loro per arrivare carichi alla prova, Guè ci ha detto senza esitazione: "Noi siamo Tom Hardy e Jason Statham. Io, per vecchiezza, sono Statham. Sono i nostri mentori. Per me Jason Statham è uno stile di vita. È una mia luce nel tunnel".

Impossibile non chiedere quindi quale tema musicale avrebbero scelto per loro a sottolineare le proprie imprese. Anche qui si torna al cinema. Per Guè infatti: "Eye of the Tiger di Rocky. O anche la soundtrack di Il Gladiatore". Mentre Ernia: "Quella di Braveheart!".

Celebrity Hunted 4: intervista a Guè ed Ernia

Tra tutte le coppie presenti nella quarta stagione di Celebrity Hunted 4, Guè ed Ernia sono i partecipanti che avevano più a cuore il mangiare e bere bene. Non lo negano: "Perché privarsi di questo piacere? Se c'è non ve lo berreste uno champagne?! James Bond era sempre con qualche drink!"

Celebrity Hunted 4: Belen e Cecilia Rodriguez campionesse di simpatia

In certi momenti Ernia ha avuto un ruolo quasi da genitore nei confronti di Guè. Come mai? Il rapper: "È stato stimolante. Ho scoperto un lato di me stesso che non mi aspettavo". Guè ha da dire la sua: "Secondo me è la tua voglia di paternità!".

Sicuramente entrambi, come dicevamo, sono competitivi. Come hanno vissuto il gioco, quindi? Come un divertimento o volevano vincere a tutti i costi? Ernia: "Competitivi lo siamo, perché il nostro ambiente lo è. Il rap è uno sport competitivo. Però durante il programma non mi sono sentito in competizione, perché, banalmente, tranne il primo giorno, non abbiamo mai visto gli altri. Sono stati dimenticati bellamente tra un pasto e l'altro!".

Celebrity Hunted 4: chi ha vinto il premio simpatia?

Tra i partecipanti a questa edizione di Celebrity Hunted 4 ci sono dei comici di professione, ovvero Branda Lodigiani ed Herbert Ballerina. Quindi ci si aspettava che fossero loro i più simpatici. Invece se dovessimo dire chi ha vinto Celebrity Hunted 4 dal punto di vista della simpatia dovremmo dire le sorelle Rodriguez e subito dopo Guè ed Ernia.

I rapper commentano così la cosa: "Gli abbiamo rubato il lavoro! Ma in realtà noi non abbiamo visto i tagli e come è stato montato il tutto. Lo prendo come un complimento comunque". Più drastico Guè: "Loro non fanno più quello che facevano prima: hanno chiamato noi adesso al posto loro! Siamo simpatici oltre che belli".