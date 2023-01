Caleidoscopio: Netflix svela come vedere la serie in stile Quentin Tarantino

Il profilo ufficiale Twitter di Netflix ha svelato in che ordine vedere le puntate di Caleidoscopio per vivere un'esperienza in stile Orange is the New Black o Quentin Tarantino.

Gli episodi della serie Caleidoscopio possono essere visti senza un ordine preciso e Netflix ha ora rivelato come creare un'esperienza in stile Quentin Tarantino o Orange is the new black.

L'account Twitter della piattaforma di streaming ha infatti condiviso quali puntate vedere una dopo l'altra in base allo stile di approccio desiderato.

I suggerimenti proposti da Netflix offrono la possibilità di ottenere una timeline specifica per gli eventi raccontati in Caleidoscopio.

La versione della storia in stile Quentin Tarantino non è, ovviamente, in ordine cronologico e passa da cinque giorni prima della rapina a sei mesi dopo, arrivando al giorno successivo.

Chi preferisce, invece, lo stile Orange Is the New Black inizia con due flashback, e gli amanti delle storie di detective possono puntare a una visione che inizia con il crimine e porta poi indietro nel tempo.

La nuova serie antologica Caleidoscopio (precedentemente intitolata Jigsaw) si svolge nell'arco di 25 anni e segue una banda di ladri provetti nel loro tentativo di aprire un caveau apparentemente inviolabile per ottenere il più grande bottino della storia. Sotto l'occhio vigile della più potente squadra di sicurezza aziendale del mondo e delle forze dell'ordine, ogni episodio rivela una tessera di un elaborato puzzle di corruzione, avidità, vendetta, complotti, alleanze e tradimenti. In che modo la banda di ladri ha architettato il piano? Chi la farà franca? Di chi ci si può fidare?