Barbrara D'Urso denuncia Naike Rivelli, Ornella Muti furiosa: "I figli non si toccano" (VIDEO)

La guerra tra Naike Rivelli e Barbara D'Urso coinvolge anche Ornella Muti che accompagna la figlia dai Carabinieri dopo la denuncia della conduttrice di Canale 5 ed "ex amica". Il tutto nascerebbe da un'affermazione di Naike circa un amante che la D'Urso avrebbe negli studi televisivi.

Barbara D'Urso avrebbe sporto denuncia nei confronti della figlia di Ornalle Muti: lo apprendiamo dal video pubblicato da Naike Rivelli sui social. "Dove stiamo andando mamma? A fare una passeggiata. Ma dai carabinieri. Il perché chiediamolo alla signora Barbara d'Urso". Inizia così la domenica mattina "legale" di Naike e di mamma Ornella Muti, che chiarisce:"Sono qui perché i figli non si toccano, cara Barbara d'Urso poi una mamma amica che denuncia i figli. Forse non siamo così amiche!".

Quando il video riprende madre e figlia sono a casa, Ornella Muti parlando di Barbara D'Urso dice: "Con tutto quello che fa lei si mette a denunciare. Parla di tutti, tira fuori cose orribili. Magari poi ritratta, forse avrà tante denunce anche lei". Il microfono poi passa a Naike: "mi accusa di averla sfruttata per farmi pubblicità, ma se lo avessi voluto fare avrei sfruttato il nome di mia madre, famosissima, e non quello della regina del trash". Dopo l'affondo della Rivelli arriva la chiusura della madre "Il nostro target è diverso, non ci posso credere che abbia fatto una cosa così a Naike".

Barbara D'Urso aveva già smentito l'affermazione di Naike Rivelli, ora probabilmente l'avrà diffidata o denunciata, la vicenda è ancora da chiarire. Pochi giorni prima Naike Rivelli aveva postato un altro video dedicato alla regina dei pomeriggi di Canale 5 dicendo: "Vorrei che Barbara D'Urso la smettesse di parlare di me, ha parlato di me e della mia famiglia quando io non ci stavo per potermi difendere, ha usato foto e video. Adesso basta, basta diffide. Lei è un personaggio pubblico e lo sono anche io, lei crea delle storie che poi se sono vere o meno si viene a scoprire dopo e lei mi fa una diffida, una denuncia penale, a me? Un tempo mi chiamava a fare l'opinionista e ora mi denuncia, non è un Paese libero visto che se non dai la tua opinione nel suo salotto ti arrivano diffide da tutte le parti".