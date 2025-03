Belcanto, Vittoria Puccini: "L'arte ha il potere di scavare dentro di noi"

L'intervista a Carmine Recano, Vittoria Puccini e Carmine Elia per la serie in costume, ogni lunedì in prima serata su Rai1.

Ha fatto parlare di sé Belcanto non solo per la presentazione a Sanremo - visto che si tratta di un period drama ambientato nell'opera lirica dell'800 a Milano - ma anche per la sua identità, così diversa da altre fiction Rai. Siamo partiti da lì parlandone con il regista Carmine Elia e coi protagonisti Vittoria Puccini e Carmine Recano per capire quanta attualità possa esistere in un racconto storico.

Belcanto: l'intervista a Carmine Recano, Vittoria Puccini e Carmine Elia

Belcanto. Vittoria Puccini in un'immagine della serie.

Il regista è quello che ha sperimentato di più in Rai: da Il sistema a La porta rossa, dal fenomeno Mare fuori (da cui questa serie prende tre interpreti) fino a Sopravvissuti e Noi siamo leggenda. Come si arriva all'opera e perché?

Dice Elia: "È stata una sfida. Mio padre era un amante dell'opera lirica per cui quando ascoltava in casa i vinili, che oggi non ascoltiamo più, io mi infastidivo. Poi da piccolo mi portò a Milano a vedere delle repliche alla Scala, e tornandoci in seguito con la scuola capii che era un mondo che mi affascinava ma non era fico dire agli amici 'Mi piace l'opera' (ride)".

Continua: "Quando mi è stato proposto questo progetto, non era nella mia comfort zone. Non era qualcosa che conoscevo profondamente quindi sono dovuto andarmi ad informare, a capire. Per tutti gli interpreti credo: anche Vittoria non è una soprano, eppure ci sono delle scene in cui canta. Per cui è stato stimolante, alla fine devi raccontare i personaggi e il melodramma, che è nel nostro DNA+*. Mi sono divertito e forse anche sorpreso, perché ero scevro, avevo paura, e questo è l'elemento che, insieme agli interpreti, ti porta quel quid in più**, perché pensi di non essere in grado".

L'importanza della cultura

La fiction parla di trovare la propria voce. Oggi in una società in cui c'è tanto rumore di fondo come si fa a trovare la propria voce e farla trovare ai giovani, alle nuove generazioni? Forse i personaggi hanno insegnato qualcosa in questo senso agli interpreti.

Dice Carmine Recano: "Per Domenico questa possibilità nasce dal fatto che deve accettare il proprio passato, il proprio dolore. L'unico modo che ha per elaborare e trovare il proprio sentiero e guardare al futuro con speranza".

Uno scambio tra Maria e Domenico

Continua Vittoria Puccini: Anche Maria deve curare una ferita che ha dentro e che non si è rimarginata. Secondo me però c'è un elemento comune sia nella nostra fiction sia nella società di oggi. L'arte come possibilità di salvezza in qualche modo, e la cultura. Oggi bisogna andare alle mostre, vedere i film e le serie, andare al cinema, documentarsi, leggere".

L'attrice sentenzia: "Tutto ciò che è cultura può aiutare a conoscersi meglio fondamentalmente. Perché anche la nostra storia è universale, ognuno si può ritrovare in degli aspetti dei personaggi, ed è questo che fa il cinema, così come la musica. Nella nostra storia è vista come possibilità di far sentire la propria voce e ritrovare una propria identità. Penso che questa sia una cosa molto vera e che anche oggi sia un tema ancora valido. L'arte ha ancora potere oggi e potrebbe averne ancora di più se tornassimo a dare alla cultura il ruolo che le spetta!"

La lirica come i talent show?

Una scena della fiction

Continua il discorso Carmine Elia paragonando il percorso delle giovani protagoniste della serie Rai a quello dei partecipanti ai talent show di oggi: "A volte sembra una scorciatoia, ma non si tratta di quello. È anche questa la differenza. L'approccio sulla costruzione dell'immagine di Belcanto è stata pittorica, guardando i quadri del '400 e del '500. Non volevamo raccontare l'800 con questo tipo di messa in scena e racconto fotografico".

Aggiunge: "Si voleva dare un valore ed un sapore storico, perché è una favola verosimile, non un documentario su quel periodo. Ci si rende conto che i personaggi si muovono all'interno di uno steccato, un recinto che però è moderno. L'arte ha ancora la libertà di dire 'Esistiamo' contro ciò che accade nel mondo. Sembra che siamo tornati nel 1930, ancora parliamo di 'conquistare terre' nuove. È un attimo a dire che stiamo tornando nell'epoca buia. Tutti zitti, questo mi fa paura".

Carolina come Cenerentola?

La famiglia protagonista fa il suo ingresso a Milano

Belcanto ha proprio un approccio favolistico visivo e narrativo, come per esempio il rapporto tra Maria e le figlie, anche se non è la matrigna cattiva di Cerenentola. Una dinamica interessante. Dice Puccini: "Si tratta di un insieme di favole. Un melodramma. Ci sono tutti gli elementi tipici: la passione, il sentimento, l'emozione, il tradimento. Il costume stesso ti dà una dimensione favolistica. A me piace anche vederli da spettatrice, perché ti portano automaticamente, anche grazie alle scenografie, in una dimensione altra rispetto a quella che è la tua quotidianità. Quasi un sogno ad occhi aperti, lo trovo molto affascinante".