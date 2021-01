Quello che non ti uccide: il folle trailer del film con Frank Grillo e Mel Gibson

Il film Quello che non ti uccide, di cui è stato condiviso il trailer, avrà come protagonisti Frank Grillo e Mel Gibson alle prese con morti spettacolari.

Quello che non ti uccide è il nuovo film action con star Frank Grillo e Mel Gibson e il trailer regala qualche divertente scena del progetto in arrivo sugli schermi americani di Hulu venerdì 5 marzo.

Nel video si vede il protagonista impegnato a ubriacarsi e rivivere più volte la stessa giornata, venendo ucciso in mille modi diversi, dai più sanguinosi ai più esplosivi. L'uomo deve infatti venir ucciso continuamente fino a quando riuscirà a salvare la donna che ama e risolvere un mistero.

Al centro della trama di Quello che non ti uccide c'è Roy Pulver, la parte affidata a Frank Grillo, un ex membro delle Forze speciali che si ritrova bloccato in un loop temporale che sfrutta per raccogliere indizi riguardanti un progetto segreto del governo che potrebbe portarlo a risolvere il mistero legato alla sua morte.

Nella sua corsa contro il tempo, Pulver deve dare la caccia al colonnello Ventor (Mel Gibson), a capo del programma, sconfiggere degli spietati assassini con l'obiettivo di rompere il loop scoprendo la verità e salvare la sua ex moglie (Naomi Watts).

Nel cast ci sono anche Will Sasso, Ken Jeong, Annabelle Wallis, Michelle Yeoh, Selina Lo e Meadow Williams.

Joe Carnahan si è occupato della regia e della sceneggiatura in collaborazione con Chris Borey ed Eddie Borey.

Nel team della produzione c'è anche Ridley Scott con la sua Scott Free.