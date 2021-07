Boss Level, su Prime Video in streaming da oggi

Boss Level è il nuovo action movie con Mel Gibson e Naomi Watts, disponibile in streaming da oggi 19 luglio 2021 per tutti gli abbonati ad Amazon Prime Video!

Boss Level è il nuovo action movie di Joe Carnahan con Mel Gibson e Naomi Watts, disponibile in streaming da oggi 19 luglio 2021 per tutti gli abbonati ad Amazon Prime Video!

L'ex soldato delle forze speciali Roy Pulver si ritrova incastrato in un loop temporale, dal quale non riesce in alcuna maniera ad uscire. Un gruppo di sicari è costantemente sulle sue tracce, e ogni volta viene ucciso per poi ritrovarsi al punto di partenza. Dopo essere morto oltre cento volte, Pulver sente di non vedere più alcuna via d'uscita possibile: trovare la maniera di fermare il loop appare sempre più difficile, e risalire al meccanismo che lo ha costretto a subire ripetutamente il corso di tale evento gli appare ormai proibitivo. Tutto ciò che gli rimane è il ricordo - sempre più sfumato - della donna che aveva amato.

Boss Level: Frank Grillo e Mel Gibson in una scena del film

Di colpo, però, qualcosa sarà destinato a cambiare. Pulver riceve una telefonata proprio da parte della moglie. Un fatto che gli appare incredibile: sembra che esista un aggancio per fermare il loop e ciò che lo ha scatenato, e tornare indietro per salvare la donna e quindi sé stesso. Roy decide così di sfruttare il loop ancora altre volte per addestrarsi, preparandosi su ogni minimo dettaglio per cogliere l'attimo giusto ed eliminare i nemici che ormai conosce fin troppo bene.

La più grossa minaccia sarà però rappresentata dal Colonnello Ventor, il responsabile di un programma governativo che ha dato origine alla situazione che Pulver sta vivendo...