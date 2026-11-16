Forse non c'è in Italia (tra chi nel 1992 era già nato e abbastanza grande da ricordare) qualcuno che non conosca la vicenda di Farouk Kassam, un caso di cronaca nera che tenne l'opinione pubblica col fiato sospeso per circa 6 mesi.

Esattamente 177 giorni, come il titolo che ha scelto la fiction Rai (da stasera sul primo canale) per raccontare la storia umana dietro un drammatico evento.

Il protagonisti di questa storia oscura all'epoca aveva appena sette anni, rapito nella sera del 15 gennaio 1992 dalla villa della sua famiglia a Porto Cervo, in Sardegna. Quello che seguì fu un sequestro lunghissimo, segnato da richieste di riscatto, appelli pubblici e da un gesto sconvolgente di inaudita violenza.

Chi è Farouk Kassam: la famiglia e gli anni in Sardegna

Farouk Kassam con il padre e la sorella minore nella casa di Porto Cervo

Nato in Canada il 9 maggio 1984, Farouk Kassam era il primogenito di Fateh Kassam, albergatore nato a Bruxelles, e di Marion Bleriot, francese. All'epoca dei fatti, la famiglia viveva in Sardegna da circa dieci anni e aveva scelto Porto Cervo come propria casa, stabilendosi in una villa con piscina sulla collina di Pantogia, da cui si dominava la Costa Smeralda.

Il padre gestiva l'albergo Luci di la Muntagna, mentre Farouk frequentava la scuola elementare nella vicina località di Abbiadori. Una vita familiare apparentemente tranquilla, dove tutti erano lontani dall'immaginare la tragedia che si sarebbe consumata all'inizio del 1992. Il rapimento avrebbe infatti trasformato la quotidianità dei Kassam in un incubo durato quasi sei mesi, attirando l'attenzione dell'intero Paese.

Il rapimento di Farouk Kassam: 177 giorni di prigionia e maltrattamenti

Fu la sera del 15 gennaio 1992 che la vita della famiglia cambiò per sempre. Mentre i due coniugi Kassam stavano per mettersi a tavola, un gruppo di uomini armati e con il volto coperto fece irruzione nella villa di Pantogia. I banditi immobilizzarono i genitori e il personale di servizio, chiusero la sorellina di Farouk in un armadio e portarono via il bambino, in pigiama.

Le ricerche partirono immediatamente, ma gli investigatori si trovarono davanti a un caso estremamente complesso. I sospetti si concentrarono fin dai primi giorni sulle montagne dell'entroterra nuorese, in particolare sul Supramonte, un territorio impervio che da tempo rappresentava uno dei luoghi simbolo del banditismo sardo.

Farouk Kassam a 7 anni

I rapitori chiesero inizialmente un riscatto di tre miliardi di lire. La famiglia, nel frattempo, scelse la strada del silenzio stampa, nella speranza di non compromettere le trattative e soprattutto di non mettere ulteriormente in pericolo il figlio. Il 21 gennaio venne disposto anche il blocco dei beni dei Kassam, in applicazione della legge che prevedeva il congelamento del patrimonio delle famiglie delle persone sequestrate per impedire il pagamento dei riscatti.

I giorni passarono senza che si riuscisse a localizzare il bambino. Il 20 gennaio anche papa Giovanni Paolo II intervenne durante l'Angelus, lanciando un appello per la sua liberazione.

Un momento particolarmente significativo arrivò il 19 aprile 1992, giorno di Pasqua. La madre di Farouk, Marion Bleriot, si presentò nella chiesa del Salvatore di Orgosolo, uno dei paesi storicamente associati al banditismo sardo. Davanti a circa mille persone lesse un appello rivolto alle madri dell'isola, chiedendo aiuto per ritrovare il figlio. Un gesto che ruppe il silenzio e cercò di raggiungere direttamente la comunità locale.

Ma il momento più drammatico doveva ancora arrivare. Il 17 giugno, a cinque mesi dal rapimento, don Luigi Monni, sacerdote di Orgosolo scelto dai sequestratori come tramite, consegnò alla famiglia una busta. Al suo interno c'erano una lettera, una fotografia di Farouk e un frammento della parte superiore del suo orecchio. I rapitori avevano mutilato il bambino per dimostrare di essere pronti a tutto e convincere i genitori a pagare il riscatto, nel frattempo salito a sette miliardi di lire. Il messaggio era inequivocabile: "Sette miliardi o lo faremo a pezzettini".

La notizia provocò un'enorme indignazione in tutta Italia. Le condizioni di Farouk diventarono una preoccupazione collettiva e la vicenda assunse una dimensione nazionale. Durante i 177 giorni di prigionia il bambino venne tenuto in una grotta sul Montalbo, nel territorio di Lula, in un ambiente angusto e buio. Sarebbe stata proprio quella cavità, individuata successivamente dagli investigatori, a permettere di ricostruire alcuni dettagli della sua lunga prigionia.

Le lenzuola bianche e la mobilitazione per liberare Farouk

Locandina di 177 Giorni. Il rapimento di Farouk Kassam

La mutilazione dell'orecchio segnò un punto di svolta nella vicenda. In Sardegna crebbe la protesta contro l'Anonima sequestri e sempre più persone decisero di manifestare apertamente la propria solidarietà alla famiglia Kassam. Il 21 giugno migliaia di persone parteciparono a una manifestazione a Porto Cervo. C'erano i compagni di scuola di Farouk, cittadini, lavoratori e rappresentanti di diverse realtà dell'isola. Anche a Nuoro e in altri centri della Sardegna si moltiplicarono le iniziative pubbliche per chiedere la liberazione del bambino.

