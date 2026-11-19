Abbiamo ascoltato in anteprima gli inediti di X Factor 2026, che sono tutti mediamente buoni ma nessuno va veramente oltre il solco del 'compitino': ecco le nostre pagelle

Il momento della gara a cui ogni concorrente di X Factor aspira è quello degli inediti, brani composti a volte da loro, a volte da altri, ma - questo è certo - appositamente approntati per loro.

Per l'edizione 2026 stasera è proprio "quella sera", un quinto Live in cui mettersi finalmente alla prova con un pezzo mai sentito prima che dovrà essere talmente convincente da spingere il pubblico a casa a votare.

Le pagelle degli inediti di X Factor 2026

Questa serata è, insomma, per dei ragazzi così giovani (e nella maggior parte dei casi ancora così inesperti), la cosa più vicina a un Festival di Sanremo. E il fatto curioso è che, quest'anno, almeno quattro pezzi su sette potrebbero in effetti stare anche in quell'altra competizione (pur se, badate bene, questo non è necessariamente indice qualitativo, a Sanremo ci sono tante canzoni mediocri ogni anno).

Abbiamo avuto l'occasione di ascoltare in anteprima tutti i 7 brani che il pubblico a casa conoscerà a partire da stasera (l'appuntamento è come sempre alle 21:15 su Sky Uno e NOW), e questi sono i giudizi, brutalmente onesti come ogni settimana.

Alex Fontana "Vivian" - voto: 6,5

Come sarà il beniamino di "fontanine, fontanelle, fontanone" in italiano? Bravo come in inglese, altrettanto seducente (è ormai aggettivo sdoganato parlando di Alex Fontana, vero?) ma senza troppi sforzi.

Rispetto alle cover portate sul palco dell'X Factor Arena, "Vivian" (firmata dallo stesso Fontana insieme a Lorenzo Lumia, Simone Reo e Gianmarco Manilardi) fa qualche concessione in più al pop, senza mai snaturare però un percorso lastricato di rock, nelle scelte musicali, nei look e negli atteggiamenti.

Con qualche ammiccamento ai Maneskin e (perfino!) a Rkomi, Vivian trascina senza mai annoiare. Ma se Fontana intende cimentarsi ancora con l'italiano, allora bisognerà lavorare parecchio sui testi.

Camilla "Solo noi" - voto: 6

X Factor 2026: Camilla durante il primo Live

Lanciata nella giostra vorticosa di X Factor dopo aver cantato solo per il "pubblico" della parrocchia, Camilla porta sul palco una ballad introspettiva e intima alla ricerca del proprio equilibrio. E non sarà un caso.

Scritta da Riccardo Schiara e J4rk, prodotta da Giordano Colombo, "Solo noi" si adatta perfettamente alla sua voce, facendole raggiungere sonorità che non possono non ricordarci la Noemi più delicata e la vellutata Malika Ayane. Un brano che lei esegue con la solita eleganza, che potremmo tutti facilmente immaginare sul palco di X Factor come su quello di Sanremo. Se, però, 'sto Sanremo vogliamo pure vincerlo, allora sarà necessaria più maturità e più verve.

Giacomo Calò "A un passo da" - voto: 6,5

X Factor 2026: Giacomo Calò durante il primo Live

Nonostante una voce incredibile, dobbiamo ammettere che, a parte la serata "Zucchero", Francesco Gabbani non ha brillato nell'assegnare i brani a questo innato talento salentino. Ma la sorte aveva in serbo per lui una bella sorpresa: il suo inedito, una ballatona pop quasi d'altri tempi (almeno dei primi anni 2000), è stato scritto nientepopodimeno che da Giuliano Sangiorgi, e prodotto da Matteo Calza.

Inutile dire che il suo è il pezzo più "compiuto" tra tutti e sette quelli che ascolterete nella prima manche. Ma c'è un grande 'però': A un passo da, stilisticamente, grida talmente forte il nome del leader dei Negramaro da mettere Giacomo Calò, nonostante la voce come sempre portentosa, quasi in secondo piano.

Le Distanze "Missione di soccorso" - voto: 6

Dopo i Muse e i Pink Floyd, Le Distanze portano a X Factor un inedito assai meno roboante e molto più "onesto" di tante cover in cui si sono cimentati con fortune alterne. Non provano a strafare anche stavolta, lasciano a casa parecchi virtuosismi (che, ormai dovrebbero aver imparato, sono rischiosi, soprattutto quando c'è un televoto aperto) ma non rinunciano certo alla loro "firma": sonorità elettroniche e synth su arrangiamenti classici, contrassegnati dall'ingresso avvolgente degli archi.

Tra tutti gli inediti, è forse quello che cresce di più dopo diversi ascolti, e quello che guadagna di più tra il solo ascolto e la performance live (spoiler: abbiamo assistito alle prove). Pur con un grande "ma": era lecito aspettarsi proprio da loro maggiore raffinatezza.

Mad-Dog "Pericolosa" - voto: 5,5

Un po' brit, un po' garage rock: proprio tutto come nello stile "Mad-Dog" visto e conosciuto fino a qui. Il salto dall'inglese all'italiano non cambia il loro stile e neppure troppo le loro sonorità. Nel testo - scritto dai quattro componenti della band insieme ad Andrea Bonomo e Naska, con musica di Colombo, Bonomo e Naska - giocano a fare i ribelli capovolgendo clochè da rockstar di successo, ma il problema con loro, almeno per chi scrive, resta sempre lo stesso dall'inizio dei Live: non gli si crede mai fino in fondo.

Patrizia "Riman" - voto: 6

X Factor 2026: Patrizia durante il primo Live

Non è un pezzo soul: per gli inediti Patrizia decide di riprovarci col pop, evitando però, fortunatamente, la tragica caduta nel limbo della banalità. Un testo - in italiano e in napoletano, scritto da Antonio Mazzariello, Sofia Marsella, Enrico Esposito, Lorenzo Biscione, Glosie - che racconta lo smarrimento che accompagna la crescita, mentre la musica accompagna con grande pathos la voce più potente dell'edizione (qui più modulata).

Patrizia arricchisce il brano con la capacità interpretativa che le è propria (venuta fuori soprattutto nelle ultime due settimane), ma è impossibile non sentire, in questa Riman, l'eco di tanti altri pezzi assai meno freschi della sua età.

Teo Bok "Believe Me" - voto: 6,5

X Factor 2026: Teo Bok rientra in gara dopo il primo Live

Nessuno gli crederà anche stasera, eppure, tra tutti gli inediti, quello di Teo Bok è il più "sincero". Non soltanto perchè il testo di Believe Me - scritto dallo stesso Teo Bok con Andres Recio, con musica di Olmo Zucca e produzione di Zucca e Luca Pratolesi - parla proprio del suo rapporto con la musica, ma anche perchè, ancora una volta, questa sorta di star internazionale prestata alla gara ha reso chiare, chiarissime le sue intenzioni.

Pop spintissimo, Believe Me parte quasi in versione "Michael Bublè a Natale", con Teo al pianoforte, per poi aprirsi allo show e a sonorità molto più latineggianti.

Bok ovviamente canta, balla (accompagnato anche stavolta da quattro ballerini), interpreta. E alla fine è quasi strano pensare che questo show (perchè con Teo siamo sempre oltre il concetto di competizione solo canora) sia stato creato, da un team italiano, per un programma TV italiano.