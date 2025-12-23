I Simpson: Telespalla Bob potrebbe non fare ritorno nel nuovo film per un motivo incredibile

Nonostante sia uno dei personaggi più iconici del franchise, potrebbe non fare ritorno nel nuovo film in arrivo, come ha rivelato Kelsey Grammer. Di chi stiamo parlando? Ma del mitico Telespalla Bob, colonna portante della serie de I Simpson a cui Grammer dà voce.

Al momento sarebbe in preparazione un nuovo film animato sulla terribile famiglia gialla creata da Matt Groening, The Simpsons Movie 2. Avendo debuttato nella prima stagione della serie animata Fox, il personaggio di Grammer è noto soprattutto per essere uno degli antagonisti più longevi nel mondo dei Simpson. Telespalla Bob ha inaugurato la propria "carriera" come dipendente di Krusty il Clown. Quando, dopo anni di abusi, ha tentato di incastrarlo per un crimine Bart è intervenuto a rompergli le uova nel paniere. In molte delle sue apparizioni successive, Bob ha tentato in ogni modo di uccidere Bart senza mai riuscirci.

Telespalla Bob e Bart in una scena della serie animata

Quale futuro toccherà a Telespalla Bob?

Nel corso di una recente intervista con ScreenRant, interrogato sul nuovo film sui Simpson in sviluppo, Kelsey Grammer ha confessato di averlo scoperto da internet visto che "finora nessuno lo ha contattato" per tornare a doppiare Telespalla Bob. Pensandoci bene, Grammer trova giusta l'assenza del suo personaggio per un motivo ben preciso. Ecco le sue parole:

"Fare un intero film solo sulla vendetta di Telespalla Bob o sul tentativo di uccidere di nuovo Bart? È stato divertente trovare i diversi modi ingegnosi in cui poteva farlo. Adoro quando canta l'opera alla Scala in Italia. Per me, quello è stato il massimo, ma toglie un sacco di respiro alla storia".

Detto questo, Grammer ha ammesso che potrebbe magari fare ritorno per "un breve cameo", evitando di tornare a essere il cattivo che "domina la trama del film". Anche in questo caso, l'attore ha espresso la sua incertezza su come Telespalla Bob potrebbe essere inserito nel gruppo, sottolineando che ci sono "tanti altri personaggi amati dai fan" che il sequel potrebbe esplorare e che rischiano di essere eclissati dalla sua apparizione.

Al di là delle problematiche narrative, Kelsey Grammer ha assicurato che sarebbe "molto contento" di fare ritorno in The Simpsons Movie 2 visto l'amore e lui e la sua famiglia nutrono nei confronti del franchise. "I miei figli mi chiedono di tornare agli Universal Studios di Hollywood, per visitare Springfield ricostruita attorno all'attrazione dedicata ai Simpson ogni tre o quattro mesi per festeggiare i loro compleanni" ha concluso.