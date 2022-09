Animali Fantastici – I segreti di Silente: 5 momenti “magici” del film

In occasione dell'arrivo di Animali Fantastici - I segreti di Silente in Premiere su Mediaset Infinity con Infinity+, dal 30 settembre al 6 ottobre, andiamo a (ri)scoprire 5 momenti "magici" del terzo capitolo della saga spin-off di Harry Potter.

Animali Fantastici - I segreti di Silente: Jude Law in un'immagine

Se c'è una caratteristica positiva che ha avuto il terzo (e forse ultimo) capitolo della saga spin-off di Harry Potter, Animali Fantastici - I segreti di Silente, è quella di aver fatto tornare la magia nel Wizarding World al cinema. Diretto da David Yates con protagonisti Eddie Redmayne e Jude Law nei panni del magizoologo Newt Scamander e di un giovane Albus Silente, il film vede i due cercare di ostacolare il Mago Oscuro Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen), intenzionato a prendere il controllo del mondo magico. Non essendo in grado di fermarlo da solo, Silente affida a Newt il compito di guidare una variegata e intrepida squadra di maghi, streghe e il coraggioso Babbano pasticcere amico di Newt in una pericolosa missione, dove incontrano vecchie e nuove creature e si scontrano con la crescente legione di seguaci di Grindelwald. Ora che il film arriva in Premiere su Mediaset Infinity con Infinity+ dal 30 settembre al 6 ottobre, andiamo a (ri)scoprire 5 momenti "magici" di Animali Fantastici - I segreti di Silente.

1. We'll meet again

Animali Fantastici - I segreti di Silente: una scena

Il primo momento "magico" di Animali Fantastici - I segreti di Silente è sicuramente proprio l'incipit del film, la prima sequenza che ci presenta subito il "nuovo" Grindelwald interpretato da Mads Mikkelsen. Senza preoccuparsi di spiegare il nuovo volto che va ad impersonare il Mago Oscuro, la scena mostra tutta la chimica fra Mikkelsen e l'interprete di Silente, Jude Law. I due si incontrano in una sala da tè, a Londra, per ricordare l'assetto british della storia, dove Silente confessa a Grindelwald di aver seguito le sue idee da ragazzo perché innamorato di lui. A questo punto il Mago Oscuro svela il proprio piano di dominio del mondo magico e babbano a Silente, per poi scomparire.

2. Camminata da manticore

Animali Fantastici - I segreti di Silente: una scena

Una scena magica del film già entrata nell'immaginario dei fan del Wizaring World è sicuramente quella in cui Newt e Theseus (Callum Turner) scappano dalla prigione magica tedesca insieme allo Snaso e a Pickle, l'Asticello del magizoologo. Per farlo devono eseguire la camminata delle manticore (tra il magico e il divertente) sul filo della profonda caverna sottostante. Parallelamente, una sequenza altrettanto epica coinvolge Jacob (Dan Fogler) e la new entry, l'insegnante di Incantesimi di Ilvermorny Lally Hicks (Jessica Williams), mentre combattono Grindelwald in persona. Jacob si ritrova ad usare la bacchetta senza magia e lui e Queenie (Alison Sudol) si rivedono per la prima volta da quando lei si è unita all'entourage del Mago Oscuro.

3. Hogwarts-nostalgia

Animali Fantastici - I segreti di Silente: Dan Fogler in una sequenza

Come fa a non essere magica una sequenza ambientata a Hogwarts? Strizzando spudoratamente l'occhio alla saga originaria di Harry Potter, la scena ambientata nella Scuola di Magia e Stregoneria di cui Silente diventerà Preside molti anni dopo, è piena di citazioni e riferimenti. Come le lezioni, la Sala Grande, le strillettere e una confessione da parte di Aberforth (Richard Coyle) che riguarda l'identità di Credence (Ezra Miller) e il suo rapporto con Silente.

4. La stanza delle necessità

Animali Fantastici - I segreti di Silente: una scena

Ad un certo punto di Animali Fantastici - I segreti di Silente Newt, Theseus, Jacob e Lally si ritrovano nella Stanza delle Necessità con la fidata assistente del magizoologo, Bunty (Victoria Yeates), e Silente stesso, per svelare (in parte) il piano. Ci sono cinque valigie uguali a quella di Newt e ognuno ne prenderà una, per confondere i seguaci di Grindewald, insieme a un biglietto per assistere alla Cerimonia legata alle elezioni legate alla Confederazione Internazionale dei Maghi. Questo perché il Mago Oscuro ha il potere di vedere nel futuro e quindi per batterlo non resta che, come dice Silente, "non avere un piano". Nessuno saprà qual è la valigia vera, nemmeno Newt (Eddie Redmayne).

5. La scelta del Supremo Pezzo Grosso

Animali Fantastici - I segreti di Silente: Mads Mikkelsen in una scena

Alla cerimonia in Bhutan per l'elezione della Confederazione Internazionale dei Maghi, momento assolutamente e letteralmente magico è la sequenza con protagonista il qilin che grazie al fatto di poter leggere nell'animo delle persone e capire chi è puro di cuore, ha il compito sacro (che quindi unisce politica e religione in un certo senso) di scegliere il nuovo Supremo Pezzo Grosso inchinandosi a lui. Questa scena si rifà a quella all'inizio del film in Cina, in cui Newt aveva salvato il qilin gemello dai seguaci di Grindewald, che voleva controllare la scelta e venire eletto. I piani del Mago Oscuro verranno svelati e impediti dall'allegra combriccola di Silente, che verrà scelto dal qilin, ma lui rifiuterà l'incarico che quindi andrà alla concorrente di Grindelwald, Vicência Santos (Maria Fernanda Cândido), rappresentando l'apertura culturale. Ancora una volta a salvare la baracca in fondo sono gli Animali Fantastici di Newt Scamander.

