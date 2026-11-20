A La Volta Buona, il direttore di Nuovo critica la gestione dello scontro con Barbara D'Urso e sostiene che la conduttrice avrebbe dovuto intervenire con maggiore decisione. In studio scoppia il confronto.

Il caso Barbara D'Urso e Guillermo Mariotto continua a far discutere dopo quanto accaduto a Ballando con le Stelle. A tornare sulla vicenda è stata Caterina Balivo a La Volta Buona, dove è intervenuto anche Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo. Il giornalista ha raccontato un retroscena sulla concorrente, riferendo una confidenza ricevuta da un autore importante del programma: Barbara si sarebbe sentita sola all'interno della grande famiglia di Ballando.

Barbara D'Urso si è sentita sola a Ballando: l'indiscrezione di Signoretti

Nel corso della trasmissione sono state mostrate alcune immagini registrate da Rossella Erra nella notte di sabato, durante una cena con parte del cast. Nella clip Barbara appare sorridente e serena. Signoretti, tuttavia, ha spiegato di conoscere bene la conduttrice e di sapere che tende a vivere le emozioni in momenti distinti, senza manifestare immediatamente il proprio malessere.

Secondo la sua ricostruzione, Barbara avrebbe messo da parte la sofferenza durante la cena, lasciando emergere il dolore soltanto alcune ore dopo, quando in hotel ha registrato il video in cui ha raccontato di essersi sentita aggredita da Mariotto.

Il direttore di Nuovo ha anche criticato duramente lo stilista, ipotizzando che il gesto del profumo potesse essere stato premeditato: "Aveva già il profumo, quella situazione potrebbe essere stata pensata. Non tutti viaggiamo con un profumo in tasca".

La rivelazione più significativa è arrivata parlando dei rapporti tra Barbara e il cast: "Quello che ti posso dire in esclusiva è che un autore importante mi ha detto che lei si è scoperta dolorosamente sola all'interno della famiglia di Ballando con le Stelle".

Caterina Balivo difende la giuria e Signoretti attacca Milly Carlucci

Le parole del giornalista hanno acceso il confronto in studio. Caterina Balivo è intervenuta ricordando che alcuni componenti della giuria avevano manifestato la loro solidarietà a Barbara, citando Alberto Matano, Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith. "Non mi piace raccontare solo una parte, con gli occhi abbiamo visto tutto. I giurati erano con lei e addirittura Alberto si è offerto di cambiare posto", ha precisato la conduttrice.

Signoretti ha però spostato l'attenzione sulla gestione dell'episodio da parte di Milly Carlucci, sostenendo che avrebbe potuto intervenire con maggiore decisione e persino allontanare Mariotto dalla trasmissione. Le sue critiche hanno provocato la reazione dello stilista, presente in collegamento, che ha liquidato le osservazioni del giornalista con un sarcastico: "Bla, bla, bla".