La protesta superò presto i confini regionali. Il giornalista Sergio Zavoli propose, attraverso le pagine de l'Unità, un'iniziativa simbolica: esporre lenzuola bianche alle finestre e ai balconi per manifestare vicinanza a Farouk e alla sua famiglia. Domenica 28 giugno 1992 migliaia di italiani aderirono all'appello. I lenzuoli bianchi diventarono il simbolo di una mobilitazione collettiva contro i sequestri di persona e contro l'omertà che per anni aveva favorito l'attività delle bande criminali.

Anche a Orgosolo, proprio nel territorio in cui si presumeva fosse tenuto prigioniero il bambino, vennero esposti i lenzuoli. Fu un segnale importante: una parte sempre più ampia della popolazione sarda prese apertamente le distanze dal fenomeno dei sequestri.

Nel frattempo, il governo intensificò le iniziative sul territorio. All'inizio di luglio venne annunciato l'impiego di circa cinquemila militari nel nuorese, nell'ambito di quella che sarebbe diventata l'operazione 'Forza Paris', con l'obiettivo di affiancare le forze dell'ordine nelle attività di ricerca.

La liberazione di Farouk Kassam: cosa accadde l'11 luglio 1992

Farouk Kassam nei mesi successivi alla sua liberazione sul luogo della prigionia

Dopo quasi sei mesi di prigionia, la vicenda arrivò finalmente a una svolta. Farouk venne liberato nella notte tra il 10 e l'11 luglio 1992, dopo 177 giorni lontano dalla famiglia. La notizia arrivò inizialmente attraverso il giornalista Pino Scaccia, che la comunicò durante il TG1 attraverso la trasmissione Linea Notte. Poco dopo, alle 00:40, il capo della polizia Vincenzo Parisi confermò ufficialmente la liberazione.

Il bambino venne ritrovato nella zona della valle del Cedrino, tra Oliena e Dorgali. Aveva i capelli rasati ed era visibilmente provato dalla lunga prigionia, ma poté finalmente riabbracciare i genitori nella questura di Nuoro.

Sulle circostanze della liberazione, tuttavia, emersero subito versioni differenti. Secondo la ricostruzione ufficiale, i rapitori, sentendosi braccati dalle forze dell'ordine, avrebbero abbandonato Farouk durante la fuga. Le autorità sostennero inoltre che non fosse stato pagato alcun riscatto.

Diversa fu la versione di Graziano Mesina, ex esponente del banditismo sardo che affermò di aver avuto un ruolo nella mediazione con i sequestratori. Secondo il suo racconto, il bambino sarebbe stato consegnato attraverso un intermediario dopo il pagamento di una somma di denaro. Anche l'entità del presunto riscatto fu oggetto di ricostruzioni contrastanti. La famiglia Kassam respinse la versione di Mesina, mentre le circostanze esatte della liberazione e l'eventuale pagamento di un riscatto non furono mai chiarite definitivamente.

Il ritorno di Farouk a casa mise fine a 177 giorni di angoscia, ma non cancellò le conseguenze di quanto accaduto. La vicenda giudiziaria sarebbe proseguita ancora per anni, portando alla luce alcuni dei nomi coinvolti nel sequestro.

Matteo Boe e gli altri responsabili del sequestro

Matteo Boe durante il processo

Tra i nomi emersi nelle indagini ci fu quello di Matteo Boe, uno dei più noti esponenti del banditismo sardo. Originario di Lula, era latitante dal 1986, quando era evaso dal carcere dell'Asinara, dove stava scontando una condanna per un precedente sequestro di persona.

Boe venne arrestato il 13 ottobre 1992 in Corsica, a Porto Vecchio. Tra il materiale sequestrato dagli investigatori c'erano anche alcune fotografie che lo ritraevano davanti a una grotta sul Montalbo. Sarebbe stato proprio quel luogo a essere riconosciuto da Farouk come la prigione in cui aveva trascorso gran parte dei 177 giorni di sequestro.

Le indagini portarono anche a Ciriaco Baldassarre Marras e Mario Asproni, indicati come complici della banda. Nel dicembre 1994 Farouk venne ascoltato in tribunale e riconobbe in Matteo Boe uno dei suoi carcerieri, che durante la prigionia si faceva chiamare Antonio.

Nel marzo 1996 Boe ammise per la prima volta, attraverso un memoriale, di aver partecipato al sequestro, pur negando di esserne stato il capo e di aver materialmente mutilato il bambino. Il 12 aprile dello stesso anno venne condannato a vent'anni di reclusione con rito abbreviato. Marras e Asproni erano stati invece condannati a 26 anni nel maggio 1995, pena successivamente aumentata a 30 anni. L'identità di tutti gli altri componenti della banda non venne mai accertata.

Matteo Boe tornò in libertà il 25 giugno 2017, dopo aver scontato complessivamente 25 anni di carcere per diversi sequestri, tra cui quelli di Farouk Kassam, Sara Niccoli e Giulio De Angelis.

La vicenda di Farouk, intanto, rimase una delle pagine più dolorose della storia italiana dei sequestri di persona. Una storia in cui la violenza di una banda criminale si era scontrata con una mobilitazione popolare che aveva coinvolto un'intera regione e, simbolicamente, tutto il Paese.