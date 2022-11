Celebrity Hunted - Caccia all'uomo 3: divertimento e adrenalina per i nuovi concorrenti

Arriva su Prime Video dal 17 novembre 2022 (con le prime tre puntate e il 24 con le restanti) Celebrity Hunted - Caccia all'uomo 3, la terza stagione del reality thriller prodotto da Endemol Shine Italy che vede 9 concorrenti appartenenti al mondo dello spettacolo fuggire da una squadra di esperti cacciatori costantemente sulle loro tracce. Un team di investigatori ed esperti informatici potrà, infatti, usare qualsiasi mezzo legale per cercare di rintracciare i fuggitivi: tracciamenti telefonici, telecamere di videosorveglianza, sistemi di riconoscimento delle targhe e tutto ciò che possa aiutarli a seguire per tutta Italia i personaggi che quest'anno si sono prestati a questa particolare, ma sicuramente divertente, esperienza.

Celebrity Hunted - Caccia all'uomo 3: i concorrenti al photocall

Quattro coppie e un singolo, come nelle migliore tradizione di Celebrity Hunted: Luca Argentero e Cristina Marino, Salvatore Esposito e Marco D'Amore, Katia Follesa, Ciro Priello e Fabio Balsamo, Rkomi e Irama hanno girovagato zaino in spalla per la penisola cercando di non farsi prendere, utilizzando travestimenti e usufruendo dell'aiuto di qualche amico. Abbiamo assistito alla conferenza di presentazione della serie dove tutti i concorrenti hanno raccontato la loro avventura nel programma che ciascuno ha affrontato a proprio modo e secondo la propria strategia e creatività.

The Jackal in fuga

Celebrity Hunted - Caccia all'uomo 3: Fabio Balsamo in una foto promozionale

I The Jackal conquistano anche Celebrity Hunted. Ciro Priello e Fabio Balsamo hanno portato la loro incredibile simpatia anche nel programma di Prime Video, stavolta sotto forma di improbabile coppia in fuga. Il duo ha infatti raccontato, in modo ironico, che il loro intento non è stato solo quello di non farsi prendere dai cacciatori, ma anche di provare varie specialità lungo le tappe del loro viaggio: "Un viaggio culinario in Italia, questo hanno rappresentato le nostre varie tappe. Abbiamo voluto raccontare la nostra amicizia dimostrando veramente chi porta avanti questo gruppo." Fabio ha poi aggiunto: "In questo programma c'è uno sforzo sulla lunga distanza: portarsi Ciro dietro e tutto il resto." E riferendosi all'esperienza in LOL, altro format di Prime Video, il comico ha sottolineato un aspetto interessante: "LOL è uno sforzo più immediato, e se non fai ridere nessuno in quella stanza torni a casa molto triste."

Salvatore Esposito e Marco D'Amore, la coppia di Gomorra di nuovo insieme

Celebrity Hunted - Caccia all'uomo 3: una foto di Ciro Esposito

Altra coppia in gara che promette bene è quella di Salvatore Esposito e Marco D'Amore. I due attori, dopo l'esperienza in Gomorra, tornano insieme per affrontare un'avventura divertente e insolita. Ed insolito sembra essere stato il loro approccio alla fuga: i due hanno infatti scelto di dialogare in qualche modo con gli investigatori lasciando sul loro cammino indizi molto particolari, lo ha raccontato Marco D'Amore:"Ci siamo detti di trovare un riferimento cinematografico e immaginando sette tappe possibili abbiamo attribuito a ognuna un vizio capitale lanciando una sfida a chi ci stava dietro." Parlando poi dell'amicizia che li lega, D'Amore ha detto: "Quanti lati sono usciti fuori di Esposito. Per lui non era un gioco, era la realtà, si svegliava di notte sentendo un rumore temendo fossero i cacciatori."

Luca Argentero e Cristina Marino, fuga di miele

Celebrity Hunted - Caccia all'uomo 3: Luca Argentero in una foto

Luca Argentero e Cristina Marino sono una coppia anche nella realtà, neo genitori hanno deciso di prendere questa esperienza quasi come una luna di miele ma senza rinunciare alla competizione. Cristina Marino ha così raccontato il loro viaggio: "Le coppie che non litigano sono noiose, è normale che ci siano dei punti di vista diversi, specialmente in questa esperienza. Lui è la parte razionale e garbata, io sono più di pancia ed istintiva ma ci compensiamo. A volte ti dimentichi che ti stanno seguendo, quindi sono molto contenta che il pubblico possa vedere Luca proprio come è nel quotidiano." Anche Argentero ha espresso il suo punto di vista su questa esperienza di coppia: "Io sono stato trattato da Cristina come una zavorra. Lei vive di uno spirito di competizione tremendo, era proiettata verso l'unico esito possibile: la vittoria. Io invece ho vissuto il tutto come un gioco."

Rkomi e Irama, fuggire per divertirsi

Celebrity Hunted - Caccia all'uomo 3: una foto di Rkomi

Unici esponenti del mondo della musica Rkomi ed Irama sanno di sicuro come divertirsi anche in fuga. Rkomi in particolare ha saputo esprimere molto chiaramente la loro filosofia nell'affrontare questa esperienza: "Noi facciamo musica. In effetti musica per alcuni e casino per altri, e a Celebrity Hunted abbiamo fatto casino." Anche Irama ha detto la sua:"L'ansia c'è stata sempre, era una costante, ma ci siamo conosciuti meglio e mi porto dei bellissimi ricordi di questa esperienza. È sempre bello mettersi in gioco rimanendo legati all'arte, tenendo un piede nella musica per poi ricercare esperienze più leggere."

Esperienza in solitaria per Katia Follesa

Celebrity Hunted - Caccia all'uomo 3: una foto di Katia Follesa

Unica a gareggiare in solitaria è Katia Follesa. La comica, ovviamente ridendo, ha così parlato di questa scelta che a quanto pare non è dipesa da lei: "Condividere questa esperienza con qualcuno sarebbe stato più bello, ma alla fine mi hanno imposto di stare da sola. Quest'anno è un'edizione molto particolare, molto divertente. Ci saranno dei colpi di scena anche se di più non posso dire." Alla domanda se l'esperienza il LOL fosse stata più difficile che fuggire da un gruppo di investigatori esperti ha risposto: "È stato molto più difficile LOL, a tratti anche più sconfortante, in alcuni momenti di quel programma ho pensato anche di abbandonare questo mestiere pensando di non fare più ridere. "

