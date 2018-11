Animali fantastici 2 era parte di Harry Potter fin dal 2001

Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald metterà in scena l'ascesa del regno del terrore di Gellert Grindelwald nel mondo della magia. Quello che molti fan non sanno è che Grindelwald faceva parte dell'universo di Harry Potter fin dal suo inizio.

Animali fantastici è una serie prequel ambientata cinquant'anni prima della saga di Harry Potter. Lo scontro tra il futuro capo di Hogwarts Albus Silente (Jude Law) e il sinistro Gellert Grindelwald (Johnny Depp) è nel loro destino, ma dal momento che Silente non può ancora scendere in campo, Newt Scamander (Eddie Redmayne), Jacob Kowalski (Dan Fogler) e le sorelle Tina e Queenie Goldstein finiscono loro malgrado nel mezzo di questo fuoco incrociato.

Fino a Harry Potter e i doni della morte la figura di Albus Silente è stata una delle più enigmatiche della saga Harry Potter. E' con l'uscita del romanzo e dei due film da esso tratti che apprendiamo i suoi drammatici segreti: la love story con Grindelwald, la loro ricerca di Wand e il riferimento all'esplosione della rivalità tra i due maghi che non trova spazio nella versione definitiva dei film, ma compare in una delle scene tagliate da Harry Potter e la pietra filosofale.

La sequenza si svolge nella seconda metà del film, a giudicare dal soggetto della conversazione la clip avrebbe dovuto essere posizionata dopo che Harry core il rischio di cadere sotto l'incantesimo dello Specchio delle Emarb. Nella scena tagliata Harry Potter (Daniel Radcliffe) ed Hermione (Emma Watson) ripassano per gli esami di fine anno nella Sala Grande di Hogwarts. Ron (Rupert Grint) è presente, ma trascura lo studio per giocare con le sue carte delle Cioccorane. Quando Hermione critica Ron per la sua scarsa diligenza, i due iniziano a litigare, ma il bisticcio è interrotto da Neville Longbottom (Matthew Lewis). Nel frattempo Harry Potter nota un dettaglio cruciale sulla biografia di Albus Silente nelle Cioccorane e scopre una connessione tra Silente e Nicholas Flamel:

"...Silente è famoso soprattutto per aver sconfitto il malefico mago Grindelwald nel 1945..."

Grindelwald è dunque citato fin dalle origini della saga di Happy Potter, ma non farà la sua comparsa ancora a lungo. Harry Potter e i doni della morte vede Jamie Campbell Bower e Michael Byrne interpretare la nemesi di Silente in gioventù e negli ultimi anni della sua vita. E' possibile dunque che J.K. Rowling abbia pensato di menzionare Grindelwald così presto per poi tornare ad occuparsene in seguito? E' più probabile che Animali fantastici abbia permesso alla scrittrice di mettere a punto alcuni dettagli della mitologia di Harry Potter che non erano stati definiti fin dal principio.

Ma la menzione di Harry Potter e la pietra filosofale dimostra quanto sia stratificato e complesso l'universo creato dalla Rowling. Universo che si espanderà ulteriormente a partire dal 16 novembre con l'uscita italiana nei cinema di Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald.

