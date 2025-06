Balene - Amiche per sempre, cosa sappiamo sulla serie con Veronica Pivetti e Carla Signoris

In arrivo prossimamente sulla Rai una serie con una coppia inedita su schermo. Stiamo parlando di Veronica Pivetti e Carla Signoris che interpreteranno due litigiose amiche che si ritroveranno per risolvere un mistero.

È una delle serie italiane di prossima uscita più briose e interessanti presentate all'Italian Global Series Festival. Stiamo parlando di Balene - Amiche per sempre, un comedy drama con una coppia di interpreti inedita: Veronica Pivetti e Carla Signoris, due attrici che hanno fatto della comicità un mezzo per raccontare un vastissimo tipo di storie e che, proprio per questo, hanno dato prova di saper affrontare egregiamente, durante la loro decennale carriera, anche ruoli drammatici di grande spessore recitativo ed emotivo.

Veronica Pivetti e Carla Signoris a Riccione

È interessante, quindi, vederle insieme sul piccolo schermo per una storia che racconta due donne dopo un grande dolore, due amiche che si sono allontanate per poi ritrovarsi a distanza di anni. Ecco tutto quello che sappiamo di questa fiction in arrivo sulla Rai e che, almeno nel momento in cui scriviamo, è ancora in post-produzione.

Di cosa parla Balene - Amiche per sempre

Due donne si ritrovano al funerale di una loro amica, hanno sessant'anni e, dopo una lite avvenuta decenni prima, si sono allontanate vivendo vite totalmente differenti. A seguito di questo lutto, però, sono costrette a passare del tempo insieme per prendersi cura dei lasciti della defunta. La loro vita viene quindi sconvolta da nuovi amori, rapporti difficili con i figli ed un dubbio che nelle loro menti inizia a prendere sempre più piede: e se la loro amica non fosse morta di morte naturale ma fosse stata uccisa? Inizieranno così un'indagine privata che le porterà a scoprire nuove verità e a riscoprirsi.

Raccontare due donne autentiche

Una scena di Balene - Amiche per sempre

Durante la conferenza di presentazione Veronica Pivetti ha anticipato qualcosa sulla serie e sui loro personaggi: "Sarà una commedia ma non solo; una commedia dov'è fondamentale l'umanità dei personaggi: c'è del dramma, della commozione ed è una storia empatica. Interpretiamo due donne che si raccontano tra loro cosa sta succedendo nella loro vita e che hanno quindi la capacità di rincontrarsi in qualche modo. C'è il racconto della maturità, ed è bello e necessario raccontare le donne nei sessant'anni perché i sessant'anni sono i nuovi quaranta" Dice ridendo: "È giusto rivolgersi a un pubblico che ha questa età."

Pivetti e Signoris sono due attrici che durante la loro carriera hanno spaziato dal cinema alla televisione adattandosi a ruoli tra loro molto diversi e forse, la chiave, per farlo è rimanere in qualche modo autentiche non cedendo a stereotipi o banalità: "Siamo due attrici autentiche, non abbiamo filtri. È lavoro naturalmente, non è che abbiamo fatto noi stesse, però noi nella vita secondo me siamo due donne autentiche, dirette, che vanno, dicono quello che pensano, si confrontano realmente. Se non vuoi essere vittima di stereotipo, non sposare gli stereotipi, questo è il grande problema. Abbiamo messo questo tipo di verità nella storia, e la storia ce lo ha permesso, perché racconta proprio il ritrovarsi e il dirsi la verità."

Una coppia vincente

Carla Signoris parlando della sua compagna di avventura ha confermato quel feeling che fin da subito si percepisce tra le due: "Veronica è una donna intelligente, simpatica. È una donna buona ed è è stato bello lavorare con lei. A volte sul set ti trovi gente che non hai scelto, si va un po' a fortuna ma con lei ci siamo trovate. Dopotutto noi mangiamo alle sei e mezza come le diciassettenni!" Durante la nostra intervista, poi l'attrice ha poi confermato ironica: "Noi abbiamo girato alcune scene di lite seria, perché un conto è punzecchiarsi, poi c'è ovviamente la scena che racconta questa litigata che è successa anni prima e quella è una litigata vera, è bello perché stai facendo proprio una cosa finta, perché io con lei non so come potrei litigare francamente."