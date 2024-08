Costruire Cattivissimo me 4: la casa di Gru in versione Lego è adorabile

Tutti amiamo i Lego. In tanti amiamo anche i Minion e Cattivissimo me come saga animata. Inevitabile vedere set che adattino in mattoncini l'iconico mondo di casa Illumination in occasione dell'uscita del nuovo capitolo Cattivissimo me 4, previsto per il 21 agosto dopo una giornata di anteprime prevista per il 7. Sono diversi i set disponibili dallo scorso maggio, tra cui uno che mostra il protagonista Gru insieme ai suoi fedeli (e fidati?) Minion, il party bus musicale per far festeggiare i piccoli esseri gialli, l'iconica auto-banana.

Gru e i suoi Minions in versione Lego

Se quest'ultimo è veramente adorabile e corredato da quattro minifigure dei Minion e tanti accessori per far tenerli impegnati, dal sollevamento pesi alla pittura e lo spionaggio, uno dei set che più colpisce per capacità di arredo, interattività e celebrazione del mondo di Cattivissimo me è il primo, quello che presenta il protagonista Gru in una versione snodabile accompagnato da cinque dei suoi Minion danzanti. Letteralmente danzanti, perché il set è munito di un meccanismo attivabile a mano: girando il Minion seduto, gli altri ballano attorno a lui.

È un set che ha appeal per l'appassionato, che può semplicemente esporlo come richiamo alla franchise di Illumination, ma anche per i più piccoli, grazia all'interattività che lo rende gioco. Noi però abbiamo scelto di concentrare l'attenzione sul più corposo e ambizioso dei nuovi set, la villa della famiglia di Gru.

A casa di Gru

Una panoramica del set Lego

Partiamo dai dettagli tecnici, dalle info sul set vero e proprio I Minions e la villa della famiglia di Gru di Cattivissimo Me 4: i pezzi di cui è composto sono 868, quindi qualcosa che può dar soddisfazione nel montaggio anche agli utenti Lego più esigenti. Questi ultimi troveranno anche dei pezzi peculiari e delle intuizione di montaggio interessanti, come quelle per applicare il tetto o le strutture rotanti presenti in alcune stanze, per fare un paio di esempi. A montaggio completato, la sola casa di Gru misura 27 cm in altezza, per 21 di larghezza e 11 di profondità, ma non è l'unico elemento presente nella confezione, perché la villa ha anche uno spazio esterno dotato di casa sull'albero delle ragazze della famiglia, che presenta uno spazio pranzo e una teleferica che permette di scivolare fino allo spazio della festa. La casa sull'albero è uno spazio più piccolo della casa vera e propria, ma è ricchissimo di dettagli: l'area festa è corredata di bongos, mentre la base dell'albero è decorata con fiori, giocattoli e candele.

Un dettaglio del laboratorio dei Minions

Ugualmente ricca e dettagliata la casa di Gru, resa iconica dai vari Cattivissimo Me, che contiene dettagli che gli appassionati dei film possono riconoscere: il divano rosso, il caminetto, la camera da letto in stile razzo o il laboratorio dei Minion corredato di elementi rotanti a cui abbiamo accennato anche prima, oggetti come una toilette, scatole che contengono oggetti e gadget che si possono usare insieme alle minifigure degli esseri gialli (e non solo) presenti. Una delle prime cose fatte, a montaggio ultimato, è posizionare la minifigure di Gru sul suo trono con le alabarde alle pareti alle sue spalle. È il suo posto, indubbiamente.

I Mega Minion e le minifigure di Cattivissimo me 4

Le minifigure presenti nel set Lego de La casa di Gru

Uno dei personaggi presenti è infatti Gru, il padrone di casa, con la testa senza capelli e la sua sciarpa al collo. Pochi dettagli, ma al posto giusto. Cos' come sono ben definite Lucy, Margo, Edith, Agnes e il piccolo di casa che abbiamo conosciuto nell'ultimo film, come vi abbiamo raccontato anche nella recensione di Cattivissimo me 4. Sono quindi sei le minifigure dei personaggi base, a cui si aggiungono tre personaggi costruibili dei Minion, Mel, Jerry e Tim, nelle loro versioni Mega Minion che saranno apprezzati ancor di più dopo aver visto al cinema l'ultimo capitolo. Un set, quindi, ricco anche dal punto di vista dei personaggi presenti, che è sempre un valore aggiunto importante per i set ufficiali dei vari brand nella loro versione Lego.

Un set tutto da giocare

La villa di Gru e la casa sull'albero con la teleferica

Non solo per la presenza di tanti personaggi, ma anche per le sue caratteristiche di montaggio e dettaglio, I Minions e la villa della famiglia di Gru è il set ideale da cui partire per entrare nel mondo di Cattivissimo Me in versione Lego, perché è un'ottima base a cui aggiungere gli altri a cui abbiamo accennato in apertura (in Minibus musicale e l'auto-banana). Se per la sua densità di dettagli è divertente da montare anche per gli utenti più adulti e gli appassionati Lego, la vera forza è l'interattività che propone: è infatti un set tutto da giocare, spostando le minifigure in giro per la casa, facendole interagire o scivolare lungo la teleferica che collega la sala pranzo della casa sull'albero al giardino, usando le braccia snodabili di uno dei Mega Minion per raggiungere parti lontane della casa o sfruttando il carrellino dei Minion per portare in giro oggetti o altri personaggi. Insomma l'unico limite è la creatività dei più piccoli, perché di stanze, gadget e opportunità in questo set ce ne sono tantissime. E poi ci sono i Minion, che per i bambini sono sempre un valore aggiunto!