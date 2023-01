Caleidoscopio: ecco dove hai già visto i membri del cast della serie crime di Netflix

Netflix ha dato inizio al 2023 in modo spettacolare con Caleidoscopio, quello che finora sembra essere uno degli show più unici e fantasiosi approdati sulla popolare piattaforma di streaming da un po' di tempo a questa parte. La saga criminale di Eric Garcia, suddivisa in otto episodi, narra la storia di un colpo in banca progettato in venticinque anni e può essere guardata anche non seguendo necessariamente l'ordine cronologico. Il regista è riuscito a mettere insieme un cast incredibile, ricco attori talentuosi del calibro di Giancarlo Esposito, Rufus Sewell e Paz Vegan e molti altri.

Caleidoscopio: una scena tratta dalla serie Netflix

Sebbene questi tre membri del cast di Kaleidoscope siano quasi immediatamente riconoscibili, altri attori della nuova serie Netflix saranno molto probabilmente sconosciuti ai più. Per questo motivo abbiamo messo insieme una lista che esplora le carriere di alcuni membri del cast principale, in modo che che gli spettatori abbiano un mistero in meno da risolvere visionando l'epico show della piattaforma streaming.

Giancarlo Esposito (Leo Pap)

A guidare il cast di Kaleidoscope, così come la banda di ladri al centro della sua storia misteriosa e presentata in modo completamente inedito, è Giancarlo Esposito che interpreta il ruolo di Leo Pap, un criminale molto abile che tutti considerano come la mente dell'operazione apparentemente impossibile.

Caleidoscopio: Giancarlo Esposito in un'immagine della serie Netflix

Nel corso della sua carriera, Esposito ci ha regalato alcune interpretazioni davvero sorprendenti, inclusi ruoli iconici in serie famose come Breaking Bad, Better Call Saul e The Mandalorian, l'ultima delle quali vedrà il suo ritorno come Moff Gideon nella sua prossima terza stagione. Nel corso degli anni, Esposito è apparso anche in film come Fa' la cosa giusta, Malcolm X, Okja e Harley Davidson e Marlboro Man.

Paz Vega (Ava Mercer)

La prossima stella del cast è Paz Vega, che interpreta il ruolo di Ava Mercer, un membro della banda che lavora come avvocato ma che è anche un'esperta di armi da fuoco altamente qualificata ed estremamente pericolosa, incaricata di scegliere l'artiglieria che la squadra utilizzerà durante la loro complessa missione.

Caleidoscopio: Giancarlo Esposito e Tati Gabrielle in un'immagine della serie Netflix

Dopo una serie di film nella sua nativa Spagna, la Vega ha fatto irruzione nei mercati di lingua inglese con la sua interpretazione della madre single Flor Moreno in Spanglish, la commedia drammatica del 2004 diretta da Adam Sandler. Da allora, è apparsa in film come 10 cose di noi, The Burning Plain - Il confine della solitudine, Rambo Last Blood e 13 Minutes.

Rosaline Elbay (Judy Goodwin)

Rosaline Elbay appare in uno dei ruoli principali di Kaleidoscope incarnando il personaggio di Judy Goodwin, un'esperta di demolizioni che aiuta a trovare i modi ingegnosi che la banda dovrà usare per riuscire a irrompere nel caveau della banca.

Prima di unirsi al cast di Kaleidoscope, Elbay si è fatta un nome con ruoli in film come Fork & Knife e Diamond Dust, oltre a una serie di apparizioni televisive che includono un ruolo ricorrente nell'amatissima serie originale di Hulu intitolata Ramy.

Jai Courtney (Bob Goodwin)

Caleidoscopio: un'immagine della serie Netflix

Jai Courtney si presenta nel cast di Kaleidoscope nei panni di Bob Goodwin, uno scassinatore sfacciato ma incredibilmente intelligente con una certa propensione a irrompere in sistemi intricati e a dare sui nervi a tutti coloro che ha intorno.

Uno dei pochi membri del cast di Suicide Squad a tornare per il sequel/reboot di James Gunn del 2021 The Suicide Squad - Missione Suicida nei panni di Captain Boomerang, Courtney si è costruito una straordinaria carriera negli ultimi dieci anni, apparendo in film d'azione come Die Hard - Un buon giorno per morire, Terminator Genisys e Divergent. Nel corso della sua carriera è anche apparso in programmi TV come Spartacus: sangue e sabbia, Wet Hot American Summer: Ten Years Later e The Terminal List.

Rufus Sewell (Roger Salas)

Alla guida del team di sicurezza incaricato di impedire che il caveau venga violato dalla banda troviamo Roger Salas, un ex ladro ed ex partner di Leo Pap interpretato da Rufus Sewell.

Caleidoscopio: Rufus Sewel in un'immagine della serie Netflix

Nel corso degli ultimi 30 anni, Sewell è apparso in film come Amleto, Dark City, Il destino di un cavaliere, The Illusionist, L'amore non va in vacanza e The Father, solo per citarne alcuni. La sua lista di crediti televisivi è altrettanto impressionante, con show come John Adams, Victoria, La fantastica signora Maisel e The Man in the High Castle. La star ha anche avuto una carriera teatrale di successo, con esibizioni acclamate sia dal pubblico che dalla critica in spettacoli come Rock 'n' Roll e Old Times.

Peter Mark Kendall (Stan Loomis)

Peter Mark Kendall appare nel cast di Caleidoscopio nei panni di Stan Loomis, un esperto contrabbandiere disposto a fare qualunque cosa pur di aiutare il gruppo di ladri a portare a termine la loro missione impossibile, anche se ciò significa mettere a rischio tutto ciò che ha costruito.

Caleidoscopio: Giancarlo Esposito, Paz Vega, Jai Courtney, Peter Mark Kendall nella serie Netflix

Prima di unirsi al cast di Kaleidoscope, Kendall è apparso in una serie di programmi TV che includono svariati titoli, da The Leftovers a The Americans e Law & Order - I due volti della giustizia, e molto altro ancora. Le sue apparizioni cinematografiche includono Gli invisibili, Segreti di famiglia e The Ticket. Kendall ha anche avuto un piccolo ruolo in Top Gun: Maverick, pellicola che come sappiamo ha battuto, tra le altre cose, i record della Paramount+ al suo debutto in streaming nel dicembre 2022.