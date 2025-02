Belcanto, Giacomo Giorgio: “Sanremo? Vorrei scrivere una canzone per Massimo Ranieri”

Non poteva che esserci la cornice del Festival di Sanremo per presentare Belcanto, la nuova fiction Rai con protagonisti Vittoria Puccini e Carmine Recano e diretta da Carmine Elia. La serie arriva il 24 febbraio per quattro settimane su Rai1, e per l'occasione abbiamo parlato con i protagonisti. Caterina Ferioli e Adriana Savarese sono le sorelle Antonia e Carolina, cresciute in modo differente dalla madre Maria (Puccini). Tutte e tre fuggono dal marito-padre violento Iginio (Antonio Gerardi) da Napoli a Milano, per cercare fortuna e inseguire un sogno. Sulla loro strada troveranno anche un bravo scribacchino, Enrico (Giacomo Giorgio), che potrebbe nutrire un debole per una delle due.

Belcanto: intervista a Adriana Savarese, Giacomo Giorgio, Caterina Ferioli

Vittoria Puccini in Belcanto

Antonia e Carolina sono molto unite ma anche molto diverse. Si preannuncia un certo antagonismo in arrivo nella storia. La rivalità artistica è sempre sana oppure può diventare tossica, soprattutto per le nuove generazioni e ai giorni nostri rispetto al periodo storico che racconta la fiction Rai? Oggi sembrano esserci solamente iperboli, estremismi, tifi da stadio.

Dice Caterina Ferioli: "Io penso che all'epoca la rivalità fosse ancora più pronunciata. Oggi invece c'è tanta competizione soprattutto nel nostro mondo e nel nostro lavoro, ma riusciamo ad insegnarci di più perché siamo tanti. Tanta gente che vorrebbe fare questo mestiere. Nella metà dell'800 veramente poche persone potevano cantare all'opera. Non c'erano altri mezzi se non talento, studio e riuscire effettivamente ad ottenere una parte, ma come farlo? Invece oggi ci sono molti più mezzi e strumenti".

Trovare la propria identità nella serie Rai

Giacomo Giorgio e Adriana Savarese in scena

Belcanto parla di come trovare la propria voce. Oggi come si fa a riuscire a sentirla in una società in cui c'è tanto rumore di sottofondo? Forse i personaggi hanno insegnato qualcosa in questo senso agli interpreti.

Dice Adriana Savarese: "Io credo che bisogna sempre ascoltarsi. È vero che siamo in una società che fa tanto chiasso e che va sempre di fretta, forse troppo, che non si ferma mai; che pensa che fermarsi sia sintomo di debolezza. In realtà non è così e bisognerebbe imparare di più ad essere liberi e sentirsi liberi, ma non è facile. Bisogna trovare un giusto equilibrio. Credo sia questa la chiave per tutto".

Aggiunge Giacomo Giorgio: "I personaggi possono sempre insegnare qualcosa, o magari a volte è l'attore che insegna qualcosa a chi c'è sullo schermo o sulla pagina. Credo che trovare la propria voce abbia a che fare con un porsi in una condizione scomoda. Soprattutto oggi dove c'è tanta confusione, rivalità, tanto 'troppo di tutto'. Credo che consista nel non avere un piano B, nonostante tutte le difficoltà. Allora forse puoi trovare un verso autentico di poesia, come diceva Rainer Maria Rilke".

Tra Fiction e Festival: un crossover inaspettato

Dato che siamo nel bel mezzo di Sanremo, abbiamo chiesto ai tre interpreti che rapporto avessero con i cantanti in gara, e in che duetto vedrebbero bene i loro personaggi. Giorgio sottoline che Enrico non canta ma scrive quindi potrebbe occuparsi dei testi e non avrebbe dubbi sul destinatario, da buon partenopeo: Massimo Ranieri.

Caterina Ferioli durante una scena

Adriana sceglie invece il suo cantante preferito in assoluto: Cesare Cremonini, che tra l'altro gira molto per teatri grazie anche alla sua bravura al pianoforte. Infine Caterina vedrebbe bene Elodie accanto ad Antonia: due prime donne. Non poteva fare scelta musicale più azzeccata.